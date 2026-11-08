Ya retirado, Van Dijk estuvo dos temporadas en el equipo en 2017 y 2018.

La ex campeona mundial de contrarreloj, Ellen van Dijk, ha arrojado luz sobre la cultura de gestión dentro del equipo Picnic-PostNL después de que la dirección fuera acusada de crear una cultura de ansiedad y miedo.

Van Dijk pasó las temporadas 2017 y 2018 con el equipo cuando se llamaba Sunweb, y describió la estructura de gestión como “especial”, diciendo que sus métodos contribuyeron a que ella dejara el equipo después de que su mandato de dos años le reportara 10 victorias.

Sin embargo, no reconoce la cultura del miedo expuesta en un amplio reportaje reciente de la emisora ​​pública holandesa. NOSaunque acepta que podría haber existido.

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“Tienen una fuerte opinión sobre cómo trabajar con los ciclistas y realmente creen en su enfoque. Y para ellos, sólo así funciona”, dijo Van Dijk. ciclismonoticias.

“Se ha escrito mucho sobre la cultura de la ansiedad, y nunca la experimenté de esa manera. La gerencia quería que los escucharas, pero nunca les tuve miedo. Quiero decir, si quisiera decir algo, lo diría. Pero tal vez si eres un ciclista más joven, puedas experimentar eso.

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“Simplemente no experimenté la ansiedad sobre la que escriben, y para mí ese es un matiz importante. Quizás algunas personas sí experimentaron eso, pero yo no”.

“No éramos una pareja perfecta”

Durante una investigación sobre el equipo, NOS y el podcast En el Waaier habló con 71 ciclistas y miembros del personal actuales y anteriores, revelando acusaciones de una cultura de miedo y una “forma de tiranía”, y algunos miembros del personal abandonaron la organización sintiéndose traumatizados.

El informe hablaba además de una falta de apoyo al bienestar mental de los pasajeros y de una cultura de gestión que temía perder el control de su personal y no estaba dispuesta a dejar a los pasajeros ningún espacio fuera de la toma de decisiones de la organización.

El momento de Van Dijk en ese momento llegó en medio de una carrera histórica en la que obtuvo 71 victorias, incluidos tres títulos mundiales y cuatro europeos de contrarreloj. Con Sunweb, sus 10 victorias en carreras contribuyeron a casi un tercio del total del equipo, pero se fue después de dos años y se unió a Lidl-Trek, donde ahora trabaja como entrenadora después de retirarse al final de la temporada 2025.





Aunque el equipo tiene fama de reclutar ciclistas más jóvenes, Van Dijk tenía 29 años cuando se unió y ya tenía en su palmarés un título mundial y victorias en el Tour de Flandes y el Boels Ladies Tour GC. Al mismo tiempo llegó Lucida Brand, igualmente establecida y madura.

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“Tuve bastantes conversaciones con la gerencia, tienen una forma especial de trabajar, y no siempre se ajustaba a mi forma de trabajar, cuando firmé allí sabía que eran así, pero fue un poco más de lo que esperaba y sí, no éramos una combinación perfecta juntos.

“Pero los deportes de élite, estar en el nivel más alto, es realmente difícil, y se necesita un carácter especial para eso. Creo que en este equipo, digamos, los personajes que son menos adecuados para el ciclismo profesional, tal vez se ofenden un poco más fácilmente.

“Creo que es parte del trabajo que a veces, en las intensidades más altas, en las emociones más altas, la gente dice cosas que no están bien, y luego depende de lo sensible que seas en ese momento. A veces duele mucho, y a veces piensas 'No me importa'. Pero sin duda es un tema complicado”.

Más difícil para los jóvenes

Picnic-PostNL siempre ha tenido reputación de reclutar ciclistas más jóvenes en sus dos equipos WorldTour y eso ciertamente se aplica al equipo femenino, las 17 mujeres en su lista de 2026 tienen un promedio de solo 23 años. Según Van Dijk, esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, los ciclistas están desarrollados, pero por otro les falta la madurez para desafiar las malas prácticas.

“Creo que fueron realmente buenos para que los ciclistas jóvenes los desarrollaran y los guiaran en el proceso de desarrollo”, dijo. “No estaba de acuerdo con su forma de trabajar, pero por eso me fui, y tal vez tenía una posición un poco más fácil porque ya tenía mi lugar. Definitivamente es más fácil que cuando eres joven y todavía estás luchando por tu lugar en el ciclismo”.

El tiempo de Van Dijk con Sunweb fue un período de gran éxito tanto para la plantilla masculina como para la femenina. En el lado masculino, Tom Dumoulin estaba en la cima de sus poderes, ganando la general en el Giro de Italia 2017 y cuatro etapas en los dos años, mientras que otros corredores tomaron múltiples etapas en el Tour de Francia entre las 31 victorias en los dos años.

En el mismo período, el equipo femenino consiguió victorias en el Tour de Flandes, Omloop Het Nieuwsblad, el Ride London Classique y Madrid Challenge by La Vuelta entre su palmarés de 29 victorias. Y ambos equipos ganaron el ya desaparecido Campeonato del Mundo de Contrarreloj por Equipos en 2017.

“Eso fue una sorpresa, y no diría que fue por su estructura, creo; fue por muchas cosas juntas”, dijo Van Dijk sobre ese éxito.

“Pero recibieron la confirmación de que su forma de trabajar iba bien y, por lo que escuché después de ese año, se volvió más estricta porque empezaron a creer en ella aún más”.

Desde que surgieron las acusaciones, el equipo nombró a un destacado abogado deportivo holandés para dirigir una comisión independiente.

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