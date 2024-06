Manxman tiene ambición por los sprints y reflexiona sobre su inminente retiro y su legado

Mark Cavendish volvió a mostrarse emotivo y reflexivo a medida que pasaban las horas hasta el inicio de lo que será su último Tour de Francia y su última oportunidad de ganar una etapa número 35 al sprint.

El año pasado en Bilbao, Manxman, de 39 años, creyó que el final de su carrera estaba cerca y mostró su corazón en la manga a medida que crecía la importancia de su retiro. Luego, el ciclista de Astana Qazaqstan se cayó del Tour, pero rápidamente se comprometió a seguir compitiendo en 2024 y regresar por última vez al Tour de Francia.

Ahora el final de la carrera deportiva de Cavendish está cerca nuevamente y él vuelve a estar emocionado, mientras intenta ganar sprints y saborearlo todo.

“Lo siento de nuevo”, admitió en su conferencia de prensa previa a la carrera, las luces de la televisión captaron el brillo de una lágrima en sus ojos y los micrófonos captaron la emoción en su voz.

“Me encanta este deporte. Me encanta todo lo relacionado con él, especialmente esta carrera. Es muy bonita este año, con la salida en Florencia, cerca de donde viví durante 10 años.

“Comenzar aquí y luego ir a Francia es perfecto. Tengo un trabajo que hacer, pero a nivel emocional es muy, muy agradable. No podría haber pedido nada más. Creo que ahora estoy más preparado (para la retirada) que el año pasado. Estoy feliz, pero también muy feliz de haber continuado.

“Sé que pronto ya no tendré que morirme de hambre, ya no tendré que dejar a Peta ni a los niños. Estoy muy emocionado por eso. Tengo cosas interesantes para el futuro. Incluso durante mi carrera, me entusiasmaba mucho intentar ayudar a otras personas a ir más rápido, mostrándoles cosas diferentes”.

“Tenemos un trabajo que hacer, que es intentar ganar”

Cavendish y sus compañeros de equipo en el Astana Qazaqstan podrán saborear las primeras etapas montañosas hasta Rimini y Bolonia el fin de semana antes de centrarse en la esperada primera oportunidad al sprint en Turín el lunes. Otras oportunidades al sprint, quizás hasta cinco o seis, llegarán en la primera y segunda semana.

Cavendish ya está en los libros de récords del Tour de Francia tras igualar el récord de Eddy Merckx de 34 victorias de etapa, pero quiere una o dos victorias finales, no para superar a Merck, sino porque ganar sprints lo motiva. Es simple lo que hace.

“No estaríamos aquí si no pensáramos que es posible ganar”, dijo, mientras sus ambiciones momentáneamente se apoderaban de sus emociones.

“Básicamente, ese es nuestro trabajo como ciclistas: intentar ganar. Siendo realistas, hay cinco o seis posibilidades, así que hemos venido aquí para intentarlo. Creo que tenemos todo preparado para intentarlo, pero todos los demás también lo creen.

“No tengo nada que perder, no es como jugar a la ruleta. Si no gano, no perderé 34 etapas del Tour”, explicó con más reflexión.

“He ganado 34 etapas en el Tour y el mayor número de etapas junto al gran Eddy Merkx. Sólo estoy intentando conseguir más, si es uno más, dos más o 10 más, no importa. Tenemos un trabajo que hacer, que es intentar ganar. Así es como lo abordaremos”.

Cavendish indicó que tiene la intención de permanecer en el ciclismo profesional cuando se retire, con informes de un papel en Astana Qazaqstan, posiblemente con nueva inversión china y patrocinadores en el equipo en 2025.

Durante las próximas tres semanas, Cavendish se centrará en sus carreras. Sigue siendo un velocista y ciclista profesional, pero ha reflexionado sobre el legado que dejará.

“Dije antes de comenzar mi carrera, si alguna vez podría estar en un libro de nombres de ciclistas que significaran algo, los grandes ciclistas de la historia del ciclismo, si mi nombre está en ese libro. Sería feliz”, explicó después de una larga y emotiva pausa para pensar.

“A medida que crecí y, obviamente, ahora tengo hijos, veo cómo se inspiran no sólo en los héroes del ciclismo o en los héroes de la vida. Eso cambia tu perspectiva sobre tu posición como deportista.

“Crecí idolatrando a algunos ciclistas y pude competir con algunas de esas personas y llegué a conocer a algunas de esas personas. Tuvieron un impacto significativo en mí.

“Ahora comprendo que soy afortunado de estar en una posición que inspira, no sólo a una generación, sino a unas cuantas generaciones, adultos y niños. Si he dejado un impacto en ellos que les ayuda a motivarlos, entonces eso es lo importante. .”