“Sigo creyendo que mis piernas mejorarán a lo largo de la carrera”, dice Dane

Jonas Vingegaard ha dicho que “la lucha no ha terminado” en el Tour de Francia después de perder 2:38 ante su principal rival del maillot amarillo, Tadej Pogačar, en el Col du Tourmalet en la etapa 6.

El dos veces ganador del Tour esperaba desafiar al cuatro veces ganador en la primera etapa de montaña de la carrera, pero no tuvo respuesta cuando Pogačar y su compañero de equipo Isaac del Toro aceleraron al frente a 43 km del final del Tourmalet.

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