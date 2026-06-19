“Estaré animando desde lejos”, dice el campeón olímpico

Kristen Faulkner no defenderá su título en la carrera de élite femenina en ruta en el Campeonato Nacional de Ciclismo Pro Road de EE. UU. esta semana.

La ciclista de EF Education-Oatly explicó que su viaje a casa después del Giro de Italia femenino la dejó sin energía para correr en Charleston, Virginia Occidental.

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