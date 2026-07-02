Aike Visbeek del Lotto-Intermarché abandona la plantilla, destino desconocido

El equipo belga WorldTour Lotto-Intermarché carecerá de un miembro clave de su dirección en el próximo Tour de Francia después de que se anunciara esta semana que su jefe de rendimiento, Aike Visbeek, dejaría el equipo con efecto inmediato.

Visbeek, de 49 años, había sido director de rendimiento del equipo Circus-Wanty-Gobert desde 2020, y permaneció en ese puesto una vez que el equipo, tras contar con Intermarché como patrocinador, pasó por una fusión prolongada pero finalmente exitosa con Lotto al final de la temporada pasada.

Según lo informado por esporza, Antes de su inesperada salida, Visbeek había sido fundamental para ayudar al equipo a conseguir algunos triunfos importantes con Biniam Girmay. Antes de partir hacia NSN al final de la temporada pasada, el eritreo participó en varias etapas del Tour 2024, así como en una etapa del Giro de Italia y en Gent-Wevelgem en casa.

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Antes de Circus-Wanty-Gobert, Visbeek trabajó durante siete años en Sunweb como director deportivo.

Si bien los cambios en los altos cargos directivos no son nada inusuales en el WorldTour del ciclismo, el momento de su salida es sorprendente, dado que se produce pocos días antes de que Lotto-Intermarché afronte la principal carrera por etapas del calendario.

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En un comunicado publicado en las redes sociales del equipo, Visbeek dijo: “No ha sido una decisión fácil, pero miro hacia atrás con gran orgullo por todo lo que hemos logrado juntos.

“Me gustaría agradecer a Jean-François (Bourlart, director del equipo) y a todos los miembros de la organización por la confianza, la colaboración y la amistad durante los últimos meses y años. Me voy sabiendo que el equipo está bien preparado para el futuro y les deseo a todos que sigan teniendo éxito”.

“Aike ha hecho una contribución significativa al crecimiento de nuestro equipo a través de su visión, experiencia y liderazgo”, afirmó Bourlart. “Junto con un equipo de desempeño sólido y dedicado, ha ayudado a construir una organización que proporciona una base sólida para el futuro.

“Siempre recordaré los grandes logros que compartimos, como Gent-Wevelgem, así como las victorias de etapa del Tour de Francia y el maillot verde o, más recientemente, nuestra victoria en Eschborn-Frankfurt en mayo. Agradecemos sinceramente a Aike por todo lo que ha aportado a nuestro proyecto deportivo y de rendimiento y le deseamos mucho éxito en el próximo capítulo de su carrera”.

Si bien el futuro de Visbeek sigue siendo una incógnita, al menos a corto plazo, el próximo gran desafío de Lotto-Intermarché es el Tour.

En Francia, el equipo belga WorldTour buscará principalmente victorias de etapa con el velocista Arnaud De Lie. Pero también estará atento a cualquier posibilidad de victorias en la escapada con Lennert Van Eetvelt, obligado a abandonar el Giro de Italia antes de tiempo después de romperse un dedo, al igual que De Lie debido a una enfermedad, además del francés Baptiste Veistroffer, constantemente en ataque este año, y el ganador de Eschborn-Frankfurt 2026, Georg Zimmerman.