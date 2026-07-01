Looks afirma que su bicicleta de carreras más nueva ofrece un ahorro de 15 vatios en comparación con su predecesora

Look ha lanzado hoy su última bicicleta de carretera de primer nivel, la 795 Blade RS 3.

El Blade RS ha sido el modelo principal de la marca francesa desde hace varios años y probamos el 795 RS saliente en 2024. El RS 3 representa la tercera generación de la familia 795.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


Alex Aranburu de España y Team Cofidis compite en la escapada durante la 65ª Itzulia Basque Country 2026


Cuadro A Look 795 Blade RS 3


Un gráfico que muestra el rendimiento del túnel de viento Look 795 Blade RS


Manillar A Look 795 Blade RS 3