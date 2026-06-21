Su compañera de equipo Sarah Van Dam salva el día con un segundo puesto y un maillot de joven ciclista

Después de su victoria en la etapa 1, Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) comenzó la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino vistiendo el maillot amarillo de líder general. Y cuando la carrera explotó en la subida de Fanghi, ella era la única que tenía una compañera de equipo con ella, Sarah Van Dam.

Al final, sin embargo, De Vries no pudo seguir a los mejores y perdió el liderato general, mientras que Van Dam terminó segundo ese día, pasando a ponerse la camiseta blanca sub-25; no todo estaba perdido para De Vries, que sigue liderando las clasificaciones de puntos y montaña.

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