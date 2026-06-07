El todoterreno australiano forma parte del poderoso equipo Jayco-AlUla para la carrera por etapas francesa

Cuando Michael Matthews se dirija a la línea de salida en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes del domingo, pase lo que pase, pondrá fin a uno de los capítulos más difíciles de su carrera.

Después de ganar una carrera de principios de temporada en Valencia, el Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, por segunda vez en tres años, el veterano australiano parecía estar en una forma muy prometedora, sólo para romperse ambas muñecas en un accidente de entrenamiento en marzo.

Eso acabó con la campaña de Clásicos del jugador de 35 años de un plumazo, y recién en junio, tres meses después, volverá a competir.

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“Estoy muy emocionado de volver a competir con los muchachos. Han sido unos meses difíciles desde mi accidente y mucha rehabilitación y entrenamiento para volver a la línea de salida”, dijo Matthews en un comunicado de prensa del equipo.

“No ha sido fácil, pero tenía el objetivo con el equipo de estar de vuelta para esta carrera y estar listo para el Tour.

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“El solo hecho de estar aquí ya es una gran motivación para mí. He hecho un buen bloque de entrenamiento en las últimas semanas antes de esta carrera, obviamente las carreras son diferentes, pero eso es lo que me encanta hacer. No puedo esperar para volver a marcar un número y alinearme con los muchachos, especialmente en la contrarreloj”.

Matthews es parte de un equipo Jayco-AlUla muy poderoso, que incluye al múltiple campeón nacional australiano de contrarreloj y ruta, Luke Plapp, así como especialistas de contrarreloj del calibre de Hamish McKenzie, Jasha Sütterlin y Luke Durbridge.

Allá por 2012, 'Turbo Durbo', como se apoda a Durbridge, fue el ganador del prólogo de apertura del Critérium du Dauphiné, y el equipo buscará brillar en la crucial contrarreloj por equipos de la misma carrera este junio también.

“El campamento de altitud con los muchachos fue increíble. ¡Estamos súper motivados y emocionados de comenzar este proyecto TTT en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y avanzar hacia el Tour! ¡Es la mejor disciplina del ciclismo y en la que el equipo tiene una rica historia!” añadió Plapp.

“Será fantástico tener a Bling de nuevo compitiendo y tengo muchas ganas de formar equipo con él para pasar una gran semana en Francia”.

Sorprendentemente, Matthews no ha participado en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes desde 2013, y normalmente opta por el Tour de Suiza como su última carrera por etapas de cuenta regresiva antes del Tour de Francia. Sin embargo, este domingo pondrá fin a esa particular sequía de participación y también a su sequía de meses de carreras.

Jayco-AlUla para el Tour 2026 Auvernia-Ródano-Alpes