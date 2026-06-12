Multa de 3.000 y 3.500 CHF para tres DS por no presentar las bicicletas a la inspección con suficiente antelación

El jurado impuso multas por valor de casi 10.000 francos suizos el martes en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, ya que tres directores deportivos fueron duramente sancionados por llegar tarde a la salida de la contrarreloj por equipos.

Mathew Hayman (Jayco AlUla) y Benoit Genauzeau (TotalEnergies) fueron multados con 3.500 CHF cada uno el martes por no presentar las bicicletas de su equipo para su inspección al menos 15 minutos antes de la hora de inicio de la CTT, mientras que Mario Aerts de Lotto Intermarché recibió una penalización de 3.000 CHF por la misma infracción, solo que cometida por menos corredores.

La regla UCI 2.5.009 establece que para los CTT “los corredores de cada equipo deberán presentarse con su equipo en el área de control de bicicletas a más tardar 15 minutos antes de la hora de salida programada de su equipo. Este control es obligatorio y debe pasarse antes de que se permita al corredor comenzar. Después de este control final, los corredores deben permanecer dentro del área controlada, compuesta por las áreas de control de bicicletas, calentamiento y espera, hasta su salida”.

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De lo contrario, se aplicará una multa de 500 CHF por corredor, según la regla 2.12.007-9.2, razón por la cual las multas del martes fueron tan elevadas: Jayco y TotalEnergies fueron multados por llegar tarde a los siete corredores, mientras que Lotto solo comenzó con seis.

En una contrarreloj individual, los corredores son multados directamente, pero en una contrarreloj, la multa total recae en el jefe de DS, que es responsable de hacer que sus corredores lleguen a tiempo a la salida.

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Como resultado, el jurado impuso el martes un total de multas de 9.500 francos suizos, aproximadamente 10.300 euros o 11.900 dólares.

No se impusieron otras multas en la etapa 3, y solo se impusieron sanciones menores en las etapas 1 y 2 por infracciones menores, lo que convierte la CTT, con diferencia, en el día más caro para los equipos hasta el momento.

Esta no es la primera vez que vemos grandes sanciones económicas impuestas en un TTT. En la Vuelta Femenina del año pasado, Movistar fue multado con 1.600 CHF por llegar tarde al control de bicicletas. La multa por corredor es de sólo 200 CHF en una prueba WorldTour femenina, frente a 500 CHF en las carreras WorldTour masculinas.

Generalmente, las multas se deducirán del premio total en metálico de un equipo al final de la carrera en lugar de pagarse directamente, pero una multa de más de 3.000 CHF afectará mucho más a las ganancias de lo normal.