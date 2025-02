Welshman está listo para dibujar el telón de una carrera de 19 años famosa y exitosa en la gira de Gran Bretaña

Geraint Thomas ha anunciado oficialmente que terminará su carrera profesional en ciclismo al final de la temporada 2025.

El galés hizo la declaración en un puesto a Instagram el lunes por la mañana, con su año 19 en el pelotón para ser el último.

Thomas se retirará como uno de los ciclistas más exitosos del Reino Unido, con su victoria del Tour de Francia de 2018 junto a victorias en carreras como Paris-Nice, The Tour de Suisse y Critérium du Dauphiné en su carretera Palmarès. En la pista, golpeó el oro para su país como parte del equipo ganador del equipo de Gran Bretaña en 2008 y 2012.

Thomas está listo para terminar su carrera en Home Roads en la gira de Gran Bretaña en septiembre, mientras que también tiene como objetivo asumir un último Tour de Francia, en lo que sería su 14ª aparición en su carrera, en julio.

“Pensé que era hora de que lo hiciéramos oficial. Sí, este será mi último año en el pelotón”, escribió Thomas en una publicación en Instagram. “No ha sido una mala carrera, ¿eh?

“Nunca en mis sueños más salvajes me imaginé ser un profesional durante 19 años. Habrá mucho tiempo para reflexionar pero, antes de eso, tengo algunas grandes carreras para preparar”.

Thomas ya comenzó su última temporada en la bicicleta, corriendo en el hemisferio sur en el clásico de hombres de Villawood, el recorrido bajo, el clásico de la costa de surf y la gran carrera de Cadel Evans Ocean Road antes de participar en el Figueira Champions Classic On On On On On On On On Domingo.

Llenará su horario de la temporada temprana con el Volta AO Algarve, Tirreno-Adriatico, Volta A Catalunya y Tour de Romandie, con su verano actualmente en el aire en espera de una última visita a la gira. Sigue una posible participación en la gira de Deutschland, con la gira de Gran Bretaña completando sus años en la bicicleta en siete meses.

Hablando en su podcast Geraint Thomas Cycling Club, Thomas llamó a su inminente jubilación “un tipo de secreto abierto”, antes de afirmar que no quería continuar corriendo si sentía que podría haber la posibilidad de arrepentirse de esa decisión.

“Es una especie de secreto abierto, ¿no? Va a ser mi último año compitiendo la bicicleta, lo cual es un poco extraño porque siempre ha estado en el fondo de mi mente”, dijo Thomas. “Pero en el último, tal vez cuatro años, siempre ha sido como 'Este será mi último contrato, es casi un poco pospuesto y retrasado, termino firmando nuevamente. Pero es oficial ahora, ¿no? Es mi El año pasado, que es un poco raro.

“Creo que, a medida que pasan los años, no quiero llegar a esa etapa en la que voy 'aaah, debería haberme detenido el año pasado porque no quiero estar aquí ahora. La cosa, para ser honesto, es la familia “.

Thomas pasó a hablar sobre sus objetivos para su último año en la bicicleta, incluido un comienzo en el Tour de Francia, la carrera que ganó hace siete años, en Lille el 5 de julio. Un último viaje en casa en Gales también está en Su lista de tareas pendientes, con la gira por la ruta 2025 de Gran Bretaña aún por revelar.

“Sería bueno ir al Tour de Francia una vez más. Vaya allí en la mejor forma, básicamente, suponiendo que Carlos (Rodríguez) esté allí montando para GC como nuestro líder, entonces me encantaría ayudar Él lo mejor que pueda, o quien sea que sea.

“Si pudieras elegir algo, entonces terminaría en las carreteras de origen y la gira por Gran Bretaña es exactamente eso. Rod Ellingworth, quien es mi antiguo entrenador de la academia, entonces, obviamente, fue parte de Sky durante tantos años, él es el director de carrera allí también.

“Entonces, le he pedido que sacara algunos favores, posiblemente vaya a Gales para la etapa final, posiblemente el centro de la ciudad de Cardiff fuera del castillo. Eso sería increíble”.