El belga se distancia sobre Le Collet d'Allevard pero se muestra optimista

Remco Evenepoel cedió el liderato general en el Critérium du Dauphiné después de sufrir en la última subida a Le Collet d'Allevard en la etapa 6, pero insistió en que su actuación no era motivo de pánico a falta de más de tres semanas para el Tour de Francia.

El belga se distanció bajo la presión del Bora-Hansgrohe en la parte alta de la categoría hors subida, donde Primož Roglič logró la victoria de etapa. Evenepoel se recuperó ligeramente en el último kilómetro, pero aún así tuvo que conformarse con el octavo puesto en la etapa, a unos 42 segundos del esloveno. Cayó al segundo lugar de la general, 19 segundos detrás de Roglič.

“En el valle hacia la subida final, realmente sentí que las piernas se estaban volviendo pesadas, así que sabía que iba a ser difícil para mí seguir lo mejor”, dijo Evenepoel a CyclingPro después. “Luego, después de 4 o 5 kilómetros de subida, dije por radio que ya no me sentía fresco”.

Evenepoel no pudo seguir cuando Roglič logró una jugada en la que ya estaba el lugarteniente del Bora-Hansgrohe, Aleksandr Vlasov. El piloto de Soudal-QuickStep se unió a su compañero de equipo Mikel Landa mientras luchaba por limitar sus pérdidas, antes de lanzar su propia aceleración en el último kilómetro.

“Necesitaba buscar mi propio ritmo”, dijo Evenepoel. “Le dije a Mikel que podía aprovechar su propia oportunidad, pero luego regresó bastante rápido, así que intentó guiarme hasta el último kilómetro y luego hice unos buenos 2 o 2,5 km a fondo para limitar la pérdida de tiempo. Pero creo que esto es lo que podríamos haber esperado: que todavía no estoy en mi mejor momento y que todavía necesito mucho tiempo para mejorar”.

El Dauphiné marcó el regreso de Evenepoel a la competición después de fracturarse el hombro en la caída masiva en Itzulia País Vasco en la que también estuvieron involucrados Roglič y el campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard.

Evenepoel comenzó el Dauphiné convencido de que su atención se centraba exclusivamente en mejorar su forma para su debut en el Tour de Francia en julio, pero su contundente victoria en la contrarreloj ante Neulise el miércoles lo puso en el maillot amarillo con una ventaja de medio minuto sobre Roglič.

El joven de 24 años sufrió un susto el jueves, cuando se encontraba entre los numerosos caídos en la caída masiva que provocó la neutralización de la etapa 5 hasta Saint-Priest. Aunque cayó sobre su cabeza y su hombro, Evenepoel minimizó el impacto de ese choque en su desempeño aquí.

“Es sólo una pequeña lesión, un pequeño hematoma, pero nada descabellado. No voy a culpar al hombro por la pérdida de tiempo de hoy”, sonrió Evenepoel. “Creo que así es la vida, es parte de mi camino de regreso a mi nivel más alto, que claramente aún no he alcanzado. Todavía tenemos mucho tiempo y no hay motivos para entrar en pánico”.

En cambio, Evenepoel dio una nota optimista, insistiendo en que su forma se mantiene in crescendo a medida que avanza hacia el Gran salida en Florencia el 29 de junio.

“Seguramente vamos por buen camino porque hace dos semanas en Sierra Nevada, no pude superar los números que hicimos hoy ni siquiera durante diez minutos”, dijo Evenepoel. “Al final, para mí es un día positivo, aunque perdí algo de tiempo. Eso no es lo más importante que tenemos que sacar hoy”.

Evenepoel amplió ese pensamiento cuando habló con El Nieuwsblad después de la etapa.

“¿Estoy en shock? No, en absoluto”, dijo sobre el tiempo perdido. “Lo sabía y lo vengo diciendo desde hace una semana, pero aparentemente no me ha llegado: no estoy aquí para ganar el Dauphiné, sino para mejorar.

“Ahora ha quedado claro que todavía no soy lo suficientemente bueno para seguir a los mejores. Estoy aquí para poner a prueba mis límites. Eso está funcionando, pero claramente aún queda trabajo por hacer. Me costó mucho en el último kilómetro, pero para eso estoy aquí: para subir mi nivel y sacarle el máximo partido sin quedar completamente exhausto”.

A pesar del revés, Evenepoel sigue en la lucha por la victoria general en el Dauphiné, incluso si la actuación de Roglič el viernes indica que es el favorito en las dos finales restantes en la cumbre en Samoëns 1600 y Plateau des Glières.

“Será muy difícil vencer a Primož”, dijo Evenepoel. “Pero simplemente lucharemos y veremos dónde termina el barco el domingo. Tienes que mantener la calma”.