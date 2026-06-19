“Estaré animando desde lejos”, dice el campeón olímpico

Kristen Faulkner no defenderá su título en la carrera de élite femenina en ruta en el Campeonato Nacional de Ciclismo Pro Road de EE. UU. esta semana.

La ciclista de EF Education-Oatly explicó que su viaje a casa después del Giro de Italia femenino la dejó sin energía para correr en Charleston, Virginia Occidental.

“Después de múltiples vuelos cancelados, escalas nocturnas y caos en los viajes, he decidido saltarme los Nacionales este año”, escribió Faulkner en Instagram.

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“Tenía muchas ganas de defender mi título en ruta e ir tras mi primer título en TT, pero estoy demasiado agotado por el viaje y no podré rendir como quiero. En este momento, la mejor decisión es priorizar la recuperación para poder presentarme listo para las próximas carreras.

“Nunca me he arrepentido de haber descansado más, pero casi siempre me arrepiento de no haberlo hecho lo suficiente. Buena suerte a todos los que compitan esta semana. Estaré animando desde lejos y espero felicitar a los próximos campeones nacionales”.

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La publicación se produjo después de que Faulkner fuera incluido como DNS para la contrarreloj femenina de élite el martes. Su rival de 2024, Taylor Knibb, ganó la carrera sobre la campeona del año pasado Emily Ehrlich.

Hace dos años, Knibb le negó a Faulkner una entrada automática a los Juegos Olímpicos de París al vencerla por 11 segundos en la contrarreloj en el mismo circuito de Charleston. Luego, Faulkner se unió al equipo de persecución por equipos de USA Cycling y, como resultado de las reglas que permiten a los atletas multidisciplinarios, fue agregada al equipo para la carrera de ruta femenina, atacando a las favoritas Lotte Kopecky y Marianne Vos y logrando en solitario la medalla de oro.

Faulkner, de 33 años, hasta ahora no ha podido recuperar la brillante forma que la llevó a ese resultado, con su título de carrera profesional en ruta de EE. UU. de 2025 y el oro panamericano contrarreloj en marzo como sus únicas victorias desde entonces.

Se estrelló durante el Tour de Francia Femmes el año pasado y, como resultado, tuvo que someterse a una cirugía para reparar el cartílago dañado en su hombro, y terminó su temporada a principios de septiembre.

Durante la temporada baja, invirtió dos meses en codificar su propio sistema de inteligencia artificial para crear una aplicación que la ayudara a rastrear sus datos fisiológicos y perfeccionar su entrenamiento. Su objetivo es ganar su primera etapa del Tour y defender su título en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.