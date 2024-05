Siete corredores podrían verse obligados a abandonar mientras los equipos brindan actualizaciones médicas

Una caída masiva a alta velocidad a poco menos de 2 km del final de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos Féminas provocó que 29 ciclistas cayeran al suelo y detuvieran a muchas otras. Siete corredores no terminaron la carrera y, aunque pudieron comenzar la etapa 4 del domingo, ya que el accidente cae dentro de la regla de los 3 km, sus lesiones hacen que esto sea poco probable.

En el tramo previo a la llegada al sprint en Melgar de Fernamental, los trenes sprint luchaban por la posición en una ligera bajada que comenzaba a 2,5 km de la meta. Un toque de ruedas a alta velocidad provocó una reacción en cadena de choques que se extendieron por toda la carretera, con dos ciclistas dando volteretas sobre las barreras de seguridad al costado de la carretera.

Un total de 29 ciclistas cayeron al suelo, la mayoría sin tiempo de reaccionar ante el caos que se desarrollaba delante y alrededor de ellos. Muchos otros ciclistas fueron retenidos ya que solo 45 ciclistas estaban por delante del accidente. Debido a la regla de los tres kilómetros, a todos los corredores, tanto si se habían caído como si se habían quedado atascados, se les dio el mismo tiempo que la ganadora de la etapa, Lorena Wiebes (SD Worx-Protime).

Évita Muzic (FDJ-SUEZ), segundo clasificado de la general tras la etapa 3, no estaba en la general provisional, pero el equipo confirmó ciclismonoticias que ella sólo fue retenida y no se estrelló. Sin embargo, las compañeras de equipo de Muzic, Cecilie Uttrup Ludwig y Nina Buijsman, cayeron y Buijsman no pudo terminar la carrera, sufriendo un corte en la ceja, una posible conmoción cerebral y una lesión en la clavícula.

Shirin van Anrooij (Lidl-Trek), portadora de la camiseta blanca sub-23, fue una de las víctimas del accidente, pero pudo terminar la carrera y solo sufrió un corte en la mano.

Visma-Lease a Bike vio caer a los cinco ciclistas. Margaux Vigie, Linda Riedmann, Rosita Reijnhout y Maud Oudeman sufrieron graves abrasiones, pero terminaron la etapa, mientras que Eva van Agt, que acababa de tambalearse tras estar en la escapada, fue trasladada al hospital para más controles.

Eglantine Rayer, del DSM-Firmenich PostNL, fue una de las ciclistas que cayó por encima de las barreras protectoras. También fue trasladada al hospital, al igual que Isabel Martín (Eneicat-CMTeam), que sufrió una fractura de clavícula.

Laura Tomasi (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) sufrió varias heridas que requirieron puntos pero no tuvo fracturas. Los controles médicos de su compañera Jessenia Meneses aún estaban en curso al momento de escribir este artículo.

El equipo de Laury Milette, Komugi-Grand Est, confirmó que el canadiense de 21 años también sufrió varias abrasiones pero ninguna fractura.

El resto de corredores volvieron a subirse a sus motos para finalizar la etapa. Cristina Tonetti y Débora Silvestri (ambas Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) sufrieron abrasiones, y Paula Patiño (Movistar Team) tuvo una pequeña lesión en la rodilla.