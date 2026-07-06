Un vídeo sugiere un roce de ruedas, quizás provocado por una tapa de drenaje en el circuito de Barcelona

Mientras las cámaras de televisión estaban enfocadas en la lucha por el primer maillot amarillo del Tour de Francia 2026, hubo mucho drama fuera de los focos cuando dos equipos sufrieron caídas durante la contrarreloj por equipos de la etapa 1 en Barcelona.

Afortunadamente, todos los corredores terminaron, pero XDS Astana vio a tres corredores caer al suelo después de pasar por encima de una cubierta de drenaje pluvial a mitad de la etapa de 19,6 km.

“No hubo fracturas ni lesiones graves para nuestros corredores, pero Nicolas Vinokourov, Harold Tejada y Simone Velasco sufrieron abrasiones y varios hematomas”, informó el equipo.

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Velasco fue el último corredor de la etapa, casi seis minutos más lento que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien se adjudicó el liderato de la carrera. Nicolya Vinokourov, con sangre saliendo de las heridas en su rodilla, terminó 4:54 abajo, y Tejada pudo levantarse rápidamente para terminar 2:46 abajo.

XDS Astana terminó último de los 23 equipos, 2:18 detrás de Visma-Lease a Bike, con Sergio Higuita marcando su tiempo para la etapa como el piloto más rápido.

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El equipo kazajo no fue el único que sufrió una caída: Cofidis hizo caer a su líder de la general, Guillaume Martin, junto con Clément Berthet, pero ambos corredores terminaron la etapa a 3:34 minutos, con rasguños y magulladuras.