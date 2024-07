Los eslovenos se muestran optimistas sobre la fortaleza de la selección de los Emiratos Árabes Unidos pese a perder a Juan Ayuso por el COVID-19

El viernes por la mañana, en la salida del Tour de Francia en Agen, se habló sobre la caída sufrida el día anterior por Primož Roglič y sobre la inminente llegada del Tour de Francia a los Pirineos al día siguiente. Sin embargo, a la salida del autobús del UAE Team Emirates, el mánager Mauro Gianetti advirtió que no hay que subestimar la tarea que tienen por delante Tadej Pogačar y sus compañeros, es decir, la etapa 13 hasta Pau. “En el Tour, cada día es clave”, sonrió.

Cuatro horas más tarde, el pelotón tuvo que digerir mucho cuando completó los 165 km de recorrido por la región de Armagnac. Comenzó una etapa desenfrenada con Adam Yates de los Emiratos Árabes Unidos, que se coló en una peligrosa escapada de 22 ciclistas. Más tarde, Pogačar perdió a un gregario clave, Juan Ayuso, que se retiró con COVID-19, y luego Visma-Lease a Bike intentó forzar más escalones.

Por si fuera poco, el maillot amarillo Pogačar no pudo resistirse a lanzarse despreocupadamente al sprint para conseguir la victoria de etapa al final del día, acabando noveno en un grupo reducido que se vio empañado por un accidente en la recta final.

“Tenía buenas piernas, estaba en una gran posición y es bueno estar entre los diez primeros en una etapa al sprint”, explicó Pogačar en su conferencia de prensa posterior a la etapa. “Pero no os preocupéis, chicos, siempre mantuve la calma en la final, sin estrés. Estaba en mi zona segura, en mi propia burbuja, evitando las cosas frenéticas y pensando con la cabeza despejada. Pude ver que podía luchar por el top 10 sin estrés”.

La inesperada presencia de Yates en la primera jugada no estaba prevista, pero Pogačar y su equipo se alegraron de la situación, ya que obligó al equipo Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard a perseguirlo un poco. Contraatacaron intentando forzar una separación más tarde, aunque Pogačar, inevitablemente, nunca pareció correr peligro de ser alcanzado.

“Ha sido una etapa muy bonita y muy rápida”, dijo Pogačar. “Había mucho interés en entrar en la escapada y Adam estaba ahí arriba. Eso fue perfecto porque nos permitió no tener que gastar mucha energía”.

Sin embargo, perdieron una parte importante del equipo de apoyo de Pogačar en la escalada cuando Ayuso, enfermo, puso fin a su Tour. El español había comenzado el día como uno de los cuatro ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos entre los nueve primeros en la clasificación general, y su ausencia podría ayudar a nivelar el campo de juego en los próximos días para Visma, que perdió figuras clave antes de esta carrera por lesiones y enfermedades.

“Es una pena perder a un jugador, pero ya he dicho que tenemos un equipo muy fuerte”, dijo Pogačar, que nombró cuidadosamente a cada uno de sus compañeros restantes.

“Tim Wellens y Nils Politt lo están haciendo muy bien y están mejorando cada día. Lo hacen todo, como Marc Soler y Pavel Sivakov. Y Adam y João (Almeida) parecen estar en la mejor forma de sus vidas para las subidas, así que no me estresa perder a ninguno de ellos. No es perfecto, pero haremos que funcione”.

Hacia los Pirineos

El Tour de Francia cambia de aires a partir del sábado, cuando la carrera llega a los Pirineos, donde Pogačar sale con una ventaja de 1:06 sobre Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) y 1:14 sobre Vingegaard. Aunque el pelotón afrontó el imponente Galibier en la primera semana, la mayor parte de la escalada de la ruta de este año se ha realizado en los últimos ocho días de carrera. Este fin de semana, con las llegadas en alto en Pla d'Adet y Plateau de Beille, marca los primeros días consecutivos en la montaña.

La etapa 14 tiene una longitud de tan solo 151 km, pero en ella se atraviesan el Col du Tourmalet y la Hourquette d'Ancizan antes de la llegada en alto en Pla d'Adet. Al día siguiente, la final sin categoría en Plateau de Beille está precedida por cuatro ascensiones de primera categoría. En este punto del recorrido, el Tour se convierte en una prueba de resistencia en toda regla.

“Antes del Tour no sabía muy bien qué puertos tendríamos que afrontar, pero ahora que lo sé estoy contento”, afirma Pogačar. “Son puertos que se adaptan bien a mí”.

El ataque parece ser parte intrínseca de la estrategia de Pogačar en las Grandes Vueltas, pero aún está por ver si seguirá siendo así este fin de semana después de su ambiciosa pero infructuosa escapada en el Puy Mary a mitad de semana. Durante unos vertiginosos minutos, Pogačar pareció poner el Tour fuera del alcance de todos los demás, pero su día tuvo un final aleccionador. Vingegaard recuperó una desventaja de 35 segundos en el siguiente Col de Pertus y luego lo superó en el sprint entre dos en Le Lioran.

“No hemos tenido demasiadas etapas de ascenso, hasta ahora sólo hemos tenido una etapa de ascenso propiamente dicha”, dijo Pogačar. “Veremos cómo compiten los demás equipos. Podemos ir un poco a la defensiva y quizás ganar la etapa o algo así si podemos, pero no gastar demasiado energía porque tenemos una cómoda ventaja”.

La comodidad de esa ventaja depende de cada uno, pero reservar algo será sin duda un elemento crucial en este Tour cargado de gente. Los últimos tres días de la carrera en el interior de Niza, donde dos finales en la cima preceden a una dura contrarreloj final, son un factor muy importante en los cálculos de todos.

“En este momento tenemos ventaja en la general, por lo que no estamos obligados a atacar”, dijo Gianetti. “Tadej es un corredor agresivo, al que le gusta atacar, pero sabe cuándo atacar y cuándo no. Si ve la oportunidad de atacar, la aprovechará. Pero es lo mismo para Jonas o Evenepoel. Si ven una oportunidad, la aprovecharán”.