Ben O'Connor borra su cuenta de Twitter porque “estoy harto de las opiniones de los demás”

Los corredores y la dirección del Decathlon AG2R La Mondiale han insistido categóricamente en que no hubo ninguna irregularidad por su parte en los incidentes de la etapa 11 en los que Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) se cayó y cuatro miembros de Decathlon (un director y tres corredores) recibieron sanciones y, en algunos casos, multas.

El Decathlon AG2R La Mondiale lidera actualmente la Vuelta a España con Ben O'Connor. El australiano tuvo una etapa 12 sin incidentes el jueves, pero dedicó gran parte de la preparación a defender las acciones de su equipo ante los medios.

El accidente de Carapaz y el bloqueo de la carretera por parte de Decathlon se produjeron tras el accidente, que provocó que el ganador de la etapa del Tour de Francia, Victor Lafay, fuera multado con 500 CHF por “obstrucción por parte de un corredor para impedir o retrasar el movimiento de otro corredor o vehículo”. El director deportivo de Decathlon, Cyril Dessel, también fue multado con 1.000 CHF, mientras que Lafay, Dessel y otros dos corredores, Geoffrey Bouchard y Bruno Armirail, recibieron “tarjetas amarillas”, el sistema de penalización que la UCI está probando este mes.

Carapaz resultó ileso cuando cayó en el choque, provocado por un breve momento de contacto entre él y Bouchard. El accidente ocurrió justo cuando el equipo francés intentaba formar el “bloqueo” móvil de la carretera después de que 38 corredores, ninguno de ellos una amenaza importante para la clasificación general, ya hubieran formado la escapada del día. Las únicas imágenes de televisión publicadas hasta la fecha del choque, tomadas con una cámara aérea, no permitían ver directamente la caída de Carapaz debido a la cubierta de árboles de un arcén.

En declaraciones previas al inicio de la etapa 13 en Ourense, el subcampeón de la Vuelta a España 2020 culpó categóricamente a Decathlon AG2R de su caída, diciendo que “estaba muy claro”. Sin embargo, Decathlon AG2R La Mondiale, desde el líder de la Vuelta a España Ben O'Connor hasta Bouchard y el director deportivo Dessel, fueron igualmente firmes en que no hubo ninguna irregularidad.

Los comisarios de la UCI pasaron bastante tiempo hablando con diferentes corredores al inicio de la etapa 12, pero no surgieron más sanciones como resultado.

La tarjeta amarilla del jueves le correspondió al ciclista del Israel-Premier Tech Nadav Raisberg por “arrojar basura u otros objetos fuera de las zonas de basura”. También recibió una multa de 500 CHF y se le descontaron 25 puntos UCI por esta falta.

Respecto a los acontecimientos más graves de la etapa 11 y las tarjetas amarillas que siguieron, O'Connor insistió en que no hubo ninguna infracción cometida por su equipo.

“Realmente creo que no hicimos absolutamente nada malo. Hemos hablado con EF y todo está claro. No hubo absolutamente ninguna animosidad. Geoffrey no hizo absolutamente nada”, dijo O'Connor a los periodistas antes de la etapa 12.

“No entiendo muy bien por qué se sancionó a los demás chicos de mi equipo. Yo también iba delante y no recibí ninguna tarjeta amarilla, ni tampoco Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), que también iba a mi lado. ¿Qué significa eso? No lo entiendo muy bien”.

El propio Bouchard explicó que lo que él insistió fue un hecho fortuito, cuando, sin cambiar su línea, “Carapaz me rozó el trasero y desgraciadamente se cayó.

“No sé qué le pasó cuando se cayó, me solté y casi me caigo yo también. En cualquier caso, lamento que se haya caído, no era mi objetivo. No fue nada agresivo, hablé con su director deportivo y no hubo resentimientos, y ya está”.

Dessel proporcionó otra capa de defensa, diciendo Noticias de ciclismo“Nosotros y los corredores somos gente seria, sin embargo, no hubo ningún movimiento para intentar derribarlo ni nada por el estilo”.

En su versión de los hechos, “(Richard) Carapaz venía por detrás, había un estrechamiento en la carretera y chocó con Geoffrey (Bouchard) por detrás. Carapaz se desvió ligeramente hacia el lado izquierdo, luego su rueda delantera se desvió en el borde de la sección estrecha de la carretera.

“No hay forma de comparar eso con un acto deliberado de Geoffrey Bouchard para provocar que Carapaz se estrellara”.

Dessel no se ha mostrado impresionado por las sanciones impuestas por la UCI y ha declarado: “Las aceptamos, pero me parecen duras”. Bouchard se hace eco de sus palabras y afirma: “Tengo la impresión de que las redes sociales han influido en esta decisión”.

Muchas opiniones

Sin embargo, no todas las redes sociales mostraron antipatía hacia el Decathlon AG2R La Mondial. El propio O'Connor publicó inicialmente una serie de tuits defendiendo las acciones de su equipo y criticando las sanciones de la UCI, pero posteriormente borró toda su cuenta, diciendo que lo hizo porque estaba “harto de las opiniones de los demás”.

“Hace tiempo que quería borrarlo, así que esta fue una buena excusa para hacerlo. Es una feliz coincidencia, debería haberlo hecho hace mucho tiempo”, explicó.

La cuestión de la ética de formar un 'bloqueo' en la carretera también estuvo presente en la polémica, ya que el Decathlon AG2R La Mondiale se alineó a lo ancho de la carretera justo en el momento en que Carapaz se caía. O'Connor admitió que habían informado directamente a un corredor de larga distancia que representaba una amenaza para la clasificación general, Cristian Rodríguez (Arkea-B&B Hotels), de que “no iba a poder ir en la escapada (temprana)”.

“Lo dijimos desde el principio, cuando él siguió intentándolo. Cero insultos, solo para ser claros”, afirmó.

“Si estás en medio del pelotón, no puedo tocar al tipo que está delante de mí para llegar al frente. ¿Cómo llegas al frente cuando la carretera está bloqueada? Respóndeme a esa pregunta. ¿Dices: 'Justo antes de la subida, puedo salir en primera rueda?' Sería muy fácil allí, pero así no es como funciona el deporte”.

“Nuestros corredores luchan cada día por conseguir el maillot, como lo haría cualquier otro equipo”, añadió Dessel. “A veces bloquean un poco la carretera, pero sin impedir que nadie avance. No hemos hecho nada ilegal”.

Sin embargo, O'Connor negó que sólo por tener el maillot rojo de líder de la Vuelta se le considere ahora un 'patrón' del pelotón.

“No, no estoy agitando los brazos como si fuera un rey. Creo que estoy liderando la carrera en este momento y si pierdo ese liderazgo, que así sea. Pero eso no cambia quién soy”.

Pero si bien algunos corredores y directivos del Decathlon AG2R La Mondiale defendieron con firmeza sus acciones, otros simplemente se desconectaron y esperaron a que pasara la tormenta.

“La verdad es que no sé muy bien de qué va todo esto”, dijo Felix Gall, compañero de O'Connor, después de la etapa 12. “Hablamos un poco en el autobús, pero preferí ponerme los auriculares, escuchar algo de música y relajarme”.

Aunque el debate sobre los aluviones y los accidentes como el de Carapaz probablemente continuará durante algún tiempo, al menos a corto plazo la Vuelta estará prácticamente obligada a dejar atrás los acontecimientos de la etapa 11.

La llegada en alto de la etapa 13 en Ancares seguramente creará otra importante batalla por la clasificación general, y la etapa 15 en Cuitu Negru es otro día decisivo en la batalla general.