Tom Pidcock minimizó sus esperanzas personales para el Campeonato Mundial de Ruta del domingo en Zurich, pero está listo para desempeñar su papel en la agresiva estrategia de carrera de Gran Bretaña mientras intentan enfrentarse a Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel.

El equipo masculino de élite de Gran Bretaña incluye a Adam y Simon Yates y al ganador del Tour de Gran Bretaña, Stevie Williams. El pedigrí de Pidcock en las clásicas normalmente lo convertiría en un candidato a medalla, pero el hombre de Yorkshire ha atravesado un camino difícil desde que ganó el oro en la carrera de ciclismo de montaña en los Juegos Olímpicos de París.

“Sentí que iba bien en el Tour de Gran Bretaña, pero luego me caí y sufrí una conmoción cerebral y tuve que recuperarme. Realmente no he tenido el tiempo que necesitaba”, explicó Pidcock tras asistir a la inauguración de una tienda Pinarello en el centro de Zurich antes de un recorrido de entrenamiento y un recorrido final de reconocimiento del circuito de 27 km.

“Pero la frescura es muy importante a final de año y no hace falta estar al 100% para ganar el Mundial, es una lotería”, añadió, con un dejo de esperanza y optimismo.

“El Mundial es un objetivo. No creo que este año sea el año indicado, pero cada año es una experiencia y una oportunidad de aprender”.

Pidcock nombró a Tadej Pogačar y Remco Evenepoel como favoritos para ganar el maillot arcoíris.

“Creo que hay algunos equipos fuertes: Gran Bretaña, Estados Unidos y España también tienen equipos fuertes. Luego están, por supuesto, Remco y Tadej”, dijo. “Tadej ha manifestado lo importante que es este objetivo para él y cuando lo dice, habla en serio.

“Todos los ojos estarán puestos en Pogačar. Cuando planteas tu reclamo de esa manera, debes ser bueno para llegar a la cima.

Gran Bretaña espera responder a Pogačar con su propia carrera agresiva. “Hay muchos metros de ascenso, pero la carrera es larga. En Suiza, las carreteras son rápidas, por lo que podría ser rápido”, predijo Pidcock.

“Con las carreras en circuito, si puedes aprender bien el recorrido, como una carrera de cross o de bicicleta de montaña, sabes dónde moverte y dónde ahorrar energía. Eso puede ahorrarte mucho”.

“Nuestra táctica de equipo es ser agresivo y estar a la cabeza de la carrera. Esa es la mejor manera de jugar”.

Pidcock corrió ciclocross el invierno pasado, comenzó su temporada en carretera en Portugal en febrero y corrió el Tour de Francia antes de que COVID-19 lo obligara a abandonar la carrera antes de la etapa 14. Se recuperó para ganar su segunda medalla de oro consecutiva en bicicleta de montaña con un recorrido magnífico. en París.

Podría decirse que merecía terminar temprano su temporada, pero volvió a montar, entrenó en su casa en Andorra después de su conmoción cerebral en el Tour de Gran Bretaña y viajó a Suiza para representar a su país.

“A veces tienes obligaciones”, dijo. “Nos quedaremos estancados y veremos cómo va. Espero salir bien y luego hacerlo bien en las carreras italianas de final de temporada que nunca he hecho”.

La temporada 2025 de Pidcock será mucho más “normal” con poco o nada de ciclocross invernal, carreras limitadas en bicicleta de montaña y más carreras en ruta, sin duda con un enfoque en el Tour de Francia.

Allí, el éxito de Pogačar y Evenepoel será el nuevo punto de referencia de Pidcock.

“Me comparo con esos muchachos. Quiero competir con ellos, ahí es donde quiero estar, pero todavía no he llegado a ese punto”, admitió. “Sin duda, 2025 será un año más normal. Creo que podemos planificarlo mejor y fijar algunos objetivos clave.

“Tengo muchas ganas de dar un paso adelante en la carretera. Correr en bicicletas de montaña es fantástico, pero sólo si podemos adaptarnos a la carretera, eso es lo que quiero hacer”.