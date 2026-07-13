Jenny Rissveds consigue una segunda victoria consecutiva en XCC en una apasionante carrera femenina de élite en Andorra

El estadounidense Bjorn Riley (Scott-SRAM MTB Race Team) consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo de Mountain Bike UCI el viernes, superando tarde al apasionado ciclista francés Adrien Boichis (Specialized Factory Racing) en un sprint de dos para decidir la carrera de élite masculina de cross-country en pista corta en Pal Arinsal.

En el lado femenino de élite, Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) logró una emocionante victoria en el sprint de un grupo líder de cinco corredoras, con Laura Stigger (Specialized Factory Racing) y Ronja Blöchlinger (Liv Factory Racing) terminando dos-tres y todas al mismo tiempo.

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Jenny Rissveds de Suecia y el equipo CanyonFactory XC ganan la carrera de élite femenina XCC en la Serie Mundial de Mountain Bike UCI en Andorra