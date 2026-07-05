El dos veces ganador del Tour dice que “no salí del Giro completamente de rodillas” mientras apunta al doblete

Jonas Vingegaard ha dicho que su estado mental está justo donde necesita estar antes del Tour de Francia mientras busca recuperar el maillot amarillo del cuatro veces ganador Tadej Pogačar y sumar títulos a sus títulos de 2022 y 2023.

Después de haber ganado el Giro de Italia esta temporada, Vingegaard cambió la preparación para el Tour, lo que ha hecho durante las últimas cinco ediciones (dos de las cuales ganó y las otras tres quedó segundo) y está mucho más feliz por ello.

Sentado para hablar con los medios internacionales el jueves por la noche, Vingegaard estaba tan tranquilo como siempre, sonriendo de oreja a oreja, incluso cuando vio a su cercano rival Pogačar afuera del Recinte Modernista de Sant Pau para una gran foto de dos grandes de la general moderna.

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“(Me siento) mejor, más fuerte. Incluso diría más feliz en mi estado mental”, dijo Vingegaard, ante una sala llena de periodistas internacionales. “Además, he tenido un año muy bueno en lo que va de año y he disfrutado pilotando un poco más este año que el año pasado.

“Probamos algo nuevo, que también era el plan, porque creo que después del año pasado nos dimos cuenta de que no era tan divertido hacer lo que hacíamos todos los años, así que ahora intentamos cambiar para combinarlo con la preparación para el Tour, que ha ido muy bien este año. Así que en mi estado mental, estoy en un muy buen lugar”.

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Vingegaard, como Pogačar en 2024, va por el doblete Giro-Tour, lo que supuso un cambio en el calendario del esloveno, que le devolvió al escalón más alto de una Gran Vuelta por primera vez desde 2021.

Y al igual que su contemporáneo, aunque dominó las etapas de montaña y ganó cinco de las etapas, en ningún momento tuvo que esforzarse más de lo necesario, pudiendo incluso permitir a su compañero Sepp Kuss subir la carretera durante la tercera semana de carrera, ya que tenía la maglia rosa cosida.

“Quiero decir, por supuesto, sin quitarle nada a nadie del Giro, es cierto que no tuve que suicidarme por completo y no salí del Giro completamente de rodillas”, dijo Vingegaard.

“Eso también significa que puedes recuperarte más rápido hacia arriba y comenzar tu entrenamiento y conseguir un buen ritmo más rápido, porque si estás de rodillas después del Giro, necesitas dos semanas, tal vez incluso más, para recuperarte, entonces es difícil empezar a construir de cara al Tour, porque entonces el Tour ya está por llegar. Así que, al menos para mí, salí del Giro de una buena manera, y bastante rápido pude empezar a construir de cara al Tour”.





Vingegaard aclaró además lo feliz que estaba de haber tenido ya el Giro en sus piernas de cara al Tour, y con este cambio, parece estar llegando en una forma brutalmente fuerte.

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Al ganar el Giro de Italia, Jonas Vingegaard ha tenido su mejor preparación para el Tour de Francia hasta el momento, pero todavía no tenemos idea de cómo se comparará con Tadej Pogačar.



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También es su primera salida en el Tour desde que lo ganó en 2023 y derrotó bien a Pogačar en la última semana en la que no tuvo una caída importante en la primavera que interrumpió su preparación.

En 2024, su accidente que puso en peligro su vida en Itzulia casi lo hizo perderse la carrera, y hace un año se perdió una larga temporada de carreras después de estrellarse en París-Niza con una conmoción cerebral.

“Fue más bien durante toda la agenda del Tour que dije que realmente no me apetecía hacer lo que hice durante los últimos cinco años”, dijo.

“Este año no me motivó tanto hacer lo mismo una y otra vez, y personalmente necesitaba un cambio. Entonces decidimos mezclarlo por completo y hacer el Giro”.

Es victoria y sólo victoria lo que busca durante las próximas tres semanas.

“El Tour de Francia sigue siendo la carrera más importante, sigue siendo la carrera que realmente quieres ganar, no digo que no estoy contento con lo que he ganado este año, porque estoy extremadamente feliz, especialmente ganando el Giro de Italia y ahora he ganado los tres GT, pero nuevamente, el Tour de Francia es simplemente la carrera más importante del año, y también estoy aquí para ir por la victoria”.