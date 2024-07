“Se están llevando a cabo varias conversaciones para asegurar el futuro de nuestro equipo y se está trabajando duro”, dice el presidente del equipo belga

El equipo belga Lotto-Dstny ha confirmado que perderá su segundo patrocinador, Dstny, en 2025, y las soluciones de comunicación empresarial basadas en la nube dejarán el UCI ProTeam después de dos años y medio.

El nombre de Dstny apareció en la camiseta del equipo del Tour de Francia de 2022, después de que comenzara anticipadamente un patrocinio planificado para dos temporadas para 2023 y 2024, pero parece que el entusiasmo por estar a bordo al inicio del acuerdo ha seguido su curso.

El equipo, que se separó prematuramente de la marca de bicicletas Ridley en 2023 y se unió a Orbea, ha dicho que Dstny dejará de ser patrocinador principal al final de la temporada. Todavía no se ha anunciado un nuevo patrocinador.

“La marcha de Dstny no es motivo de preocupación”, dijo Karel Van Eetvelt, presidente de Lotto-Dstny en un comunicado. “Se están llevando a cabo varias conversaciones para asegurar el futuro de nuestro equipo y se está trabajando duro.

“La Lotería Nacional sigue siendo nuestro socio principal, ya que nos ha apoyado en tiempos difíciles. Estamos decididos a seguir construyendo sobre las bases sólidas que tenemos hoy”.

Lotto ha sido patrocinador del equipo desde sus inicios, cuando comenzó en 1985, compartiendo cartel con más de una docena de otros patrocinadores, desde Soudal hasta Silence, pasando por Mobistar y Merckx.

“Como equipo más antiguo del pelotón, con 40 años de rica historia, hemos visto a socios ir y venir. Eso es parte del ciclismo”, dijo Van Eetvelt. “Con Orbea, hemos asegurado un acuerdo internacional a largo plazo y nuestros otros socios… Creemos en la fuerza del equipo y nos aseguramos de que nuestras bases sigan siendo sólidas”.

La confirmación de la salida se produjo después de informes anteriores de que, si bien Dstny tenía una visión positiva de la relación con el equipo ciclista, la interacción con su compañero patrocinador había sido más desafiante.

“La relación con la Lotería no iba bien desde el principio”, dijo el director ejecutivo de Dstny, Daan De Wever. El tiempo“Nos dimos cuenta rápidamente de que estábamos en un contexto en el que la Lotería no quería compartir el poder. En todas las decisiones, tanto deportivas como políticas, querían tener la última palabra. La cultura, el estilo y la colaboración no eran lo que teníamos en mente”.

Sin embargo, el comunicado de prensa que anuncia la separación destacó la hermosa historia que Lotto y Dstny han escrito juntos, con el equipo que descendió del WorldTour en 2023 entregando campeones belgas, con Arnaud De Lie ganando el título de ruta en junio, y también habiendo ganado recientemente una etapa en el Tour de Francia, con Victor Campenaerts, mientras que el Lotto Dstny Development Team se llevó el Giro Next Gen con Jarno Widar.

“Hemos asegurado todos nuestros talentos para el futuro, que era nuestra máxima prioridad. El entusiasmo juvenil, las carreras atractivas y el hecho de ser el rival de los grandes equipos seguirán formando parte del ADN del equipo en las próximas temporadas”, afirma Stéphane Heulot, director general de Lotto Dstny.

“Además, quiero destacar que, tras bambalinas, durante los últimos dos años y medio ha habido una excelente colaboración para hacer realidad todo este éxito. Las decisiones cruciales siempre las ha tomado el Consejo de Administración en consulta mutua y con confianza mutua. El equipo siempre ha podido contar con ellos”.