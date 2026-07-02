Aike Visbeek del Lotto-Intermarché abandona la plantilla, destino desconocido

El equipo belga WorldTour Lotto-Intermarché carecerá de un miembro clave de su dirección en el próximo Tour de Francia después de que se anunciara esta semana que su jefe de rendimiento, Aike Visbeek, dejaría el equipo con efecto inmediato.

Visbeek, de 49 años, había sido director de rendimiento del equipo Circus-Wanty-Gobert desde 2020, y permaneció en ese puesto una vez que el equipo, tras contar con Intermarché como patrocinador, pasó por una fusión prolongada pero finalmente exitosa con Lotto al final de la temporada pasada.

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En Francia, el equipo belga WorldTour buscará principalmente victorias de etapa con el velocista Arnaud De Lie. Pero también estará atento a cualquier posibilidad de victorias en la escapada con Lennert Van Eetvelt, obligado a abandonar el Giro de Italia antes de tiempo después de romperse un dedo, al igual que De Lie debido a una enfermedad, además del francés Baptiste Veistroffer, constantemente en ataque este año, y el ganador de Eschborn-Frankfurt 2026, Georg Zimmerman.