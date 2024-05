Maglia rosa insiste en que la seguridad es la prioridad en la accidentada carretera hacia Rapolano Terme

El apetito de Tadej Pogačar ha sido la historia desde que comenzó el Giro de Italia en Turín. Cuando atacó en los primeros tres días de la carrera, uno se preguntó si tenía intención de dar un mordisco en cada etapa desde aquí hasta Roma. “Sin comentarios”, sonrió después de la etapa 3 en Fossano.

El martes, sin embargo, Pogačar logró resistir la tentación del capo Mele. Mientras tanto, en la etapa 5 a lo largo de la costa del Tirreno, su mordisco se limitó a probar un trozo de la focaccia emblemática de la ciudad en la salida en Génova, creando así un juego de palabras insoportable con la hilaridad corporativa de las cuentas de redes sociales del Giro.

Cuando Pogačar llegó a la meta en Lucca sano y salvo en el cuerpo del pelotón principal, los pensamientos ya se centraban en la sexta etapa hasta Rapolano Terme, donde maglia rosa's El paladar podría despertarse con los tres sectores de tierra de los últimos 50 kilómetros de la etapa.

Pogačar ha ganado la Strade Bianche en dos ocasiones, primero en 2022 con un ataque en solitario de 50 km y nuevamente en marzo pasado, cuando se superó a sí mismo con un claro solitario a falta de unos 81 km. Esas exhibiciones, sin mencionar su agresividad en este Giro hasta la fecha, hacen de Pogačar el claro favorito para la etapa del jueves, aunque minimizó la idea cuando llegó a la zona mixta de Lucca.

“Para ser honesto, no es Strade Bianche, diría que simplemente es una etapa 'no agradable'”, dijo Pogačar sobre un día que incluye 12 km de estrato repartidos en tres sectores, el último de los cuales se encuentra a 16 kilómetros de la línea.

“Es una etapa como hoy, en la que tenemos que estar muy concentrados de principio a fin. Necesitamos estar juntos como equipo, yendo a los sectores de tierra con gran concentración y llegar a la meta”.

Esos pensamientos fueron repetidos por el director deportivo del UAE Team Emirates, Fabio Baldato, en el autobús del equipo, estacionado bajo los impresionantes muros de Lucca. Al igual que Pogačar, sostuvo que la etapa 6 era un día en el que la atención se centraría en evitar pérdidas en lugar de acumular ganancias.

“Es una etapa que se trata más de mantenerse seguros”, dijo Baldato ciclismonoticias. “No es muy difícil. No es una Strade Bianche. Hay tres sectores de ripio, uno de ellos en subida, pero nada especial. Pero aun así hay que cogerlo desde delante si quieres evitar problemas, y eso es lo principal. Nuestro objetivo es estar seguros. Pero obviamente, para estar seguro, hay que estar delante”.

Posicionamiento

El último recorrido del Giro por las carreteras blancas de la Toscana en 2021 fue mucho más extenso y exigente, pero incluso entonces, el gran punto de inflexión del día no llegó en la estrato sino en la rápida aproximación al primer sector. La lucha por las posiciones en ese momento marcó la pauta para todo lo demás en el camino a Montalcino.

Pogačar sabe que la entrada a la primera sección en Vidritta será igualmente crucial el jueves. De hecho, incluso el recorrido aparentemente tranquilo por la costa del Tirreno en la etapa 5 estuvo plagado de peligros. Pogačar pudo ver de cerca la caída de Christophe Laporte antes del sprint intermedio.

“Estaba nerviosa, tenía mucho miedo. Íbamos a 65 km/h o algo así, y escuchas esta explosión, y creo que Mikkel (Bjerg) pinchó allí porque había un gran cráter en la carretera, lo que no debería ser el caso a 300 metros de un sprint”, dijo Pogačar.

“Mañana piensas en grava, grava, grava, pero básicamente corres hacia la grava. Podrías tener un mal camino y podría pasar como hoy con Laporte, donde simplemente te estrellas contra el suelo antes de llegar a la grava. Necesitamos tener mucho cuidado”.

Pogačar mantiene una ventaja de 46 segundos sobre Geraint Thomas (Ineos) en la cima de la clasificación general, con Daniel Martínez (Bora-Hansgrohe) un segundo más atrás en tercer lugar. La accidentada carrera hacia Rapolano Terme marca el comienzo de un bloque crucial de tres días en este Giro, seguido de la contrarreloj a Perugia y el final en la cumbre en Prati di Tivo.

Queda por ver si esos nombramientos inminentes moderarán el enfoque de Pogačar en Toscana el jueves. Incluso restando importancia a las exigencias de la etapa, el esloveno no pudo evitar señalar que el lugar más seguro para estar en este Giro era delante.

“Hasta ahora siempre ha sido así, es mejor estar delante que en el pelotón. La escapada llegó hoy y seguramente tuvieron menos estrés que en el grupo”, dijo Pogačar antes de recuperarse. “Pero cada día es diferente y mañana será otra historia”.

Baldato, por su parte, insistió en que la inclinación de Pogačar por los ataques improvisados ​​no era incompatible con el consejo del equipo de gestionar sus esfuerzos con cuidado. El agresivo cameo de Pogačar en Fossano el lunes, dijo, se produjo casi por accidente.

“Mikkel Honoré aceleró y Tadej pensó que era una ventaja para el grupo, así que lo siguió y la brecha se abrió detrás de él”, dijo Baldato, y luego sonrió. “Al menos si le preguntas, eso es lo que dirá. Pero luego, cuando vio a Thomas pasar y tirar, simplemente dijo: 'Está bien, juguemos'”.

No hay garantía de que esos mismos instintos no vuelvan a activarse cuando Pogačar sienta la grava bajo sus ruedas el jueves. “Mañana no será como Strade Bianche”, dijo. “Pero hay que prepararse muy bien para ello”.

