El español sólo pierde 33 segundos frente a su archirrival Primož Roglič y sigue 1:37 por delante

Hacia adelante y hacia arriba. Enric Mas dio otro paso de gigante para ganar su primera Gran Vuelta a los 31 años en la Vuelta a España de 2026, cuando el corredor de Movistar minimizó sus derrotas ante Primož Roglič en la contrarreloj del jueves y se mantiene firmemente en la cima de la clasificación general.

En el primer punto de control de la contrarreloj de 35,2 kilómetros a través de las llanuras del suroeste de España, la pérdida de tiempo inicial de 22 segundos de Mas parecía lo suficientemente significativa como para mantener vivas las esperanzas de Red Bull de que el líder de su equipo pudiera abrir una brecha importante en caso de que el español comenzara a debilitarse significativamente en los dos últimos tercios del recorrido llano.

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