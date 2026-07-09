El ciclista de Lidl-Trek demuestra que los escépticos están equivocados en Foix después de escuchar “en muchos lugares he terminado y debería detener la temporada”

A veces, las victorias en el ciclismo de ruta pueden ser totalmente espontáneas, improvisadas a lo largo de cientos de kilómetros de carretera y con casi 200 ciclistas compitiendo por la misma pequeña porción de gloria, pero en otros días, como en la etapa 4 del Tour de Francia el martes, una victoria puede llevar varios meses de preparación.

Lidl-Trek fueron los beneficiarios de una planificación tan meticulosa en Foix, con Mads Pedersen cruzando la línea y rugiendo de celebración, tal como el director deportivo Steven de Jongh había imaginado que sucedería cuando hizo un reconocimiento de la ruta de 182 kilómetros con meses de anticipación.

El holandés había previsto un día con varios corredores de Lidl-Trek trabajando para entregar a su estrella danesa, y fueron los campeones nacionales checo y estadounidense Mathias Vacek y Quinn Simmons quienes se convirtieron en los súper domésticos junto a Pedersen después de la formación de descanso.

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Lo que fue un movimiento inicial de 34 corredores estuvo completamente dominado por los corredores del equipo alemán, logrando un 1-2 con Simmons como subcampeón después de poco más de cuatro horas en un calor brutal, habiendo marcado cada movimiento de sus persistentes oponentes y aún siendo capaz de liderar a Pedersen. El perfecto plan de De Jongh para la carretera de Carcasona a Foix también se había ejecutado a la perfección.

“En primer lugar, diría que Steven es un adicto al trabajo increíble. Está haciendo muchas reconstrucciones estos días y es muy importante para él saber qué tipo de etapas estamos comenzando”, explicó Pedersen en su conferencia de prensa de ganadores.

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“Lo hizo muy bien al recorrer 182 kilómetros en carreteras pequeñas, viendo cada curva, cada tramo de esta etapa, y cuando me llama y me dice: 'Creo que este será un día de escapada y vamos a poner a tantos muchachos como sea posible en la escapada contigo para ganar esa etapa', por supuesto que también tengo que profundizar en ello”.

“Juntos hicimos un plan, intentamos ir al descanso con tantos como fuera posible y luego tenemos que ver cómo va. Nunca es fácil hacer un plan y luego ejecutarlo a la perfección, especialmente cuando las casas de apuestas y todos los demás dicen que tú eres el principal que va a ganar hoy. No es tan fácil como parece”.





Pedersen es un ciclista de élite de las Clásicas y cazador de etapas de Grandes Vueltas, pero también es un potente velocista, por lo que cuando se presenta una ruta ondulada con cuatro subidas categorizadas (la última de las cuales fue de 6,9 ​​km al 6,1 % y faltaban menos de 40 km para el final), es difícil imaginar que alguien como el danés pueda siquiera lograrlo.

Pero Pedersen se encuentra entre el grupo de los ciclistas más elitistas de la actual generación dorada del ciclismo, un arma versátil en todos los terrenos, que puede ganar en casi cualquier ruta, salvo un final en cumbre, que se le presente.

Sin embargo, no ha tenido la mejor temporada, según sus estándares, con esta su primera victoria de 2026 después de que una caída en Valenciana atrofiara su comienzo de año, y una vez más se quedó sin una victoria en el Monumento.

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Sin embargo, Pedersen fue una amenaza constante durante los Clásicos después de regresar a las carreras, terminando entre los 10 primeros de Milán-San Remo, el Tour de Flandes y París-Roubaix. Algunos lo habían descartado antes del Tour pero, como ha sido un tema a lo largo de su impresionante carrera, demostró que aquellos que dudaban estaban equivocados.

“Desde Valenciana, por supuesto, fue una remontada difícil y definitivamente superamos los límites para volver a las Clásicas”, dijo Pedersen. “¿Fue inteligente? No lo sé, pero si hubiera ganado un Monumento, habría sido súper lindo y al final terminé entre los 10 primeros en todos los Clásicos que hice”.

“Al saltarme el Tour de Bélgica para entrenar un poco más duro, hacer más ritmo en moto y entrenar más en el calor también, algunos muchachos dijeron que era estúpido. También escuché en muchos lugares que había terminado y que debería simplemente detener la temporada; no ganaría nada. Así que es bueno mostrarles que definitivamente están equivocados”.

“Cualquier cosa menos habría sido una pérdida”





Con la planificación de De Jongh y la ejecución de Pedersen, Vacek y Simmons, el danés pudo pagar y dedicar la victoria al hombre que lo fichó en Lidl-Trek, Luca Guercilena, quien ha sido reemplazado en su papel de jefe del equipo por el ex ganador del Tour Andy Schleck.

“No es un secreto que él fue el tipo que me contrató en 2017. Es bueno terminar este viaje así”, dijo Pedersen. “Darle una victoria, se lo prometí antes del Tour. Sé que fue una gran promesa, pero es lindo y es un alivio dársela”.

Como era de esperar, Pedersen elogió significativamente a sus dos compañeros en la fuga masiva, diciendo que habría sido mucho más difícil controlar solo en los últimos 30 kilómetros, donde ningún atacante dispuesto podría sacudir a los dos campeones nacionales.

“Con Quinn y Vacek allí, era más fácil que estar solo; habría sido muy difícil controlar quién atacaría y estar al tanto de cada movimiento porque Movistar estaba allí con dos muchachos y también intentó atacar varias veces”, explicó Pedersen.

“Con estos dos motores, era más fácil de controlar y se ayudaban mutuamente a cerrar todo. Creo que los otros muchachos se dieron cuenta bastante rápido de que les sería difícil saltar”.

En realidad, cualquiera de los tres probablemente podría haber ganado, dadas sus respectivas fortalezas, pero Pedersen es un líder del equipo alemán y con su destreza en el sprint – demostrada por el maillot verde que ahora usará – el danés ofreció el camino más seguro hacia la victoria.

“Cuando tienes a alguien como Vacek, un líder como Mads en el equipo, con nuestra potencia combinada en un buen día, es difícil vencernos. Me alegro de que haya funcionado para Mads y haya conseguido su etapa”, dijo el campeón estadounidense Simmons en la línea de meta.

“Cuando los tres tenemos un buen día y el recorrido nos conviene, tiene que ser la solución; cualquier cosa menos habría sido una pérdida. Es bueno que tengamos mucha confianza en Mads, o de lo contrario estaría un poco nervioso si no lo intentara en la subida, pero estaba bastante seguro de que una vez que lo superamos ganaría la etapa, así que eso es bueno”.