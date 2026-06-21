Su compañera de equipo Sarah Van Dam salva el día con un segundo puesto y un maillot de joven ciclista

Después de su victoria en la etapa 1, Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) comenzó la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino vistiendo el maillot amarillo de líder general. Y cuando la carrera explotó en la subida de Fanghi, ella era la única que tenía una compañera de equipo con ella, Sarah Van Dam.

Al final, sin embargo, De Vries no pudo seguir a los mejores y perdió el liderato general, mientras que Van Dam terminó segundo ese día, pasando a ponerse la camiseta blanca sub-25; no todo estaba perdido para De Vries, que sigue liderando las clasificaciones de puntos y montaña.

“Quieres conservarlo, y ayer me sentí muy bien, así que pensé que podía conservarlo, pero hoy no estaba lo suficientemente fuerte”, dijo De Vries después de perder el maillot amarillo ante la ganadora de la etapa 2, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

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Los primeros 80 km de la etapa transcurrieron relativamente sin incidentes, lo que le dio a De Vries la oportunidad de vivir un día con el maillot de líder, pero en la final, la carrera se iluminó cuando Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) atacó en la penúltima subida.

“Lo disfruté, pero no al final. Seguí a Kasia en la primera subida, y creo que simplemente exploté y no pude seguirla más en la segunda subida, lo cual es una lástima. Pero afortunadamente, Sarah, mi compañera de equipo, fue segunda hoy. Estoy muy orgulloso de ella. Me entristece un poco perderlo, pero di todo lo que tenía”, miró De Vries hacia el escenario.

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Van Dam y De Vries trabajando juntos en un grupo delantero de seis contra cuatro corredores sin apoyo habrían hecho una final interesante, pero desafortunadamente para el dúo Visma-Lease a Bike, De Vries se había sobreestimado después de una agotadora escapada el día anterior y no pudo permanecer en el grupo.

“Femke y yo estuvimos juntas todo el día. El objetivo era tener números en la final. Femke estuvo súper fuerte ayer y quería apoyarla lo mejor que pudiera. Estuvimos juntas en la primera subida, lo cual fue increíble, pero nos separamos en la cima de la subida”, explicó Van Dam la táctica del equipo.

De Vries estaba feliz de que su compañera de equipo estuviera allí para enarbolar los colores del equipo cuando ella misma tuvo que dejarse llevar.

“Cuando (el director deportivo) Jan Boven vio que me habían dejado caer, le dijo a Sarah que siguiera adelante y se quedara con los primeros. Simplemente me caí. Estaba claro y fue bueno que ella se levantara así”, dijo De Vries.