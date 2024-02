‘Marianne fue más rápida en el sprint. Ella era fuerte y entonces sabes que va a ser difícil dejarla caer”, dice la campeona mundial.

La campeona del mundo Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) expresó su decepción por terminar segunda en el Omloop Het Nieuwsblad 2024 el sábado.

Kopecky, que acaba de ganar el título general en el UAE Tour, se alineaba como uno de los grandes favoritos, pero fue superado por una Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), más rápida, de una escapada de cuatro corredores que llegó a la línea de meta en Ninove. .

“He llegado a un punto en el que ya no estoy satisfecho con el segundo puesto. Hice todo lo que pude para marcar la diferencia”, dijo Kopecky al final de la carrera.

La gran pregunta por delante de Omloop Het Nieuwsblad era si alguien podría vencer al dominante equipo SD Worx-Protime que se alineó con un equipo de campeones difíciles de vencer, incluidos Kopecky y el ganador del Tour de Francia, Demi Vollering.

Mientras el pelotón avanzaba hacia los últimos kilómetros, Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) se adelantó a falta de aproximadamente 25 km, y Vos, Kopecky y Shirin van Anrooij (también Lidl-Trek) lograron acercarse al campeón italiano en la Muur van Geraardsbergen.

A partir de ahí, fue una batalla sin cuartel hasta la línea de meta, en la que cada corredor se turnaba para atacar y obligar a sus rivales a perseguirlos.

“Lidl-Trek lo hizo bien atacando por turnos. Tuve que sacar las castañas del fuego continuamente. Si no lo hago, de todos modos voy a buscar el segundo lugar. Hice una carrera bastante buena, pero Naturalmente esperaba más”, dijo Kopecky sobre su actuación.

El cuarteto seguía unido hasta la recta final, donde Longo Borghini lanzó un largo sprint, pero Vos aceleró tras el rebufo de Kopecky para llevarse la victoria.

Al final, no fue una sorpresa ver a Vos superar a una escapada de cuatro ciclistas para lograr la victoria, dada su brillante carrera que le ha valido el estatus de GOAT.

Sin embargo, la ex campeona mundial multidisciplinaria terminó su temporada a principios del año pasado, se sometió a una cirugía de la arteria ilíaca y luego se adhirió a un programa de rehabilitación de 10 semanas. Comenzó su temporada de carreras en primavera en la Setmana Valenciana, donde terminó sexta en la general. Era la primera vez que competía en Omloop Het Nieuwsblad.

“Marianne fue más rápida en el sprint. Era fuerte, y luego sabes que va a ser difícil dejarla atrás”, dijo Kopecky. “Como ciclista, me alegro por ella de que vuelva a correr a este nivel. Le tengo mucho respeto”.

Omloop Het Nieuwsblad marca el comienzo de la temporada de carreras de un día en Bélgica y de las clásicas de primavera. De cara al futuro, Kopecky confía en que ella y SD Worx-Protime disfrutarán de muchos éxitos en el camino.

“Este fue el primer clásico de la temporada. Hicimos una buena carrera. Normalmente habrá más porcentajes adicionales en el próximo tiempo. Daré lo mejor de mí en la Strade Bianche y espero mejorar un lugar más”, dijo .

Van der Breggen dice que Vollering se fortalecerá a medida que avance la temporada

Anna van der Breggen, directora de SD Worx Protime y corredora profesional retirada, también dijo que el segundo puesto fue menor de lo que el equipo esperaba al comienzo del día, pero dio crédito a la fuerza de Vos al principio de la temporada.

“Creo que Marianne volvió a ser muy fuerte. Durante mucho tiempo no vimos eso. Al final, uno espera que Lotte pueda hacerlo en Muur o en Bosberg como lo hizo el año pasado, pero creo que las chicas “Hicimos una muy buena carrera con tres por delante”, dijo Van der Breggen.

También evaluó por experiencia propia la importancia que tiene la combinación de Muur van Geraardsbergen y Bosberg a la hora de influir en la táctica y el resultado de la carrera.

“Es realmente honesto estar delante en Muur y Bosberg. Así es como van los grupos y tenemos que aprovecharlo al máximo. Creo que Lotte no cometió errores. En el sprint, Marianne fue mejor”, dijo. .

Van der Breggen señaló que Omloop Het Nieuwsblad fue la primera carrera de la temporada para Vollering. Al final acabó sexta en el grupo perseguidor detrás de la escapada de cuatro corredoras.

“En invierno, para Demi, la forma está ahí, pero tal vez no como el año pasado en este momento. Ella tuvo bastantes cosas en el invierno en las que la forma no es así, y creo que eso es absolutamente con esta temporada. no es algo malo”, dijo.

“Saber que aún puedes ser mejor y crecer y que la temporada será muy larga, así que en realidad está bien por ahora. Las grandes carreras son un mes después, así que creo que es bueno saber que eres bueno, pero que aún se puede crecer mucho. En general estamos contentos, pero por supuesto nos hubiera gustado ganar la carrera”.