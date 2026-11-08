El ciclista holandés pasó casi 11 días hospitalizado en Australia


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Casi cuatro semanas después de su grave accidente en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, la ciclista holandesa Geerike Schreurs finalmente se encuentra lo suficientemente bien como para viajar de regreso a Europa para continuar su recuperación.

Después de una excelente temporada en Specialized Off-Road Racing, Schreurs era uno de los favoritos para al menos alcanzar el podio en el Campeonato Mundial en Nannup, Australia Occidental. Sin embargo, cuando quedaban unos 50 kilómetros de carrera, la rueda de la holandesa quedó atrapada en un bache, lo que le provocó una fuerte caída y la obligó a abandonar la carrera.

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