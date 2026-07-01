Looks afirma que su bicicleta de carreras más nueva ofrece un ahorro de 15 vatios en comparación con su predecesora

Look ha lanzado hoy su última bicicleta de carretera de primer nivel, la 795 Blade RS 3.

El Blade RS ha sido el modelo principal de la marca francesa desde hace varios años y probamos el 795 RS saliente en 2024. El RS 3 representa la tercera generación de la familia 795.

Las bicicletas de carrera de primer nivel generalmente vienen con afirmaciones aerodinámicas en estos días, y el aspecto no es diferente. La marca afirma que es más rápida que la máquina anterior por una buena cantidad de vatios, pero también se ha puesto énfasis en la calidad de la experiencia de conducción y la velocidad y usabilidad en el mundo real, no solo en los números en el resultado de una prueba o en la hoja de especificaciones.

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ciclismonoticias Asistió a una llamada previa al lanzamiento con los ingenieros y diseñadores de la bicicleta, todos los cuales enfatizaron este punto: una bicicleta tiene que ser excelente en el mundo real, así como en una hoja de especificaciones. ¿Seguramente ese es un punto que todos podemos respaldar?

También resulta que el equipo Cofidis ha utilizado el Blade RS 3 delante de nuestras narices durante varios meses, incluso consiguiendo victorias en Itzulia País Vasco en abril y en el Tour de Bélgica en junio.

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Tenemos nuevos perfiles de tubo, nuevos reclamos aerodinámicos y un nuevo manillar.

Entremos en ello y veamos cómo la Blade RS 3 podría compararse con las mejores bicicletas de carretera en este momento.





Mira Blade 795 RS 3: ¿qué hay de nuevo?

Looks afirma que el RS 3 ahorra 15 vatios a 50 km/h con respecto a su predecesor y también reduce el peso del cuadro en 160 gramos.

La filosofía de diseño y la convicción de los miembros del equipo Look quedaron claras en la presentación a la que asistimos. La marca sostiene que el proyecto se ha basado en dos principios de ingeniería. Se trata de “dar prioridad a la conexión esencial entre el ciclista y la bicicleta” y garantizar que los avances de ingeniería se “basen en ganancias repetibles validadas en pruebas del mundo real”.

Sobre esta filosofía de diseño, el director ejecutivo de Look, Federico Musi, dijo: “No lo diseñamos para ganar en una tabla de comparación. Lo diseñamos para ganar en la carretera y para ser el socio definitivo a largo plazo para nuestros ciclistas”.

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El desarrollo y las pruebas tomaron la forma de simulaciones CFD (Dinámica de Fluidos Computacional), que aparentemente se centraron específicamente en ángulos altos de guiñada (viento). La moto también se probó en carretera y en el velódromo además de las pruebas en el túnel de viento.

En general, parece que Look dio prioridad a que la bicicleta fuera competitiva con un ciclista; Las bicicletas, después de todo, no pedalean solas.

La marca señala en su documento técnico que el viento rara vez sopla a 0 grados en el mundo real y no está controlado; de hecho, las pruebas de la marca en un circuito de pruebas muestran que se pasa más tiempo conduciendo entre ángulos de guiñada de -6 y -12 grados.

Look dice que “identificó mejoras aerodinámicas que siguen siendo efectivas en diferentes tipos de cuerpo, diferentes velocidades y diversas posiciones de dibujo”. La idea aquí es que debido a las configuraciones geográficas y de ajuste de la bicicleta, la mayoría de los ciclistas puedan encontrar una posición aerodinámica que puedan mantener por más tiempo.

Especificaciones y detalles técnicos.





Se afirma que el peso del cuadro es de 890 gramos +/-5% para una talla mediana en 'Pro Team Black'. El peso declarado de la horquilla es de 340 gramos, un ahorro de 50 gramos con respecto a la unidad anterior.

Muchas formas de tubos son nuevas y Look dice que el cuadro utiliza una nueva fibra de carbono UD UHM. El cuadro también es apto para patillas de cambio universales y tiene una garantía de por vida al momento del registro del cuadro.

Look también menciona las pruebas ISO y de seguridad, que no se incluyen en el material de relaciones públicas de todas las marcas. La bicicleta cumple con la norma ISO 4210 relativa a las normas de seguridad para bicicletas. También se realizan pruebas internas propias de Fatigue y Look.

