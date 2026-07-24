El corredor de Cofidis, de 37 años, está a sólo cuatro días de completar el 12º y último Tour de su carrera, pero aún decidido a salir con nota alta

Al final de la etapa 17 del Tour de Francia de este año, sólo ocho de los 23 equipos habían logrado al menos una victoria de etapa y, como consecuencia, la lucha por llegar al descanso del día se estaba volviendo cada vez más tensa.

Para el veterano vasco Ion Izagirre (Cofidis), que se retirará al final de la temporada, el esfuerzo constante de su equipo por una victoria aún difícil de alcanzar le ayudó a mantenerse alerta hasta el final de la carrera.

Como contó Izagirre, de 37 años ciclismonoticiasel equipo se centró exclusivamente en conseguir una victoria de etapa en un sprint o en una escapada, pero las oportunidades para esta última rara vez han sido tan escasas.

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“Todavía estoy concentrado, al final del día, todavía tenemos esos objetivos aquí en el Tour, en mi caso se trata de tomar los descansos. Y eso se aplica tanto a mí como a mis compañeros de equipo.

“Pero no ha sido fácil para nadie; este Tour ha sido muy caluroso y muy difícil con muy pocas pausas”, señaló Izagirre, que disputó su primer Tour de 12 allá por 2013, y ha ganado las tres Grandes Vueltas, la primera de ellas en una etapa del Giro allá por 2012 en la tercera semana.

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“Hasta ahora sólo tres han llegado a la meta y no es lo ideal para nosotros, sobre todo porque trajimos un equipo específico para las escapadas y los sprints”.

Izagirre lo dijo con mucho por jugar, aunque solo faltaran cuatro días para el final, y aunque le quedara mucho más por ver en el retrovisor que por delante en cuanto a su carrera profesional.

“Todavía no pienso que esta sea la última vez en el Tour de Francia, tendré tiempo para acostumbrarme a esa idea. No hay tiempo para la nostalgia.

“Siempre he sido alguien que simplemente mira dónde están sin pensar demasiado en lo que hay ahí afuera. Y ahora mismo estoy en el Tour y esta es mi última gran carrera, simplemente afrontándolo día a día.

“Tal vez cuando venga a ver la carrera el año que viene en los Pirineos con mi familia, me la pierda. Pero no ahora”.

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Su familia también ha estado con él en la carrera, pero por ahora sólo en la salida en Cataluña.

“Estuvieron en Tarragona y también en la Grand Départ de Barcelona”, dice con buen humor Izagirre, “y mi mujer también vendrá a París para despedirse de la Torre Eiffel”.

¿Y después de eso? Si bien es posible que corra la Vuelta a España en septiembre, y a pesar de una temporada muy fuerte hasta ahora que incluye una victoria en casa en el GP Miguel Indurain, no es cierto el rumor, dijo, de que correrá en Euskatel Euskadi en 2027.

“Todo está aprobado, mi promesa está hecha”, confirmó Izagirre, que este invierno terminará su carrera deportiva en una pequeña carrera de ciclocross cerca de su casa en el País Vasco.

Mientras tanto, existe la posibilidad de una escapada en la etapa 18 hacia Orcières-Merlette, pero esa será casi con seguridad la última oportunidad para Izagirre en el Tour. En las dos etapas hasta Alpe d'Huez, tiene una perspectiva realista sobre lo que se puede y no se puede hacer, mientras que la etapa del domingo estará dedicada a trabajar para los compañeros de equipo.

“Seguro que estaré en el gruppetto, justo al final de la carrera. Estas etapas de Alpe d'Huez son para los chicos de la general, aunque haremos lo que podamos, y París es una buena oportunidad para (el velocista de Cofidis) Alex Aranburu. Alpe d'Huez es algo que intentaré disfrutar”.