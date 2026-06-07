El todoterreno australiano forma parte del poderoso equipo Jayco-AlUla para la carrera por etapas francesa

Cuando Michael Matthews se dirija a la línea de salida en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes del domingo, pase lo que pase, pondrá fin a uno de los capítulos más difíciles de su carrera.

Después de ganar una carrera de principios de temporada en Valencia, el Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, por segunda vez en tres años, el veterano australiano parecía estar en una forma muy prometedora, sólo para romperse ambas muñecas en un accidente de entrenamiento en marzo.

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