El espacio libre para los neumáticos está establecido en 34 mm delante y detrás, lo que ofrece muchas opciones para varios tamaños de neumáticos.

Los pesos totales de las bicicletas parten de 6,9 ​​kg para una talla mediana sin pedales, un peso muy competitivo.

Look también hace una afirmación sobre la rigidez del cuadro, diciendo que la bicicleta es un 10% más rígida que el promedio del WorldTour en el pedalier y la parte delantera. El documento técnico adjunto muestra una comparación de pruebas, pero no indica qué bicicletas de la competencia se probaron, lo que no proporciona mucha información.





Se ofrecen tamaños desde XXZ a XL, y la marca dice que seis geometrías dedicadas con tres desplazamientos de horquilla específicos para tamaños se adaptan a ciclistas de 155 a 200 cm de altura.

Look afirma que la Blade 795 RS 3 arrojaría una “resistencia aerodinámica normalizada estimada” de 205w utilizando el protocolo de prueba de la revista Tour, donde el punto de referencia para las mejores bicicletas aerodinámicas ronda la marca de 198-200w.

Este protocolo utiliza un maniquí que pedalea solo con las piernas en el túnel de viento GST en las instalaciones de Airbus en Immenstaad. Pero lo más importante es que esto es sólo una estimación y Look no ha explicado aquí su funcionamiento.

Puedes ver cómo se desempeñó la moto anterior en nuestras propias pruebas en el túnel de viento en el Silverstone Sports Engineering Hub en nuestro Prueba en túnel de viento de Superbike. Esperamos probar el nuevo a finales de este año.

Look también calculó algunos ahorros de tiempo reales entre el modelo saliente y el actual. Para el desafío deportivo Lieja-Bastogne-Lieja, la marca afirma que proporcionaría un ahorro de 7 vatios al recorrer el recorrido a una media de 31 km/h. Para una etapa 19 del Tour de Francia de este año, supondría un ahorro de 2 minutos 27 respecto al 795 Blade RS “a ritmo de carrera profesional”.

Un manillar nuevo





Look también ha producido un nuevo manillar integrado para la bicicleta en forma de Aero Carbon RS 3 BAR.

Look dice que la barra está diseñada para tres escenarios de carrera: mantener una posición aerodinámica durante más tiempo, es decir, agachada sobre el capó, maximizar la rigidez al correr en las bajadas y abrir el pecho al subir mediante un “barrido y destello a medida”.

Disponibles en anchos de 380, 400 y 420 mm y con longitudes de vástago de 80 a 140 mm, las opciones de tamaño se ajustan al principio de '350 configuraciones' afirmado por Look. En teoría, significa que el máximo número de ciclistas pueden encontrar comodidad y velocidad en la bicicleta.

Las opciones personalizables incluyen siete longitudes de potencia, dos configuraciones de desplazamiento de tija del nuevo Aeropost 5, tres anchos de manillar y la capacidad de colocar espaciadores de dirección de 0 a 50 mm.

Precios y opciones de construcción

El Blade RS 3 estará disponible en varias formas y en cuatro acabados: Silver Red, Pro Team Black, Iconic Prisme y Orange Shift.

Un cuadro se vende por 4.990 € o con un puesto de conducción Look por 5.780 €.

Las bicicletas completas tienen un precio desde 8.490 € para la versión Pro Team Black, construida con ruedas Shimano Ultegra Di2 y LOOK R45S.

Otras opciones de ruedas incluyen ruedas Mavic Comete 50, Fulcrum Speed ​​57 y Scope Artech 6.A.

Los precios suben entonces hasta los 13.190 euros para el modelo con ruedas Campagnolo Super Record y Scope Artech 6.A.

Otras versiones incluyen bicicletas con grupos Dura-Ace Di2 y SRAM Force E1 AXS.

También hay una edición limitada aún más exclusiva que está limitada a 50 unidades en todo el mundo. Con un precio de 13.990 €, la 'réplica Prisme' presenta las especificaciones exactas del Team Cofidis Tour de France de las ruedas Campagnolo Super Record inalámbricas Bora WTO 60 Ultra Team.

Las compilaciones también se pueden personalizar usando el menú 'Tu apariencia'. a la carta' configurador web. Los clientes pueden elegir entre opciones de grupo y ruedas de construcción original para mezclar y combinar.