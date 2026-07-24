El corredor de Cofidis, de 37 años, está a sólo cuatro días de completar el 12º y último Tour de su carrera, pero aún decidido a salir con nota alta

Al final de la etapa 17 del Tour de Francia de este año, sólo ocho de los 23 equipos habían logrado al menos una victoria de etapa y, como consecuencia, la lucha por llegar al descanso del día se estaba volviendo cada vez más tensa.

Para el veterano vasco Ion Izagirre (Cofidis), que se retirará al final de la temporada, el esfuerzo constante de su equipo por una victoria aún difícil de alcanzar le ayudó a mantenerse alerta hasta el final de la carrera.

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