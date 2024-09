El australiano se queda con cinco segundos de ventaja sobre Primož Roglič tras la llegada a la cima de la etapa 16 en Lagos de Covadonga

El maillot rojo de la Vuelta a España se perdió en la niebla de los Lagos de Covadonga, pero no de la forma que nadie esperaba. Ben O'Connor hizo lo justo para aferrarse al primer puesto de la general en la etapa 16, pero un fallo en la comunicación en la meta dejó a la organización de la carrera tratando frenéticamente de localizar al australiano para la ceremonia del podio.

El cansancio de O'Connor se hizo evidente cuando cruzó la línea de meta en la cima, a 4:52 del ganador de la etapa, Marc Soler (UAE Team Emirates), pero, lo que es más importante, a menos de un minuto de Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Eso significaba que conservaría el maillot rojo por cinco segundos, pero el lenguaje corporal de O'Connor no dejaba claro de inmediato si era consciente de ese hecho.

Por otra parte, perseguir sombras bajo la lluvia y la niebla en la cima más emblemática de la Vuelta suele dejar a todos, ganadores y perdedores, con una especie de mirada angustiada. Los sonidos tardan un tiempo en solidificarse en palabras, y más tiempo todavía en registrarse como información concreta.

Después de que un ayudante de cámara le ayudara a ponerse un impermeable, O'Connor se dio la vuelta y volvió a descender por la montaña. El podio estaba a un kilómetro de la línea de meta, pero al parecer O'Connor nunca fue advertido de ello. Continuó pedaleando por la ladera de la montaña, pasó por el Lago de Enol y bajó por la sinuosa carretera boscosa que conducía al aparcamiento de autobuses del equipo, a unos 14 km de distancia en dirección a Cangas de Onís.

Cuando O'Connor finalmente llegó, le informaron que sus servicios serían necesarios durante todo el trayecto de regreso a la montaña para la ceremonia del podio, el control antidopaje y la conferencia de prensa. O'Connor confirmó más tarde que sabía que todavía era el líder de la carrera en la línea de meta, pero simplemente no le habían dado instrucciones claras sobre dónde se suponía que debía ir a continuación.

Junto al podio, Michaële Cernela, del Decathlon AG2R, se puso en contacto con los responsables de la Vuelta tras establecer contacto telefónico con O'Connor. Cernela confirmó que O'Connor se encontraba en un coche del equipo listo para ascender a Lagos de Covadonga una vez más, y dos motociclistas de la policía fueron enviados a buscar el vehículo y proporcionarle escolta.

Sin embargo, el recorrido se complicó porque la última etapa de la carrera ciclista aún estaba en ascenso a los Lagos de Covandonga. Una vez que el último corredor cruzó la línea de meta, mientras tanto, la multitud que se había congregado en la ladera de la montaña comenzó a descender nuevamente.

Eran casi las siete cuando el lejano sonido de las sirenas de la policía anunció finalmente la llegada de O'Connor. Poco después, salió del asiento del pasajero de un coche Decathlon, todavía con la ropa mojada, y subió al podio para una ceremonia rápida y muy tardía ante el puñado de espectadores que se habían quedado allí incluso después de que Soler y los otros portadores de la camiseta se hubieran ido.

“Tengo que cambiarme, me estoy congelando”, gritó O'Connor mientras descendía del podio. Se le puso a disposición una cabina como vestuario improvisado antes de que se parara bajo un dosel y hablara con los periodistas sobre el escenario y sus inusuales consecuencias.

“Me dijeron que bajara hasta el fondo y bajé hasta el fondo, pero luego me dijeron que volviera a subir. Fue un poco frustrante, para ser sincero”, dijo O'Connor. “Definitivamente me vendría bien una ducha caliente ahora, estoy completamente congelado”.

Lagos de Covadonga

La etapa en sí misma debió parecer un recuerdo lejano en ese momento. O'Connor se distanció por primera vez cuando Enric Mas aceleró a poco menos de 7 km del final, y finalmente se llevó a Roglič, Richard Carapaz y David Gaudu con él. Aunque O'Connor limitó bien sus pérdidas, todavía parecía que perdería su maillot en la parte superior de la subida. Sin embargo, se mantuvo firme en su tarea y un último esfuerzo fue suficiente para salvar el rojo por cinco escasos segundos.

“Fue difícil”, fue la breve evaluación que hizo O’Connor sobre la escalada. “Hoy no tenía datos de potencia, así que no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero me sentí bastante fuerte, para ser honesto, aunque claramente no lo suficiente”.

Aun así, O'Connor hizo lo suficiente para prolongar su dominio del maillot rojo y rindió homenaje a los esfuerzos de Valentin Paret-Peintre en el largo recorrido hasta Lagos de Covadonga, donde Mikel Landa fue el primero de los hombres de la general en pasar a la ofensiva a 9 km del final.

“Llegué bastante agotado al final”, dijo O'Connor. “Valentin estuvo muy, muy fuerte hoy, estoy agradecido de que esté de vuelta como lo estuvo en el Giro. Todos en nuestro equipo estamos súper orgullosos, ha sido una experiencia que realmente no habíamos tenido antes. Llevar 11 días con el maillot rojo hasta ahora ha sido una experiencia muy agradable para todos nosotros”.

Es muy posible que la presencia de O'Connor sea necesaria también para la ceremonia del podio en Santander el miércoles por la tarde, aunque adoptó una actitud resignada cuando se le preguntó sobre sus perspectivas de mantener a raya a Roglič y compañía durante todo el camino hasta Madrid.

“Mañana tengo el maillot rojo, así que intentaré aprovecharlo y disfrutarlo al máximo porque no estoy segura de que dure tanto”, dijo O'Connor. “Probablemente lo conservaré mañana, quizá al día siguiente. Me sorprendería el viernes. Pero al final, he tenido una buena racha con el maillot rojo. Once días hasta ahora, así que espero poder tenerlo un par más y tratar de aprovecharlo al máximo”.

Si O'Connor mantiene el rojo, sólo se puede esperar que el camino desde la meta hasta el podio esté claramente indicado.

“No estoy contento, te lo puedo asegurar”, se rio cuando le preguntaron por la experiencia vivida después de la etapa. “Intento poner buena cara, pero por dentro estoy un poco cabreado”.

Aún así, el maillot rojo aún no está perdido.