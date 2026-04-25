La estrella belga dice que es “lógico” que el Campeón del Mundo esté “por delante de mí” en la clasificación de los favoritos para el Monumento del domingo

Si bien Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) es el favorito absoluto para Liège-Bastogne-Liège, las expectativas que rodean a Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) después de su primera victoria en La Flèche Wallonne lo han llevado a estar clasificado incluso por encima del dos veces ganador Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en varios mercados para la carrera del domingo.

En una conferencia de prensa el viernes, Evenepoel, que tomará la salida en Lieja tras una impresionante victoria en la Amstel Gold Race, habló de la dificultad del recorrido y afirmó que “Tadej y yo ya tenemos un poco más de resistencia” en comparación con Seixas.

Esta será apenas la segunda aparición en el Monument en la carrera de Seixas, de 19 años, y Evenepoel cree que podría marcar la diferencia. Sin embargo, todavía valora a Pogačar por encima de él, lo que se espera después de sus victorias en el Tour de Flandes, Milán-San Remo y Strade Bianche ya esta temporada de Clásicos.

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“Es lógico que esté por delante de mí. Pogačar gana en todas partes, excepto en Roubaix. Por lo tanto, es el máximo favorito merecido en todas partes y aquí no es diferente”, dijo Evenepoel, informó esporzaantes de que le preguntaran si valoraba a Seixas por encima o por debajo de él como retador al Campeón del Mundo.

“Te lo dejo a ti. Ya he ganado aquí dos veces, así que eso es una ligera ventaja para mí. Por supuesto, él tampoco ha corrido nunca aquí antes. Sólo tiene 19 años y son 260 kilómetros. Tadej y yo ya tenemos un poco más de resistencia para este tipo de carrera.

“No debería sorprendernos que tenga problemas en la última hora. Correr durante 6 horas es algo diferente a correr durante 4 horas. Sin embargo, definitivamente está entre los cinco primeros para competir por la victoria aquí”.

Un duelo en las Ardenas entre Evenepoel y Pogačar a toda máquina se viene gestando desde hace años, ya que a pesar de ganar entre ambos las últimas cinco ediciones, hasta ahora sólo se han cruzado dos veces en La Doyenne.

En 2023, antes de que Evenepoel ganara en solitario, Pogačar se estrelló y se rompió la muñeca al principio de la carrera, y la temporada pasada, Evenepoel acababa de regresar de sufrir varias fracturas en el invierno, por lo que estaba muy lejos de su mejor nivel cuando Pogačar atacó para ganar.

“Probablemente. En 2023 también estuvo muy bien, pero lamentablemente abandonó debido a un bache en la carretera. Realmente podría haber sido un primer duelo”, añadió Evenepoel. “El año pasado tuve un día más difícil. Sentí que estaba preparado para ello, pero resultó que no fue el caso. Esperemos que esta vez siga siendo emocionante durante el mayor tiempo posible”.

“Espero poder aguantar más tiempo que el año pasado. Empiezo con más confianza y simplemente en mejor forma”.

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Evenepoel compitió por última vez con Pogačar en el Tour de Flandes, donde impresionó en su debut para terminar tercero, pero al final no pudo igualar al esloveno ni a Mathieu van der Poel en los cortos y afilados témpanos de Flandes. Dado que las duras subidas de Valonia presentan una perspectiva diferente, Evenepoel no se toma mucho de ese último enfrentamiento de cara al domingo.

“En Strade y Flandes terminó solo y ganó en San Remo, eso es suficiente”, dijo sobre Pogačar. “Aquí se llega a la cima de la subida y luego hay un descenso inmediato. Entonces las piernas siempre tienen la oportunidad de recuperarse.

“En Flandes es completamente diferente, donde se llega a la cima y después de un descenso de 200 metros hay que seguir perforando. Si llegara a la cima de La Redoute con 10 segundos de retraso, no me rendiría”.

Evenepoel optó por no competir en La Flèche Wallonne durante la semana del miércoles, esperando llegar a Lieja con la máxima recuperación de las piernas después de Amstel. Se espera que desafíe a Pogačar, al igual que Seixas, pero se ha mantenido un paso por debajo en los Clásicos montañosos (lo que mejor se ha demostrado en los Mundiales, Europeos y Lombardía a finales de 2025), por lo que tendrá que dar un paso adelante si quiere igualar el número de victorias de su rival en La Doyenne.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja