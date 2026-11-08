El ciclista holandés pasó casi 11 días hospitalizado en Australia

Casi cuatro semanas después de su grave accidente en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, la ciclista holandesa Geerike Schreurs finalmente se encuentra lo suficientemente bien como para viajar de regreso a Europa para continuar su recuperación.

Después de una excelente temporada en Specialized Off-Road Racing, Schreurs era uno de los favoritos para al menos alcanzar el podio en el Campeonato Mundial en Nannup, Australia Occidental. Sin embargo, cuando quedaban unos 50 kilómetros de carrera, la rueda de la holandesa quedó atrapada en un bache, lo que le provocó una fuerte caída y la obligó a abandonar la carrera.

Después de ser trasladada al hospital de Perth, se descubrió que había sufrido múltiples fracturas en el cuello y la columna, además de costillas y clavícula rotas.

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Después de múltiples cirugías y 11 días confinada en el hospital, se le permitió salir, pero solo se le dio el visto bueno para viajar a casa a principios de esta semana, aunque se vio obligada a usar un collarín durante el viaje.

“Finalmente, después de semanas en Australia, tengo luz verde para volar a casa”, escribió en una publicación en las redes sociales. “Una temporada baja en Australia normalmente suena bastante exótica, pero no era así como me lo había imaginado.

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“Entre pequeños paseos, aire fresco de la playa, arena entre los dedos de los pies, horas de audiolibros, libros para colorear y muchas siestas cortas de una hora, intenté aprovechar al máximo los buenos momentos mientras estaba 'atrapado' en Perth”.

Continuó elogiando a su prometido, quien permaneció con ella durante su recuperación en Australia. “Ha sido un santo absoluto, cuidándome de todas las formas posibles y, lo más importante, estando ahí en los momentos bajos, esos que nunca verás en ninguna foto.

“Ahora nos dirigimos a Holanda, donde finalmente puedo ver a médicos y fisioterapeutas para obtener la ayuda y el apoyo adecuados para mi rehabilitación. No exactamente como lo había planeado, pero estoy un paso más cerca de volver a la normalidad”.

El ascenso de Schreurs en las carreras de gravel de élite se produjo después de una carrera estancada en la carretera y de un tiempo dedicado a trabajar como soigneur para varios equipos Women's WorldTour. Montó como privada en 2024, luego pasó un año con SD Worx-Protime, realizando un programa mixto de grava y carretera antes de pasar al equipo Specialized Off-Road para 2026.

Solo este año, ganó cinco carreras en 13 largadas, siendo el noveno lugar su puesto más bajo, ocupando el primer lugar general en la Gravel Earth Series (ahora The Traka World Series). El Campeonato Mundial UCI, que finalmente ganó la compatriota de Schreurs, Marianne Vos, fue la única carrera que no pudo terminar. Aún no se conoce su futuro en el deporte.

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