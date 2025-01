La atención se centra en los escaladores de la etapa 3, con el corredor neozelandés 'ready to race' entre los favoritos

Red Bull-Bora-Hansgrohe ha vuelto a tener un comienzo perfecto en el Santos Tour Down Under con Sam Welsford iniciando la temporada con un sprint estelar como lo hizo el año pasado. En la etapa 3, la mirada del equipo cambia a medida que comienzan los días adaptados a los escaladores, lo que pone al nuevo recluta Finn Fisher-Black en el centro de atención.

El corredor de Nueva Zelanda está compitiendo en su tercer Tour Down Under, sin embargo, durante los últimos dos años estuvo con el UAE Team Emirates, un equipo al que rara vez le faltan opciones para la general. Con un nuevo equipo en 2025 y una nueva dinámica, es un nuevo comienzo para Fisher-Black, de 23 años, y está decidido a aprovecharlo al máximo.

“Es enorme para mí”, dijo Fisher-Black. ciclismonoticias cuando se le preguntó qué tan objetivo era el Tour Down Under. “Esta carrera es siempre una de mis favoritas del año y siempre me siento bastante bien después del verano en Nueva Zelanda.

“Además, al ser la primera carrera con el nuevo equipo, fue una gran concentración para mí, este primer bloque de carreras, es decir, esta carrera, los campeonatos nacionales y el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, los preparativos fueron bastante bien. Estoy aquí como quería o mejor de lo que quería, así que estoy listo para correr”.

La etapa 3 es donde realmente comienza todo para los contendientes generales, con dos ascensiones de una nueva subida: el Knotts Hill de categoría 1, 2,6 km de largo con una pendiente promedio del 8% y un pico del 13,4%, que crean suspenso.

“Nunca lo había visto antes, pero ya lo he montado varias veces durante la semana pasada estando aquí. Y definitivamente es difícil. El rodaje es bastante técnico, pero también todo el día previo”, dijo Fisher-Black en vísperas de la etapa. “Damos dos vueltas a Knotts Hill y el rodaje parece muy técnico, así que definitivamente será cuestión de posicionamiento antes de llegar allí. Entonces también necesitarás los números en la subida”.

La primera ascensión a cimas a falta de 40,8 km en la etapa de 147,5 km y la segunda a sólo 5,6 km de la meta.

“Al entrar, todavía pensaba que Willunga era el escenario principal, pero después de reconocer el tercer escenario, creo que podría ser el más importante”, añadió Fisher-Black.

Después de la etapa 3, se espera que la general se reorganice a medida que la carrera se dirige hacia Victor Harbor en la etapa 4, donde también podría haber una posibilidad de crear brechas, según la experiencia de la carrera en 2023. Luego se espera el enfrentamiento final de la general. estar en la etapa 5 en Willunga Hill antes de que concluya la carrera con otro día para los velocistas en Adelaida en la etapa 6.

El estribillo constante entre pilotos y equipos es que esta es una de las ediciones más duras, si no la más dura, de la carrera de inicio de temporada.

“No hay ninguna diferencia en las grandes subidas, Willunga sigue siendo la subida más grande, pero cada etapa es más difícil”, dijo Fisher-Black. “Incluso (la etapa 1) fue una etapa de sprint, pero fue bastante complicado llegar a la meta y de todos modos fue un recorrido bastante técnico.

“Por eso creo que todos los días hay que estar realmente conectado. No hay tiempo para realmente perder el foco. Así que creo que, en general, es una gira más dura que la del año pasado”.

Mucho mejor para escaladores como Fisher-Black.