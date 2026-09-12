El español sólo pierde 33 segundos frente a su archirrival Primož Roglič y sigue 1:37 por delante

Hacia adelante y hacia arriba. Enric Mas dio otro paso de gigante para ganar su primera Gran Vuelta a los 31 años en la Vuelta a España de 2026, cuando el corredor de Movistar minimizó sus derrotas ante Primož Roglič en la contrarreloj del jueves y se mantiene firmemente en la cima de la clasificación general.

En el primer punto de control de la contrarreloj de 35,2 kilómetros a través de las llanuras del suroeste de España, la pérdida de tiempo inicial de 22 segundos de Mas parecía lo suficientemente significativa como para mantener vivas las esperanzas de Red Bull de que el líder de su equipo pudiera abrir una brecha importante en caso de que el español comenzara a debilitarse significativamente en los dos últimos tercios del recorrido llano.

Pero eso no sucedió. En cambio, Mas estabilizó el barco para ceder sólo 36 segundos a Roglič, su principal rival por la victoria general, en el punto de control 2, e incluso recuperó tres en la parte final de la crono sobre el esloveno, terminando finalmente a 33 segundos de distancia en la meta.

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El resultado de Roglič no fue en absoluto malo: cruzó la línea de meta en cuarto lugar detrás del especialista Stefan Küng (Tudor) y superó cómodamente a su compañero de la general Felix Gall (Decathlon CGA CMN) por 1:30 para volver al segundo puesto de la general.

Pero si el rendimiento del esloveno estuvo dentro de las expectativas, Mas lo hizo mucho mejor de lo que muchos podrían haber previsto, excepto el propio mallorquín.

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“Teníamos esto (tiempo) en la cabeza, estábamos seguros de que perderíamos menos tiempo del que la gente esperaba”, dijo Mas. “Ha sido importante. Dividimos la contrarreloj en tres partes y creo que salió bastante bien”.

Mas incluso se había sentido lo suficientemente seguro como para pensar en reducir la velocidad en las últimas rotondas, dijo, “porque la calzada estaba muy brillante y casi tuve que frenar un poco”.

Si bien no respondió a la pregunta de qué contrarreloj anterior pensaba que había hecho mejor, Mas llegó incluso a decir que pensaba que ésta no era la mejor crono de su vida. Sin embargo, puede ser uno de los más definitivos, dado que ahora tiene una excelente oportunidad de conseguir su primera victoria en la Vuelta a España.

“He tenido mejores que este, pero tengo que estar contento, de ninguna manera estoy descontento con esto”, explicó Mas. “Tenemos que sentirnos seguros de lo que podemos hacer”.

“Sería bonito ganar otra etapa, pero el objetivo a partir de ahora es claro y sencillo y tenemos que ir a por ello”.

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Preguntado sobre si había cambiado su estrategia de contrarreloj en los últimos meses, Mas dijo que había tenido una preparación diferente, “y va por el buen camino”. Tampoco se había sentido especialmente tenso antes, “sólo durante todas las preguntas sobre la contrarreloj que tuvimos que afrontar en el equipo”.

Con una ventaja de 1:37 para lo que queda de carrera, y habiendo demostrado ya su superioridad en la montaña, la situación tras la etapa, que hipotéticamente sería la que más débil estaría Mas, difícilmente podría mejorar.

“Puede ser mucho tiempo o poco. Sólo tenemos que seguir adelante y hasta ahora, mirando lo que hemos hecho, me siento muy, muy bien. Estoy feliz y con muchas ganas de afrontar estos dos últimos días en la montaña”.