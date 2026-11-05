Red Bull-Bora-Hansgrohe confirman que el italiano se graduará en 2027


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Después de una última temporada conquistadora en las filas sub-23, Lorenzo Finn y Red Bull-Bora-Hansgrohe están intentando gestionar las expectativas mientras el italiano se prepara para asumir un estatus profesional de pleno derecho a partir de enero de 2027.

El equipo alemán anunció el lunes que el súper talento de 19 años pasará del equipo de desarrollo 'Rookies' al equipo WorldTour en 2027, un movimiento que ya se había preparado durante varios meses.

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