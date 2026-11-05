Red Bull-Bora-Hansgrohe confirman que el italiano se graduará en 2027

Después de una última temporada conquistadora en las filas sub-23, Lorenzo Finn y Red Bull-Bora-Hansgrohe están intentando gestionar las expectativas mientras el italiano se prepara para asumir un estatus profesional de pleno derecho a partir de enero de 2027.

El equipo alemán anunció el lunes que el súper talento de 19 años pasará del equipo de desarrollo 'Rookies' al equipo WorldTour en 2027, un movimiento que ya se había preparado durante varios meses.

De hecho, el finlandés, tres meses más joven que Paul Seixas, tuvo la oportunidad de convertirse en profesional en 2026 pero, después de ganar el título mundial sub23 en ruta en 2025, prefirió pasar un año más en las filas del desarrollo y llegó a dominar el Giro de Italia Next Gen y el Tour de l'Avenir.

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Además de conseguir esos grandes títulos sub-23, corrió extensamente a nivel profesional, representando al equipo WorldTour de Red Bull cedido en varias carreras de nivel inferior, incluido el Sibiu Tour, que ganó. También eligió competir en la categoría élite en el Campeonato Mundial, quedando en el puesto 55 en una carrera que la mayoría no terminó.

“Convertirse en ciclista profesional es un sueño que ahora se está haciendo realidad. Tienes que tomarte un momento para hacer una pausa y decirte a ti mismo: aún no he alcanzado mi objetivo final, pero lo he logrado como profesional. Es algo que he querido desde que era un niño”, dijo Finn en un comunicado de prensa de Red Bull-Bora-Hansgrohe.

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'Todavía tengo tiempo'

El mismo comunicado de prensa insistió en que “el enfoque gradual de su desarrollo continuará a medida que dé el paso adelante”, y parte del rompecabezas será gestionar las expectativas después de que este año lo haya marcado tan claramente como una futura superestrella. El éxito de Seixas no ayuda mucho, ya que el francés ya tiene dos temporadas profesionales en su haber, este año ganó un Monumento y quedó cuarto en el Tour de Francia.

“Ahora no debo presionarme demasiado”, dijo Finn, quien se perfila como rival de Seixas y otros por títulos de Grand Tour en el futuro.

“Primero necesito acostumbrarme al nivel. No tengo expectativas específicas para mi primer año como profesional. Quiero seguir desarrollándome a lo largo de la temporada y ayudar al equipo.

“Todavía tengo tiempo. Estoy muy lejos de alcanzar mi máximo potencial. Pero he alcanzado un nivel en el que puedo tener confianza en mí mismo. Ahora me siento 100 por ciento preparado para dar el siguiente paso”.

En cuanto al mayor obstáculo a superar en las categorías profesionales, dijo: “La distancia de carrera. Ahora estoy lidiando bien con las distancias sub23. Pero cuando veo lo largos que son los monumentos y las principales carreras profesionales, todavía queda mucho trabajo por hacer”.

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“Eso es normal y será mi área de desarrollo más importante. Pero también creo que mejoraré simplemente participando en estas carreras. En última instancia, se trata de poder rendir incluso después de cinco o seis horas”.

El calendario de carreras de Finn para 2027 no ha sido trazado, pero indicó su deseo de correr un primer Gran Tour en su primera temporada profesional.

Un hito para Red Bull-Bora-Hansgrohe

En cuanto a Red Bull-Bora-Hansgrohe, Finn representa una historia de éxito, ya que, después de competir en el equipo junior de Auto Eder, se convierte en el primer corredor en superar cada nivel de la estructura de desarrollo del equipo para llegar al WorldTour.

El equipo Auto Eder ha estado afiliado durante mucho tiempo al equipo profesional de la organización dirigida por Ralph Denk, y el programa Rookies se lanzó en 2025 en la primera temporada completa de patrocinio principal de Red Bull.

“Desarrollar a nuestros propios corredores es una parte central de nuestra estrategia. Nuestro objetivo es proporcionar a los atletas jóvenes un camino claro hacia el WorldTour”, dijo el jefe de deportes del equipo, Zak Dempster.

“Lorenzo es el primer piloto que ha seguido ese camino desde las categorías inferiores en adelante. Confirma que nuestro concepto funciona. Al mismo tiempo, envía un mensaje claro a los mejores talentos jóvenes de todo el mundo: si quieres desarrollarte a largo plazo, Red Bull-Bora-Hansgrohe ofrece el entorno adecuado para hacerlo”.

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