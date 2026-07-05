El dos veces ganador del Tour dice que “no salí del Giro completamente de rodillas” mientras apunta al doblete

Jonas Vingegaard ha dicho que su estado mental está justo donde necesita estar antes del Tour de Francia mientras busca recuperar el maillot amarillo del cuatro veces ganador Tadej Pogačar y sumar títulos a sus títulos de 2022 y 2023.

Después de haber ganado el Giro de Italia esta temporada, Vingegaard cambió la preparación para el Tour, lo que ha hecho durante las últimas cinco ediciones (dos de las cuales ganó y las otras tres quedó segundo) y está mucho más feliz por ello.

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El danés Jonas Vingegaard Hansen del equipo Visma-Lease a Bike fotografiado en la presentación del equipo de la carrera ciclista Tour de Francia 2026, el jueves 02 de julio de 2026, en Barcelona, ​​España. La 113ª edición del Tour de Francia comienza el sábado 4 de julio en Barcelona, ​​España, y finalizará en París, Francia, el 26 de julio. FOTO BELGA DAVID PINTENS (Foto de DAVID PINTENS / BELGA MAG / Belga vía AFP)