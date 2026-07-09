El ciclista de Lidl-Trek demuestra que los escépticos están equivocados en Foix después de escuchar “en muchos lugares he terminado y debería detener la temporada”

A veces, las victorias en el ciclismo de ruta pueden ser totalmente espontáneas, improvisadas a lo largo de cientos de kilómetros de carretera y con casi 200 ciclistas compitiendo por la misma pequeña porción de gloria, pero en otros días, como en la etapa 4 del Tour de Francia el martes, una victoria puede llevar varios meses de preparación.

Lidl-Trek fueron los beneficiarios de una planificación tan meticulosa en Foix, con Mads Pedersen cruzando la línea y rugiendo de celebración, tal como el director deportivo Steven de Jongh había imaginado que sucedería cuando hizo un reconocimiento de la ruta de 182 kilómetros con meses de anticipación.

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CARCASSONNE, FRANCIA - 7 DE JULIO: (LR) Mathias Vacek de la República Checa y el equipo Lidl - Trek, Mads Pedersen de Dinamarca y el equipo Lidl - Trek, Alex Kirsch de Luxemburgo y el equipo Cofidis, Pablo Castrillo de España y el equipo Movistar y Kevin Vauquelin de Francia y el equipo ciclista Netcompany INEOS compiten en la escapada durante el 113º Tour de Francia 2026, etapa 4, una etapa de 181,9 km de Carcassonne a Foix / #UCIWT / el 07 de julio de 2026 en Carcassonne, Francia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)


Mads Pedersen, ciclista danés del equipo Lidl - Trek, celebra con Quinn Simmons (derecha), ciclista estadounidense del equipo Lidl - Trek, después de ganar la cuarta etapa de la 113.ª edición de la carrera ciclista del Tour de Francia, 182 km entre Carcassonne y Foix, en el suroeste de Francia, el 7 de julio de 2026. (Foto de Thibault Camus / POOL / AFP)