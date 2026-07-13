Jenny Rissveds consigue una segunda victoria consecutiva en XCC en una apasionante carrera femenina de élite en Andorra

El estadounidense Bjorn Riley (Scott-SRAM MTB Race Team) consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo de Mountain Bike UCI el viernes, superando tarde al apasionado ciclista francés Adrien Boichis (Specialized Factory Racing) en un sprint de dos para decidir la carrera de élite masculina de cross-country en pista corta en Pal Arinsal.

En el lado femenino de élite, Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) logró una emocionante victoria en el sprint de un grupo líder de cinco corredoras, con Laura Stigger (Specialized Factory Racing) y Ronja Blöchlinger (Liv Factory Racing) terminando dos-tres y todas al mismo tiempo.

Pal Arinsal acogió la sexta parada de las competiciones mundiales de cross-country de este año, los senderos sobre la ciudad de La Massana en Andorra se confirmaron como la mayor altitud para las carreras de las Whoop UCI Mountain Bike World Series.

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Al crecer en Boulder, Colorado, Riley no es ajeno a las grandes alturas. Había acumulado 12 medallas en los campeonatos nacionales de ciclismo de montaña de EE. UU. desde que comenzó como junior en 2018, incluida la camiseta de barras y estrellas desde 2024 en la disciplina XCC. Pero nunca había ganado en el circuito internacional, hasta el viernes.

“Cada carrera se siente como el cumplimiento de un sueño. Ganar es algo con lo que sueñas toda tu vida, por lo que realmente hacerlo se siente surrealista. No creo que lo haya asimilado del todo todavía. Tal vez más tarde esta noche, cuando esté tratando de dormir, me golpee y termine despierto pensando en ello. En este momento, se siente increíble”, dijo Riley en un comunicado de prensa de la UCI.

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“Muchas personas me habían dicho que querían verme ganar. Es sorprendente que la gente crea en mí de esa manera. Carrera tras carrera, he sentido que mejoro. He pasado mucho tiempo en la carretera recientemente, y ahora que estoy de nuevo luchando al frente, mi confianza está creciendo”.

Los corredores franceses atrajeron la atención de todos cuando comenzó la carrera el viernes, Boichis venía de victorias consecutivas en XCC y su compatriota Mathis Azzaro (Origine Racing Division) lideraba la clasificación de la Copa del Mundo. El británico Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing) inició la fiesta liderando las tres primeras vueltas, con Azzaro y Dario Lillo (Giant Factory Off-Road) detrás de él, y luego Boichis siguiéndolo.

Azzaro se estrellaría antes de la mitad de la carrera y se vio obligado a abandonar. Luego, el estadounidense Christopher Blevins se unió a su compañero de equipo Specialized, Boichis, al frente en la siguiente vuelta mientras luchaban contra Aldridge y Martin. No fue hasta la vuelta siete que Riley pasó a estar entre los cuatro primeros.

Cuando comenzó la última vuelta, Boichis aceleró la subida y solo Aldridge sostuvo su rueda trasera mientras Riley reaccionaba para mantenerse en tercer lugar. Luego, Aldridge patinó y chocó con un árbol mientras intentaba una línea diferente en el bosque, derribándolo, aunque terminaría en el puesto 30. Riley hizo todo lo posible cuando quedaban dos curvas para el final y el riesgo funcionó.

“Todos conocemos los puntos fuertes de cada uno, y de cara a la subida final sabía que Boichis tiene una patada explosiva. Me di cuenta de que no la tenía hoy en la subida, y eso es algo en lo que había estado pensando durante los últimos días”, relató el americano de 24 años.

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“He soñado con este día desde el año pasado, cuando salió el calendario”: Martina Berta se abre paso con la victoria femenina de élite en la Copa del Mundo de MTB de cross-country en La Thuile.

“Normalmente, no tomo grandes riesgos en la última vuelta porque ya estoy contento con un podio, pero hoy me sentí diferente. Me puse un poco nervioso porque cuando miré hacia atrás en la recta final, él estaba justo detrás de mí. No estoy acostumbrado a tener que correr para ganar, así que eso me asustó un poco”.

Boichis cedió por el segundo lugar y Blevins quedó tercero. Con su segundo puesto, Boichis ascendió al primer puesto de la clasificación de la temporada. Ahora tiene más de 100 puntos de ventaja sobre otros dos pilotos franceses, Azzaro en segundo lugar y Martin en tercer lugar.

La última vuelta decide la carrera élite femenina





La carrera femenina tuvo un final aún más igualado. La suiza Sina Frei (Specialized Factory Racing) era la favorita como líder de la serie de la Copa del Mundo XCC. Sólo Rissveds pudo alcanzar a la estrella suiza, pero sumaban 170 puntos entre ellos en la clasificación. Rissveds tuvo el impulso, después de la victoria en XCC en La Thuile hace una semana.

Rissveds lideró el campo en la primera vuelta con la compañía de Jolanda Neff (Cannondale Factory Racing) mientras rugían los truenos y caía la lluvia. En las siguientes vueltas, Martina Berta (Origine Racing Division) y Stigger ocuparon el lugar de Neff al frente con el sueco.

La actual campeona del mundo UCI XCC, Alessandra Keller (Thömus Maxon), la siguió en el punto medio de la carrera. Hizo un aumento en la vuelta siete, en la que Berta y Frei perdieron el ritmo.

Keller se salió de su línea en la penúltima vuelta, lo que permitió a Stigger pasar al segundo lugar, la pareja persiguiendo a Rissveds. En la vuelta de campana, Rissveds se despejó con un ataque de largo alcance. La lucha por los puestos del podio se produjo entre Stigger, Blöchlinger, Keller y Nicole Koller (Lapierre PXR Racing).

Rissveds cruzó fácilmente la meta con la camiseta de campeona de Europa, mientras la persecución se desarrollaba justo detrás de ella, con Stigger corriendo por delante de Blöchlinger en la meta por el segundo puesto.

Frei terminaría octava en la carrera y Rissveds se acercó a su liderazgo en XCC, ahora con solo 30 puntos de margen en la cima de la clasificación después de la carrera en Andorra.

Las carreras de XC continúan el domingo en Pal Arinsal con las pruebas de la Copa del Mundo Olímpica de Cross Country UCI para corredores sub-23 y élite.