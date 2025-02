Welshman, de 21 años, se alineará junto a Turner, Watson, Jungels, Heiduk, Swift y Shmidt en Gante el sábado

Después de comenzar con un comienzo exitoso de la temporada 2025 y emplear un enfoque de carreras renovado y más agresivo, los granaderos de Ineos están buscando llevar su impulso ganador a Omloop het nieuwsblad y los clásicos.

El equipo británico tuvo su peor temporada hasta el momento en 2024, con un total de 14 victorias victorias de todos los tiempos. Pero después de un reinicio visible a sus tácticas y varios cambios de personal, INEOS ha logrado comenzar esta temporada con cuatro victorias y su primera en el nivel mundial desde junio a través de Josh Tarling en la gira de los EAU.

Tarling ganó la contrarreloj en la etapa 2 en los EAU y comienza su segunda carrera del año el sábado como parte de la lista de siete hombres de Ineos Grenadiers para Omloop Het Nieuwsblad. Nuevas fichajes Bob Jungels y Sam Watson también comenzarán en Gante, junto con Ben Turner, Connor Swift, Artem Shmidt y Kim Heiduk.

Mientras que solo tiene 21 años, Tarling emite la impresión de ser un líder en el equipo, con su determinación de volver a su antiguo estado superior evidente en cómo habla.

“No es tanto una actualización (en cuanto al personal), porque creo que, obviamente, a todos le gusta todo el personal, pero es más que todos tienen ese nuevo hambre”, dijo Tarling a My Bike la semana pasada.

“Puedes verlo en las carreras, ya sabes, no está desesperado, tiene hambre. Porque creo que hubo un par de veces el año pasado donde, seguro, estaba desesperado, y luego cometes errores.

“Pero este año es como, claro, no estamos desesperados, pero tenemos hambre”, reitera, “y está funcionando bien para nosotros. Como has visto en todas las carreras, incluso cuando no estamos ganando, ahora son segundos y tercios en lugar de estar en el grupo frontal, lo cual es agradable”.

La victoria de Tarling en los EAU llegó solo un día después de que Michał Kwiatkowski terminó una sequía victoria para INEOS que abarcó 226 días, con Filippo Ganna anotando una victoria que no fue una victoria el día después en el Volta AO Algarve. Ya sea que contaran o no, estaban de vuelta en la cima.

Estos triunfos se produjeron después de que Egan Bernal, a pesar de haber estado fuera con lesiones, mostraron señales de su mejor mejor con una doble victoria en el Campeonato Nacional Colombiano.

Laurens de Plus luego completó una gran semana de carreras concurrentes en España, Portugal y los EAU con el tercero en general en el Algarve, incluso en medio de una lista de inicio apilada, perdiendo solo a Jonas Vingegaard (Visma-Lrease A Bike) y João Almeida (el equipo de los EEA EAE EMIRATES-XRG).

Mientras perdieron a uno de sus mayores corredores en Tom Pidcock por Q36.5, quien será uno de sus rivales en el Omloop el sábado, en todos los frentes, los granaderos de Ineos finalmente se dirigen a regresar en la dirección correcta.

Tarling aseguró que este impulso para regresar a la forma no era algo que tanto necesitaba decir, con un cambio de actitud que ya comenzó para el jinete en el campamento de entrenamiento en diciembre y enero.

“No pensé que realmente debía decirse. Seguro que sí, pero no es necesario ser de los gerentes”, dijo Tarling.

“Todos somos ciclistas, y si no estás ganando, estás molesto. Creo que era principalmente importante que puedas verlo en los jinetes, incluso en el campamento, todos nos estaban golpeando.

“Creo que todos están jodidamente motivados”.

Pegar para Paris-Roubaix después de la decepción del año pasado

Tarling mismo tuvo una gran semana en general en los EAU, colgando en el segundo en general detrás de Tadej Pogačar (EAU EAU EMIRATS-XRG) hasta la etapa final a Jebel Hafeet cuando cayó al 21. Incluso antes de ese final de la cumbre, que no podía adaptarse menos a sus características como un poderoso especialista en TT, Tarling se defendió de un choque y trabajó solo para llegar al escalón delantero en los vientos cruzados.

Dirigiéndose a su tercera campaña de clásicos con INEOS, el jugador de 21 años ciertamente se veía en forma sólida. Sin embargo, espera que su pico llegue más tarde, con Paris-Roubaix establecido como su objetivo principal para la primavera.

“Estoy feliz con la carrera. Lo disfruté y el equipo fue muy positivo”, dijo Tarling My Bike Después de la etapa final. “Es bueno hacer una carrera como esta antes de los clásicos con los vientos cruzados, el posicionamiento difícil y el calor obviamente ayudará.

“Creo que aún no estoy completamente allí, pero espero que por E3, debería ser bastante perfecto”.

Pero eso no significa que no le brinde a Omloop toda su atención, si la oportunidad de estar en disputa por la victoria surge. “Si la oportunidad está ahí, entonces seguramente lo haré. No es el enfoque principal, pero iré todo en lo mismo, y luego veremos”.

Después de Omloop Het Nieuwsblad, Tarling se lanzará a París-Nice, luego regresa a Bélgica para el E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen y la gira de Flandes, antes de que su gran objetivo de Roubaix llegue la semana siguiente.

“Obtendré algunas millas rápidas y un poco de ritmo de motor. Entonces, espero estar volando para los clásicos”, dijo Tarling.

Después de ser descalificado el año pasado debido a una botella pegajosa y la posterior decepción que vino con ella, el británico ciertamente se ha reflexionado sobre ese día desde entonces. Pero obtiene otra grieta en 2025 y debería ser parte de un escuadrón fuerte que también presenta a Filippo Ganna. Ahí es cuando querrá que llegue su pico.

“Fue un desperdicio, seguro”, dijo Tarling. “Estaba en una forma realmente buena, y lo más molesto es que estaba en ese grupo, y se había detenido al frente, por eso volví a la botella y al cambio de bicicleta.

“Podríamos haber regresado sin el auto en general, así que sí, fue un desperdicio. Pero es lo que es”.