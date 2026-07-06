Un vídeo sugiere un roce de ruedas, quizás provocado por una tapa de drenaje en el circuito de Barcelona

Mientras las cámaras de televisión estaban enfocadas en la lucha por el primer maillot amarillo del Tour de Francia 2026, hubo mucho drama fuera de los focos cuando dos equipos sufrieron caídas durante la contrarreloj por equipos de la etapa 1 en Barcelona.

Afortunadamente, todos los corredores terminaron, pero XDS Astana vio a tres corredores caer al suelo después de pasar por encima de una cubierta de drenaje pluvial a mitad de la etapa de 19,6 km.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: