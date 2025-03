Esloveniano se recuperó de Strade Bianche Crash, pero dice que necesita una 'carrera perfecta' para ganar La Classicissima

Tadej Pogačar jugó su papel de súper favorito para Milan-san Remo, y realizó sus posibilidades de victoria, todo mientras se negaba a revelar sus cartas y la estrategia de carrera del equipo de EEA Emirates-XRG en la presentación del equipo del viernes en Pavia.

Pogačar y los EAU fueron los últimos en el escenario en la presentación masculina y naturalmente obtuvieron los mayores vítores de la multitud italiana.

Pogačar todavía tiene una erupción de carretera e incluso heridas abiertas, pero parecía listo para competir, dos semanas después de su accidente y victoria en Strade Bianche.

“Todavía tengo algunas heridas abiertas, pero me siento bien. Nada me molesta en la bicicleta”, admitió, cuidadosamente envuelto contra el frío que debería seguir a Milan-san Remo todo el día el sábado.

“Los primeros días fueron bastante difíciles, pero desde entonces hice un entrenamiento realmente bueno, hice algunas buenas recons. Y vine aquí con el equipo. Hay un buen ambiente y estoy súper preparado y listo para competir”.

Se preguntó a cada jinete que pasó por la zona mixta de medios llena y caótica en la presentación del equipo: “¿Qué hará Pogačar?”

Pogačar también se le preguntó, pero en broma se mantuvo evasivo. “Para ganar, primero tienes que cruzar la línea de meta …”, dijo.

“Para ganar tienes que ser el mejor, es tan simple como eso. En verdad, es difícil de romper. Necesitas tener algo de suerte, debes estar preparado, concentrado, tener el poder, necesitas tener el equipo a tu alrededor. Todo debe ir perfectamente.

“Cualquier cosa puede ser posible, pero nunca se sabe lo que sucederá en esta carrera. Muchos detalles cuentan en tácticas. Podemos hablar sobre dónde puede atacar o qué puede hacer, pero nunca se sabe. Cualquier pequeño detalle pequeño durante el día puede cambiar todo en la carrera”.

Pogačar volverá a ser un hombre marcado durante el viaje de 289 km a San Remo, la camiseta del arco iris lo hacía destacar en el pelotón. Sus rivales saben que no pueden dejar que se escape en la Cipresta, y especialmente en el Poggio, y solo pueden esperar vencerlo en un sprint en el final de Via Roma.

Pogačar puede ganar cualquier carrera a la que apunte, pero Milan-san Remo es probablemente el más difícil para él ganar. Su afirmación de que no era un favorito está casi justificado.

“No creo que seamos los favoritos. Es una carrera a la que apuntamos, pero somos extraños, pero no somos los principales favoritos. Todavía no hemos ganado esta carrera …”, dijo Ominamente, la victoria en Milan-san Remo seguramente un caso de cuándo, no si.