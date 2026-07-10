“Sigo creyendo que mis piernas mejorarán a lo largo de la carrera”, dice Dane

Jonas Vingegaard ha dicho que “la lucha no ha terminado” en el Tour de Francia después de perder 2:38 ante su principal rival del maillot amarillo, Tadej Pogačar, en el Col du Tourmalet en la etapa 6.

El dos veces ganador del Tour esperaba desafiar al cuatro veces ganador en la primera etapa de montaña de la carrera, pero no tuvo respuesta cuando Pogačar y su compañero de equipo Isaac del Toro aceleraron al frente a 43 km del final del Tourmalet.

Vingegaard perdería 30 segundos en la cima y no volvería a ver al campeón del mundo hasta la meta, donde cruzó la meta casi tres minutos detrás de Pogačar.

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“Fue un día muy duro. No era el día que quería, obviamente, pero así es a veces”, dijo Vingegaard a TNT Sports después de la meta.

“Así que lanzaron un gran ataque en el Tourmalet y no pude seguirlos, y tuve que adaptarme a mi propio ritmo, y en la cima no llegué tan lejos. Pero en una bajada como ésta, no es realmente adecuado para mí”.

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Vingegaard admitió que no produjo sus mejores números de potencia en la etapa de 186,2 km entre Pau y Gavarnie-Gèdre. Dijo que “así es la vida”, antes de concluir que seguirá luchando por el amarillo.

“No lo creo. No fue mi mejor día, pero así es”, dijo.

“Obviamente estoy decepcionado. Tengo que estarlo, pero sí, a veces así es la vida y no puedo cambiarla.

“Todavía creo en mí mismo. Sigo creyendo que mis piernas mejorarán a lo largo de la carrera, así que la lucha no ha terminado”.

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