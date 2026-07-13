El ciclista belga de la escapada fue atrapado a las afueras del último kilómetro después de un día valiente al frente

Lotto Intermarché ha sido el equipo separatista del Tour de Francia en lo que va de año, y los esfuerzos de Baptiste Veistroffer le valieron un nuevo club de fans, pero Liam Slock estuvo desgarradoramente cerca de llevarlo aún más lejos en la etapa 8.

Al darle a Veistroffer un día libre, Slock fue uno de los primeros corredores en atacar en la carretera de Périgueux, al que pronto se unieron Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y Thibault Guernalec (TotalEnergies) en lo que sería la escapada de tres hombres del día.

Se mantuvieron en cabeza durante la mayor parte del día, pero en la última subida clasificada, a unos 40 km de la meta, Slock atacó en busca de puntos de montaña y luego siguió adelante, pareciendo más fuerte solo que con sus compañeros de fuga. Mantuvo una diferencia de 1:20 durante los últimos 20 km y generó esperanzas de mantenerse alejado.

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Pero una vez que los equipos de sprint finalmente despertaron y entraron en acción, parecía que los días del belga estaban contados y, de hecho, su sólida brecha se redujo muy rápidamente, y fue arrastrado por el veloz pelotón de velocistas a solo 1.300 m de la línea de meta.

“Ahora estoy seguro de que estoy decepcionado”, dijo. Eurosport al final después de que Tim Merlier (Soudal-QuickStep) ganara la etapa.

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“Ese es el sentimiento que siento ahora. Si estás tan cerca, quieres ganar, por supuesto. Aún queda un largo camino, pero creo que estuvo bastante cerca”.

Fue un día de montaña rusa para Lotto Intermarché: inicialmente se lamentó de que solo tres corredores se habían ido, luego vio cómo se mantenía la brecha y pasó unos buenos 20 km creyendo que Slock podría lograrlo.

“Siempre es una lástima cuando empiezas la escapada con tres corredores; sabes que va a ser difícil. Pero entonces la ventaja se mantuvo en 1:50, 1:45 y pensé: 'Está bien, si llegan con tres por encima (de la subida final) lo van a pasar mal en el pelotón, o van a tener que ir muy rápido'”, explicó el DS Mario Aerts a ciclismonoticias al final.

“Pero luego, cuando Otruba empezó a atacar en la subida pensé: 'Está bien, ahora va a ser difícil porque perderán mucha energía allí'. Pero luego Liam hizo un recorrido increíblemente rápido de 30 a 10 km, y el grupo casi no ganó nada. Entonces empezamos a creer en ello; aún así, sabes que el grupo va muy rápido al final, pero creo que mucha gente tuvo que trabajar para volver a estar en el grupo. Siempre es una lástima que sea tan cerca.”

Slock quedó atrapado muy cerca de la línea, justo afuera de la llama roja, y disminuyó la velocidad una vez que se dio cuenta de que su día había terminado en lugar de presionar hasta el final, pero dijo que sabía que no iba a llegar en algún momento antes de eso.

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“(Dejé de creer) en la carretera grande, creo que entre 10 y seis kilómetros”, dijo.

“A partir de ahí sentí que se estaban acercando mucho, era un poco cuesta arriba, y sabía que allí el ritmo sería muy alto en el pelotón, así que sentí que se estaban acercando y yo estaba perdiendo tiempo. Y la potencia en las piernas se estaba alejando un poco”.

A pesar de su gran esfuerzo, Slock se mostró principalmente deprimido inmediatamente después de la meta, luchando por ver los aspectos positivos en lo que había sido un día innegablemente fuerte sobre la bicicleta.

“Por el momento, no estoy realmente orgulloso, pero creo que eso sucederá esta noche”, dijo.

Slock fue noticia a principios de este año cuando consiguió su primera victoria profesional de forma espectacular, al cruzar la línea de meta en el GP Gippingen. Y aunque esta vez logró mantenerse erguido y mostrar su fuerza y ​​forma una vez más, una segunda victoria profesional no llegó en Bergerac.