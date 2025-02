Briton lidera Q36.5 en Bélgica a medida que la temporada 2025 aumenta un nivel

Tom Pidcock es considerado uno de los favoritos para el Omloop Het Nieuwsblad del sábado, incluso si personalmente no cree que la raza flamenca se adapte a él.

El británico está en forma y optimista después de su traslado de los granaderos de Ineos a Q36.5 y ganó dos etapas y la clasificación general en el Saudi Tour y luego ganó una etapa en la Vuelta A Andalucia de la semana pasada de una escapada y terminó tercero en general.

Pidcock se enfrentará a Wout Van Aert (Visma-Arr-arrenda una bicicleta), Biniam girmay (Intermarché-Wanty), ganador de 2024 Jan Tratnik (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Nils Politt (EAU EAU EMIRATS-XRG) y Arnaud de Lie (Lotto).

2025 marca la 80ª edición de Omloop Het Nieuwsblad, con la carrera nuevamente comenzando dentro del Velódromo de T Kuipke en Gent con una presentación del equipo de estilo de concierto de rock antes de competir por 197km sobre 11 subidas flamencas y ocho secciones de carreteras de Cobblestone en la ruta hasta el final en Ninove. La final incluye el icónico Muur Van Geraardsbergen, también conocido como Kapelmuur, antes de la subida pavimentada del Bosberg, a solo 12 km del final en Ninove.

Con la gira de Flandes a solo cinco semanas y Strade Bianche a una semana de distancia, la temporada aumenta masivamente en Omloop Het Nieuwsblad.

Pidcock terminó octavo en 2024, en el grupo Chase justo detrás de Tratnik y fue quinto en 2023, en un grupo similar detrás del ganador en solitario, Dylan Van Baarle. Le fascina ver lo que puede lograr este año, pero también es cauteloso.

“Omloop Nieuwsblad siempre es una carrera interesante. Es la primera carrera de un día donde todos realmente pueden evaluar cómo salieron el invierno”, dijo Pidcock cuando el Q36.5 confirmó su alineación final.

“Nunca he estado en el podio en el omloop. Si pudiera manejar eso, estaría muy feliz porque no creo que me quede perfectamente.

Apoyando a Pidcock en la lista Q36.5 están Rory Townsend, Jannik Steimle, Frederik Frison, Nick Zukowsky, Kamil Małecki y Fabio Christen.

Al igual que algunos de los grandes favoritos, Pidcock no competirá con Kuurne-Brussels-Kuurne del domingo, que es más adecuado para los velocistas. En su lugar, se recuperará y descansará para un ocupado bloque de carreras en Italia que incluye a Strade Bianche, Torino-Adriatico y Milan-san Remo.

Q36.5 han seleccionado a los velocistas Matteo Moschetti y Giacomo Nizzolo para Kuurne-Brussels-Kuurne, con el apoyo de Nicoló Parisini, Rory Townsend, Frederik Frison, Kamil Małecki y Jannik Steimle.

Otro escuadrón Q36,5 competirá en el sur de Francia en el Faun-Ardèche Classic el sábado y el Faun Drome Classic a medida que continúa la lucha por puntos de clasificación vitales de UCI.

Xabier Mikel Azparren, Matteo Badilatti, Walter Calzoni, Sjoerd Bax, Marcel Camprubí, Milan Vader y Harm Vanhoucke montarán ambas carreras.