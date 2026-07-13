El ciclista belga de la escapada fue atrapado a las afueras del último kilómetro después de un día valiente al frente

Lotto Intermarché ha sido el equipo separatista del Tour de Francia en lo que va de año, y los esfuerzos de Baptiste Veistroffer le valieron un nuevo club de fans, pero Liam Slock estuvo desgarradoramente cerca de llevarlo aún más lejos en la etapa 8.

Al darle a Veistroffer un día libre, Slock fue uno de los primeros corredores en atacar en la carretera de Périgueux, al que pronto se unieron Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y Thibault Guernalec (TotalEnergies) en lo que sería la escapada de tres hombres del día.

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