Sin Lotte Kopecky ni Anna van der Breggen en la alineación, el equipo holandés ofrece oportunidades a otras ciclistas en Suiza

El Tour de Suiza Femenino de esta semana es la siguiente parada en el calendario del Women's WorldTour, y los fanáticos locales esperan que la corredora suiza Marlen Reusser pueda defender su título y ganar la carrera por tercera vez.

Sin embargo, la líder de Movistar se enfrentará a una dura competencia en la carrera de cinco días, con Kasia Niewiadoma-Phinney y Elisa Longo Borghini también en la lista de salida.

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