El joven belga se recupera ocho minutos después de quedarse atrás en un ascenso de categoría 2 en la etapa 7

Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) se ha quedado rascándose la cabeza por su serie de actuaciones decepcionantes, quejándose de “piernas entumecidas” después de desplomarse en la clasificación de la Vuelta a España en una etapa 7 relativamente inocua.

En una etapa ganada por Wout van Aert y preparada por el abnegado campeón defensor Sepp Kuss, el día perdió brillo para Visma-Lease a Bike cuando Uijtdebroeks sufrió en la última subida del Alto del 14% y terminó perdiendo más de ocho minutos.

El talentoso joven de 21 años había comenzado el día a más de siete minutos del líder sorpresa Ben O'Connor (Decathlon-AG2R), pero todavía en la clasificación general a poco más de dos minutos de Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y a un minuto de su colíder, Kuss.

Sin embargo, cuando Roglič y su equipo se pusieron en marcha en la subida de categoría 2 a finales de la etapa del viernes, Uijtdebroeks rápidamente se encontró retrocediendo.

“Corro tan rápido como puedo, mi frecuencia cardíaca no está al límite, pero todavía tengo una sensación de entumecimiento en las piernas y todo se bloquea”, dijo a la emisora ​​belga. VTM Después de la etapa.

Esta sensación se ha convertido en algo habitual para Uijtdebroeks, que aún no ha visto despegar su etapa en Visma-Lease a Bike, que comenzó con su sorprendente y controvertido cambio desde Bora-Hansgrohe el invierno pasado. El belga había dominado el circuito júnior, ganó el Tour de l'Avenir en 2022, se ubicó entre los 10 primeros en la Vuelta del año pasado en su debut en una Gran Vuelta y tuvo un comienzo bastante brillante en sus primeras carreras para Visma este año.

Pero las cosas han ido mal, con abandonos en la Volta a Catalunya y el Giro de Italia, seguidos de actuaciones mediocres en el Tour de Suiza y la Vuelta a Burgos, y ahora este revés en la primera semana de la Vuelta.

“Hemos dicho muchas veces que podría deberse al cansancio o a esto o aquello, pero no puede ser que vuelva a aparecer. No puede ser el cansancio siempre”, continuó Uijtdebroeks.

“Hasta el año pasado, nunca había tenido esto. Nunca había experimentado una sensación de entumecimiento tan grande al andar en bicicleta. Incluso cuando me las toco, tengo las piernas entumecidas. Ya no puedo hacer nada. Eso no es normal.

“En una subida tan corta, debería poder sentarme mucho más adelante. Si me pasa una vez, no es malo, pero si me pasa constantemente, no es divertido. Trabajo muy duro para conseguirlo, pero es como si estuviera rodando con las piernas hinchadas que no producen fuerza. Tenemos que investigar cuál podría ser la causa”.

Las ambiciones de Uijtdebroeks de participar en una gran vuelta en 2024 se han desviado ahora, y el potencial que quería explorar cambiando de equipo parece más lejano que antes. Apoyará a Kuss en lo que queda de esta Vuelta, pero su mente ya está pensando en la temporada 2025.

“Ayudaré a los chicos que lo están haciendo bien lo mejor que pueda”, dijo. “También tenemos que investigar más a fondo la causa de esto. Tendremos que abordarlo de manera diferente el año que viene”.