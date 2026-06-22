El campeón de Mauricio también trabajó para cerrar la salida de la etapa 3 y ahora ocupa el sexto lugar en la general de cara a las etapas finales decisivas.

Después de dos desafiantes etapas montañosas, Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal) se encuentra en el octavo lugar de la general del Tour de Suiza femenino, a sólo 1:13 minutos de la líder de la general, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

A pesar de esta diferencia relativamente pequeña, la etapa 3 la vio en el descanso del día, pero la joven de 30 años dijo que terminó en el grupo delantero casi por accidente.

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