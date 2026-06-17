Sin Lotte Kopecky ni Anna van der Breggen en la alineación, el equipo holandés ofrece oportunidades a otras ciclistas en Suiza

El Tour de Suiza Femenino de esta semana es la siguiente parada en el calendario del Women's WorldTour, y los fanáticos locales esperan que la corredora suiza Marlen Reusser pueda defender su título y ganar la carrera por tercera vez.

Sin embargo, la líder de Movistar se enfrentará a una dura competencia en la carrera de cinco días, con Kasia Niewiadoma-Phinney y Elisa Longo Borghini también en la lista de salida.

Mientras tanto, SD Worx-Protime dejará a sus superestrellas Lotte Kopecky y Anna van der Breggen en casa para este evento, con la campeona suiza Steffi Häberlin y la prometedora corredora de la general Nienke Vinke liderando la línea.

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El mejor resultado de Häberlin hasta ahora en 2026 fue el octavo puesto en la general del UAE Tour, mientras que la mejor corredora joven del Tour de France Femmes del año pasado, Vinke, terminó entre los 10 primeros en La Flèche Wallonne.

Con dos etapas montañosas que abren la carrera, que conducen a un día de sprint, una contrarreloj de 23,7 km y luego una etapa de montaña difícil de terminar, hay algo para cada tipo de ciclista en la edición de este año.

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“Como cada año, hay mucha escalada, pero eso es exactamente lo que hace que el Tour de Suiza sea tan especial”, dijo el director deportivo de SD Worx-Protime, Gianpaolo Mondini.

“Se corre en hermosas carreteras y a través de impresionantes paisajes suizos, por lo que siempre es agradable estar aquí. Las etapas 1 y 2 incluyen algunas subidas cortas, por lo que podrían ser dos días de carrera abiertos y agitados”.

“Con Steffi y Nienke Vinke tenemos ciclistas que pueden hacer algo en este tipo de terreno. Marta Lach también podría desempeñar un papel allí, si supera bien las subidas”.

Al equipo holandés le falta una Valentina Cavallar enferma, ya que la austriaca terminó recientemente entre las 10 primeras en el Giro de Italia, pero Vinke, de 21 años, que fue 13º en La Vuelta Femenina, será alguien a quien seguir de cerca.

“La última etapa es obviamente la más grande, con un final en alto. Esa etapa le habría venido muy bien a Valentina Cavallar, pero lamentablemente está enferma y no estará en la salida. Aún así, con Nienke y Steffi, tenemos dos corredoras que podrían hacer que algo suceda allí”, afirmó Mondini.

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El equipo (Häberlin y Vinke, además de sus compañeras de 21 años Julia Kopeckŷ, Marta Lach y Femke Markus) aspirarán a la general en Suiza, además de intentar conseguir una victoria de etapa en el camino.

“Nuestra ambición es buscar victorias de etapa, pasar el último día lo mejor posible y aspirar a un buen resultado general”, dijo Mondini.

“El campo es fuerte, con varios corredores apuntando a la clasificación general, pero intentaremos competir con ellos lo mejor posible. Al final del Tour, por supuesto, sería fantástico tener uno o dos corredores entre los 10 primeros de la general”.

Más allá de los objetivos y las alineaciones, la carrera también puede verse como un paso adelante para el ciclismo femenino. Mientras que la carrera masculina se ha reducido de ocho a cinco días, la femenina ha crecido de cuatro días.

Además, ambas carreras se disputarán simultáneamente por primera vez y abordarán rutas similares, si no idénticas, y las mujeres comenzarán por la mañana.

“Tenemos muchas ganas de este Tour de Suiza y de este nuevo formato. Este año, la carrera comienza en Italia, y tanto las mujeres como los hombres corren el mismo día desde el mismo lugar de salida”, dijo Mondini.

“Salimos por la mañana, los hombres por la tarde. La salida y la meta son todos los días en el mismo lugar, aunque hay algunos traslados largos después de las etapas. Por eso una buena planificación será muy importante”.

“También hay (una) etapa más este año que el año pasado. Creo que es una buena fórmula correr el mismo día que los hombres. Probablemente habrá muchos espectadores, lo que también significa más visibilidad para los equipos”.

“Esto siempre es algo positivo. Tenemos curiosidad por ver cómo funcionará este nuevo formato, pero para la visibilidad del ciclismo en Suiza es sin duda un buen paso”.