Ya retirado, Van Dijk estuvo dos temporadas en el equipo en 2017 y 2018.


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La ex campeona mundial de contrarreloj, Ellen van Dijk, ha arrojado luz sobre la cultura de gestión dentro del equipo Picnic-PostNL después de que la dirección fuera acusada de crear una cultura de ansiedad y miedo.

Van Dijk pasó las temporadas 2017 y 2018 con el equipo cuando se llamaba Sunweb, y describió la estructura de gestión como “especial”, diciendo que sus métodos contribuyeron a que ella dejara el equipo después de que su mandato de dos años le reportara 10 victorias.

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VERBANIA, ITALIA - 6 DE JULIO: Podio / Eleonora van Dijk de Holanda y Team Sunweb Pink Leader Jersey / Celebración / Champán / durante el 29.° Tour de Italia 2018 - Mujeres, Etapa 1a 15,5 km contrarreloj por equipos de Verbania a Verbania / Giro Rosa / el 6 de julio de 2018 en Verbania, Italia. (Foto de Luc Claessen/Getty Images)