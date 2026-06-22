El campeón de Mauricio también trabajó para cerrar la salida de la etapa 3 y ahora ocupa el sexto lugar en la general de cara a las etapas finales decisivas.

Después de dos desafiantes etapas montañosas, Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) se encuentra en el octavo lugar de la general del Tour de Suiza femenino, a sólo 1:13 minutos de la líder de la general, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

A pesar de esta diferencia relativamente pequeña, la etapa 3 la vio en el descanso del día, pero la joven de 30 años dijo que terminó en el grupo delantero casi por accidente.

“No estaba planeado, pero estaba al frente (del pelotón) y no hice ningún esfuerzo cuando fui. Estaba sobre las ruedas. Éramos ocho allí, así que simplemente seguí adelante”, dijo. CiclismoPro después de la etapa.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Le Court-Pienaar y sus compañeras de descanso, incluidas Juliette Berthet (FDJ United-SUEZ), Alice Towers (EF Education-EasyPost) y Ruby Roseman-Gannon (Liv-AlUla-Jayco), fueron barridas por el pelotón cuando quedaban 17,5 km por recorrer.

Todavía le quedaba suficiente en el tanque para trabajar para su compañera de equipo, Shari Bossuyt, también en el sprint final, liderando el pelotón en el último kilómetro antes de que Zoe Bäckstedt (Canyon-SRAM) lograra una victoria dominante.

te puede gustar



“Duele mucho”: la campeona defensora Kim Le Court-Pienaar se ve obligada a presenciar desde la barrera la Lieja-Bastogne-Lieja que definió su carrera



“Estaba colgando de la barrera”: los recuerdos de la caída del Giro de Italia pasan factura a Urška Žigart en la primera etapa del Tour de Suiza Femenino



'No era lo suficientemente fuerte' – Femke de Vries después de perder el maillot amarillo del Tour de Suiza ante Elisa Longo Borghini

“Fue realmente agitado. Perdí a mis compañeros de equipo en la final. Ellos hicieron una muy buena salida, pero yo no estuve allí, así que estoy un poco decepcionado por eso. Zoe llegó con mucha velocidad, así que creo que se lo merecía”, dijo Bossuyt después de quedar tercero en la etapa.

“Creo que en realidad hice un buen sprint. Quedé segundo o tercero, no lo sé, pero estuve muy cerca de Lily (Williams). Creo que la forma es buena y tenemos que llegar más lejos con eso”.

Puede que AG Insurance-Soudal no haya dado un resultado en la etapa 3, pero Le Court-Pienaar todavía puede tener esperanzas con una contrarreloj y una etapa de montaña por recorrer. La campeona de Mauricio acabó cuarta y sexta en los dos primeros días de su primera carrera tras una larga pausa por lesión.

En marzo, se estrelló en Milano-San Remo, pero se salvó fácilmente, pero dos semanas después, en el Tour de Flandes, tuvo menos suerte y se fracturó la muñeca, por lo que requirió cirugía. Esto significó una pausa de 10 semanas en las carreras para permitir que su lesión sanara, lo que impidió que Le Court-Pienaar defendiera su título de Lieja-Bastoña-Lieja de 2025.

Ahora ella y su sorprendentemente colorida camiseta de campeona de Mauricio están de vuelta en el pelotón (o delante del pelotón) y disfrutó de la experiencia de participar en la escapada.

“Me divertí delante y fue un buen entrenamiento estar en la fuga. Normalmente, nunca puedo hacer eso, así que fue agradable”, dijo Le Court-Pienaar.

Con su regreso a las carreras yendo bien, su gran objetivo para el verano es el Tour de Francia Femenino a principios de agosto, donde ganó una etapa y vistió el maillot amarillo durante cuatro días en 2025.

Kim Le Court-Pienaar – Entrevista en meta – Etapa 3 – Tour de Suiza Femenino 2026 – YouTube

Mirar

Suscríbase a My Bike y prepárese para el Tour de France Femmes con acceso ilimitado a nuestra cobertura del Tour de Suisse Women, que incluye noticias de última hora, análisis y más de cada etapa a medida que sucede. Descubra más.