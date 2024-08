El australiano habla de su reputación en Netflix y de sus perspectivas de defender la Roja ante el Madrid

La instantánea que ofrece la última subida puede a veces ofrecer una visión engañosa de la carrera del día. Sin embargo, no había nada engañoso en la imagen que pintaba el Alto de Mougás en la décima etapa de la Vuelta a España. En la medida de lo posible en una carrera de esta intensidad, Ben O'Connor disfrutó de una jornada relativamente cómoda con el maillot rojo de líder de la carrera.

Por supuesto, ayudó que el largo traslado de la Vuelta hacia el norte, hacia Galicia, trajera consigo una fuerte caída de la temperatura. Después de que el mercurio subiera por encima de los 40 °C en medio del terreno reseco de Andalucía la semana pasada, el aire era misericordiosamente más fresco mientras el pelotón recorría los verdes picos de las Rías Baixas el martes, aunque, como la aparente facilidad de O'Connor en la subida final, todo es relativo.

“Ay, amigo, no creo que nadie se queje de que no haya 38 o 40 °C todos los días”, sonrió O'Connor mientras se sentaba en el camión de la conferencia de prensa en Baiona. “Es una región hermosa y es agradable ver el verde de nuevo. Es bueno volver a tener un clima respetable. Hoy todavía hubo 30 °C en algunos puntos, pero hay una gran diferencia entre 30 °C y 40 °C. A esa altura, nunca se puede bajar el calor”.

Como siempre que se reanuda una gran vuelta tras un día de descanso, la carrera comenzó con un arranque vertiginoso al salir de Ponteareas, pero una vez que el ganador de la etapa, Wout van Aert, y la fuga se consolidaron, el pelotón principal se enfrió considerablemente. Las subidas de Vilachán y Mabia transcurrieron sin grandes sobresaltos en el pelotón, y los compañeros de O'Connor en el Decathlon-AG2R controlaron la situación con firmeza durante la mayor parte del Alto de Mougás de categoría 1.

Aunque EF Education-EasyPost aumentó brevemente el ritmo en beneficio de Richard Carapaz, no hubo insurrección por parte de los rivales de O'Connor en la general. En cambio, sus compañeros de equipo Felix Gall y Valentin Paret-Peintre recuperaron sus posiciones al frente del grupo del maillot rojo, que llegó intacto a Baiona después del descenso de 20 km en la subida final.

“Hay que reconocerle el mérito a los chicos: fuimos fuertes todo el día, lo controlamos desde el principio, dejamos que se escapara la escapada correcta”, dijo O'Connor. “En la subida final, Valentin estuvo excelente, volvió a ser el Valentin que vimos en el Giro de Italia. Supongo que fue una subida bastante rápida al final. Carapaz intentó intentarlo, pero no sé realmente cuál fue el daño, simplemente mantuve el volante. Hoy me sentí muy bien otra vez”.

“Y lo teníamos todo bajo control. No fue un día en el que los chicos de la clasificación general se esforzaron al máximo porque el descenso al final fue bastante largo, así que fue mucho esfuerzo para poca recompensa. Y creo que el equipo se mostró lo suficientemente fuerte como para disuadir los ataques también”.

En la clasificación general, O'Connor sigue con 3:53 de ventaja sobre Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y 4:32 sobre Carapaz. El camino de aquí a Madrid sigue siendo largo y arduo, por supuesto, pero cada día que pasa, el fracaso de Red Bull y compañía a la hora de limitar el margen de victoria de O'Connor en Yunquera parece cada vez más un error catastrófico. Aun así, O'Connor se mostró prudente cuando se le pidió que evaluara sus posibilidades de ganar esta carrera en general el 8 de septiembre.

“No voy a darte mi índice de probabilidades”, sonrió O'Connor. “Creo que estoy corriendo bien, llevo el maillot y tengo una ventaja de cuatro minutos. Pero el ciclismo como deporte en el que apostar es un asunto voluble. Al final, puedes sacar tus propias conclusiones sobre quién es el hombre a batir. Pero realmente sólo podrás averiguarlo el domingo de la semana que viene”.

Netflix

O'Connor ha sido un entrevistado relajado y agradable desde que entró en el pelotón profesional en 2017, por lo que no debería sorprender que haya mostrado una figura tan tranquila y agradable desde que se puso la camiseta roja el jueves pasado. Y, sin embargo, gracias a un gigante mundial del streaming, una imagen diferente del hombre de Subiaco se ha abierto camino en la conciencia colectiva estos últimos dos veranos.

En las dos temporadas del documental Tour de France: Unchained de Netflix hasta la fecha, O'Connor emergió como la figura más convincente del programa por sus respuestas sin adornos a las dificultades que soportó en cada carrera. Las referencias de carácter proporcionadas por los miembros de la dirección del equipo –”Está dominado por sus emociones”, se quejó Vincent Lavenu– solo sirvieron para reforzar la representación que Netflix hace de O'Connor como una figura un tanto tempestuosa. La realidad, insistió en Ponteareas el martes por la mañana, es un poco diferente.

“Supongo que la televisión es eso, es entretenimiento y drama, pero no siempre te muestra como eres en realidad”, sonrió O'Connor. “En este momento soy un hombre feliz, estoy relajado y lo disfruto. Por supuesto, a veces también soy un hombre enojado, pero espero no ser una mala persona”.

“Quiero decir, algunos momentos (de la serie de Netflix) son bastante reales, pero en otros, no hay ningún contexto en la toma, no está relacionada en absoluto con el evento en juego. Puede ser un poco frustrante, pero lo que sea. Simplemente tienes que tratar de olvidarlo. En serio, ¿a quién le importa lo que alguien en Estados Unidos u otra persona piense de ti? Creo en mí mismo y hago mis cosas como elijo.

“Lo que pasa es que no sabes realmente lo que va a pasar, porque no tienes ninguna vista previa. No sé qué parte de las preguntas van a utilizar. Recuerda, te sientas frente a esta cámara durante dos horas respondiendo preguntas. A veces las cosas se salen un poco de control y ellos toman contexto de eso incluso cuando no está relacionado”.

En cambio, en esta Vuelta, el contexto siempre está claro en la mente de Connor. Cuarto en la clasificación general del Giro de Italia de este año, está firmemente en la lucha por ganar esta carrera, y se ha sentido alentado por la defensa de su liderazgo por parte de su equipo Decathlon-AG2R. “Diría que nuestro equipo es fuerte”, dijo O'Connor. “Tenemos la capacidad de controlar una carrera y decidir cómo se desarrolla”.