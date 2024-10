“Para mí, estaría muy abajo en el orden jerárquico y tendría que subir en la cadena de mando”

Tras su retirada, el corredor galés Luke Rowe tomó la sorprendente decisión de dejar el Ineos Grenadiers y fichar por el equipo francés Decathlon AG2R La Mondiale como director deportivo.

Rowe pasó toda su carrera profesional de 13 años dentro de la configuración de Ineos/Sky, ayudando al equipo a conseguir innumerables éxitos entre 2012 y 2024, además de conseguir dos victorias propias.

En mayo, Rowe anunció que colgaría sus ruedas al final de la campaña de 2024, y muchos asumieron que ocuparía un puesto de personal en el equipo británico para 2025 y más allá.

Sin embargo, el hombre de 34 años ha elegido un camino diferente y se inscribirá en Decathlon AG2R a partir del 1 de noviembre. GCNdescribió el fundamento de su decisión de realizar el cambio.

“Una de mis grandes preocupaciones al quedarme en Ineos era que quería hacer un cambio; si está aquí ahora, quiero que mejore, sea cual sea el departamento en el que esté, querrás mejorar”, dijo Rowe. “Honestamente, la principal razón por la que tenía miedo era que si quería hacer un cambio, tenía que pasar por demasiadas personas y el cambio no termina sucediendo.

“Simplemente no quería perder el tiempo y ese era mi mayor temor. No era financiero, no era ninguna negatividad hacia un individuo o el equipo en su conjunto; tengo mucho tiempo para ellos. Pero tenía miedo de perderme en una gran organización. Pero ahora también es más que un equipo ciclista: es parte de un negocio global y es propiedad de Ineos, no patrocinado por ellos”.

Rowe comparó la situación actual y la estructura del equipo en Ineos, que posee y patrocina numerosos equipos importantes en varios deportes diferentes, con los días del Team Sky, cuando Dave Brailsford se hizo cargo exclusivo del equipo ciclista.

“En Team Sky siempre estuvo Dave Brailsford en la cima. Es posible que hayas manejado las cosas con algunas personas, pero la responsabilidad terminó en él”, dijo Rowe. “Pero ahora hay más niveles por encima y por encima.

“Ciertamente, las personas adecuadas pueden tomar decisiones en las que las cosas podrían cambiar de la noche a la mañana; si es necesario cambiar algo importante, entonces pasa al jefe y con un chasquido de dedos se hace. Pero para mí, estaría muy lejos descender en el orden jerárquico y tendría que ascender en la cadena de mando”.

Rowe dijo que no esperaba dejar el equipo cuando inicialmente estaba pensando en su retiro. Dijo que comenzó a discutir acuerdos y roles con otros equipos después de hablar por primera vez con Ineos, y señaló que “el cambio a veces es bueno”.

“Nunca pensé que realmente dejaría el equipo. Pensé que ahí es donde pasaría la mayor parte de mi carrera post-ciclismo, que eso era lo más natural, y luego, cuando ocurrió ese accidente en marzo, quedó claro que así era”. el final de mi carrera. Das un paso atrás y dices: '¿Qué voy a hacer?'

“El primer equipo con el que hablé fue Ineos y me lo expusieron. 'Está bien, muchas gracias' y luego comencé a hablar con otros equipos. Siento que a veces el cambio es bueno”.