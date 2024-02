Dane habla sobre su regreso después del horroroso accidente, su año de pausa con el equipo de desarrollo de EF y sus objetivos para los Clásicos de Primavera.

No hay dos caminos hacia Omloop Het Nieuwsblad y el fin de semana inaugural que sean idénticos, pero para el ex ganador Michael Valgren (EF Education-EasyPost), su larga cuenta atrás hasta la salida del sábado en Gante es quizás una de las más raras y tenaces de los últimos años.

Valgren ganó en Omloop Het Nieuwsblad en 2018 antes de hacerse con la Amstel Gold Race esa misma primavera. Sin embargo, en junio de 2022, en la Route d’Occitanie, una fuerte caída dejó al ciclista danés con la pelvis fracturada, dos ligamentos de la rodilla rotos y un menisco roto. Esa noche, los médicos no estaban dispuestos a decir si algún día sería posible volver a las carreras o si la carrera de Valgren había terminado.

Finalmente resultó ser posible. Pero la primera vez llegó después de meses de rehabilitación y un año completo registrado con el equipo de desarrollo EF Education-Nippo en 2023, antes de un regreso a gran escala al equipo WorldTour, con el que también corrió la temporada pasada, este enero.

Durante la reciente Volta al Algarve, que completó en un respetable puesto 44, ciclismonoticias Le sugirió a Valgren que después de 18 meses tan difíciles, en cierto modo, cualquier cosa que logre en las carreras de aquí en adelante debe sentirse como una ventaja.

El hombre de 33 años estuvo de acuerdo, aunque inicialmente en un estilo danés un tanto lacónico, diciendo: “Sí, tal vez se podría decir así”.

Pero su entusiasmo y motivación se hicieron evidentes rápidamente cuando añadió de inmediato: “Estoy súper feliz y agradecido de estar de regreso aquí, súper contento de estar en una carrera mundial y de participar en las grandes carreras de este año.

“Siento que pertenezco aquí, así que seguro que es una ventaja, pero, digamos, no he terminado de actuar, todavía quiero actuar”.

Probablemente la mejor noticia de todas para Valgren es que no ha habido efectos físicos a largo plazo por el accidente, o como él mismo dice, “Ahora estoy feliz, la forma es buena, este año básicamente me estoy preparando para los Clásicos”. , estoy donde quiero estar. He tenido un buen invierno, así que no me puedo quejar por el momento”.

Tampoco pudo quejarse de la Volta ao Algarve, donde en la etapa 1 hizo un excelente trabajo para Marijn (van den Berg), diciendo después que “reparé la última pequeña patada con él entre los cinco primeros y lo entregué antes del final. Entonces mi trabajo terminó”.

El velocista, lamentablemente, tuvo que abandonar la carrera en la etapa 3 debido a una caída que también afectó al ex Campeón del Mundo y compañero de equipo Rui Costa, que sufrió una fractura de clavícula.

Pero el gran objetivo y la prueba de febrero, dijo Valgren, llegará en Omloop Het Nieuwsblad.

“Obviamente tengo buenos recuerdos de eso, fue mi primera gran victoria en una carrera de un día, así que espero volver allí”, dijo.

“La última vez fue en 2022, así que obviamente me ha costado un tiempo volver a los adoquines, pero me encantan estas carreras. Y espero que esta carrera (Volta ao Algarve) me dé el último empujón que necesito para rendir bien.

“Me siento muy bien y creo que puedo estar arriba en la final en Nieuwsblad, así que esa es mi ambición y mi esperanza”.

Valgren hará un reconocimiento de los adoquines belgas el viernes, básicamente para comprobar la presión de los neumáticos, más que para refrescar la memoria sobre cómo se sienten, tras lo cual continuará con la París-Niza antes de dirigirse a Flandes.

Y en cuanto a si le preocupará alcanzar su punto máximo demasiado pronto para luego volver a brillar en el Tour de Flandes -probablemente una de las estadísticas más repetidas sobre las clásicas belgas es que ningún corredor ha ganado nunca Omloop y la Ronde el mismo año- Valgren argumentó que al menos en su caso, no es algo que le preocupe. La historia personal también está de su lado, aunque es de hace seis años, cuando tuvo su gran temporada.

“Creo que es posible hacerlo bien en ambos. Cuando gané Omloop en 2018, también fui cuarto en Flandes, por lo que fácilmente podría haber sido una victoria, luego fui a Amstel y gané allí también”, dijo.

“Así que creo que mucho depende más de dónde esté tu cabeza. Si te sientes cansado después del Omloop, es una mala señal, pero si te sientes fresco y bien por dentro, podrás montar y rendir durante toda la temporada de Clásicas”.

En cuanto a sus propios objetivos, en cualquier caso, después de su larga lucha, Valgren dice que está más que motivado para participar en todas las carreras que pueda.

“Es realmente difícil concentrarse en una sola carrera como el Tour de Flandes. Prefiero ser realmente bueno al comienzo del año y ver cuánto dura”, dijo.

“Y tengo muchas ganas de mostrarme. Estas carreras son muy difíciles porque no se trata sólo de piernas; también se trata de posicionarse y tener suerte. Así que espero no tener mala suerte y veremos hasta dónde puedo llegar”.