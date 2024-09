El belga advierte que no debe descartar a Mathieu van der Poel a pesar del difícil terreno en Zúrich

Habrá 200 corredores en la línea de salida en Winterthur el domingo por la mañana, pero la preparación para la carrera de élite masculina en ruta en este Campeonato Mundial de Ruta se ha fusionado en torno a dos nombres. Incluso en un campo tan importante, sería una sorpresa que ni Remco Evenepoel ni Tadej Pogačar consiguieran el maillot arcoíris en la Sechseläutenplatz de Zúrich el domingo por la tarde.

Evenepoel ya tiene algunas bandas arcoíris para mostrar en su estancia en Suiza, después de haber conseguido un segundo título consecutivo de contrarreloj el fin de semana pasado. Pogačar llegó a Suiza a mitad de semana y el jueves por la tarde afirmó con naturalidad que la carrera en ruta sería “un juego diferente” a la contrarreloj de Evenepoel.

El comentario, inevitablemente, fue transmitido a Evenepoel cuando se reunió con la prensa el viernes por la mañana, con un contingente considerable apretujado en una pequeña sala de conferencias en Wetzikon para una audiencia con el equipo belga. En lugar de verlo como una provocación, Evenepoel optó por interpretar el comentario de Pogačar como una simple afirmación de un hecho.

“Es una moto diferente, por lo tanto una carrera diferente y también más corredores, no estás solo… Es exactamente un juego diferente”, sonrió Evenepoel. “Todos sabemos lo que es una carrera ciclista, así que no es nada nuevo”.

Aun así, el Mundial es una carrera ciclista como ninguna otra, un evento que siempre arroja algo nuevo o invisible. El historial de Pogačar con los colores de su selección nacional es decepcionante en comparación con su dominio en otros lugares, con “sólo” (todo es relativo) medallas de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio y el Mundial de Glasgow del año pasado para demostrar sus esfuerzos hasta el momento.

Evenepoel, por el contrario, ha brillado repetidamente con la evocadora camiseta azul claro del equipo belga, sobre todo cuando consiguió el título en solitario en Wollongong hace dos años y, por supuesto, cuando recogió dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París el pasado año. verano.

En cada ocasión, Evenepoel tuvo a Wout van Aert como compañía en el equipo belga, y su velocidad de espada sirvió como el complemento perfecto para la fuerza contundente del joven. La ausencia de Van Aert aquí por lesión simplifica la jerarquía de liderazgo de Bélgica, pero la tarea de ganar esta carrera es seguramente más complicada.

“Por supuesto, siempre es mejor tener a Wout aquí, como lo demostró en los Juegos Olímpicos”, dijo el domingo Tiesj Benoot, uno de los capitanes de ruta de Bélgica. “En un campo como este nunca se sabe lo que puede pasar, pero para un tipo como Remco siempre es bueno tener un tipo rápido detrás”.

Pogačar, por supuesto, tiene la suerte de tener una mayor velocidad de remate que Evenepoel, quien reconoció que sería difícil superar al esloveno si llegaran juntos a la meta.

“Si no hay otra opción, no tendré más opción que correr con él, pero Tadej es un corredor muy rápido”, dijo. “En una carrera de 280 kilómetros, el sprint puede ser un poco diferente, y si esa es la situación, tengo que aceptarlo”.

Aunque, como demostró el Tour de Francia, Pogačar se mantiene un nivel por encima de Evenepoel durante tres semanas, el récord de un día del belga es imponente. Una parte importante de la intriga de este Mundial surge de cómo Evenepoel y Pogačar se han repartido las últimas cuatro ediciones de Lieja-Bastogne-Lieja sin nunca enfrentarse directamente en la final.

“No me corresponde a mí estar de acuerdo con eso”, dijo Evenepoel cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la opinión de que él y Pogačar eran los favoritos, aunque reconoció que la carga de controlar la carrera probablemente recaería en sus respectivos equipos.

“Si tengo que creer en los periódicos y todo eso, hay dos grandes favoritos, así que creo que esos dos equipos tienen que intentar tomar el control de la carrera, pero depende de cómo se desarrolle en la vuelta local. Siempre es una carrera especial. , por lo que tenemos que estar abiertos a múltiples situaciones de carrera”.

“Estoy aquí con el equipo de Bélgica, no con el equipo de Holanda”

Evenepoel y sus compañeros de equipo estaban listos para realizar un reconocimiento del circuito final de 27 km el viernes por la mañana antes de la carrera masculina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta. Sin embargo, el campeón del mundo de contrarreloj ya confiaba en que el terreno se adaptaba mejor a sus talentos que el circuito del año pasado en Glasgow.

Queda por ver si los 4.400 m de desnivel total pondrán la defensa del título fuera del alcance del ocasional compañero de entrenamiento de Evenepoel, Mathieu van der Poel, aunque la forma del holandés parecía estar mejorando rápidamente en el Tour de Luxemburgo la semana pasada.

“No estuvo muy bien en el último entrenamiento que hice con él hace tres semanas, pero creo que mejoró en Luxemburgo y también es un tipo que sabe cómo ponerse en plena forma en el momento adecuado”, dijo Evenepoel.

“Creo que estará listo, pero también está claro que pesa más que Tadej y yo, por lo que tiene que soportar ese peso en cada vuelta y eso podría costarle”.

Evenepoel descartó la idea de que él y Van der Poel pudieran convertirse en aliados circunstanciales contra Pogačar y un equipo esloveno que incluye a Primoz Roglič.

“No, es bastante sencillo: estoy aquí con el equipo de Bélgica, no con el equipo de Holanda”, dijo Evenepoel. “Tenemos que correr de la manera que sea mejor para mí, no para Tadej, Hirschi o cualquier otro. Creo que está bastante claro que no vamos a hacer ningún trato con otros equipos”.

En ese sentido, Evenepoel también aclaró que no dejaría Soudal-QuickStep por Red Bull-Bora-Hansgrohe, a pesar de los informes de finales del verano que lo vinculaban con un movimiento. “Me quedaré donde estoy, eso está bastante claro”, dijo. “Sin transferencias”.

Aun así, Evenepoel tiene la vista puesta en lucir una camiseta diferente la próxima temporada. “Creo que todavía me deben tres meses con el maillot arcoíris porque el Mundial del año pasado se celebró a principios”, bromeó.

Mientras Pogačar busca completar la Triple Corona del ciclismo, Evenepoel está cerca de su notable barrida de medallas olímpicas y mundiales. Abogó por el quinto cuando se le preguntó si ya había planeado una celebración de la victoria con su amigo Van der Poel.

“Tal vez”, sonrió. “Pero no quiero despertar a la bestia en Tadej también. Aunque creo que esa bestia ya está despierta…”