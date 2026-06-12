Multa de 3.000 y 3.500 CHF para tres DS por no presentar las bicicletas a la inspección con suficiente antelación

El jurado impuso multas por valor de casi 10.000 francos suizos el martes en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, ya que tres directores deportivos fueron duramente sancionados por llegar tarde a la salida de la contrarreloj por equipos.

Mathew Hayman (Jayco AlUla) y Benoit Genauzeau (TotalEnergies) fueron multados con 3.500 CHF cada uno el martes por no presentar las bicicletas de su equipo para su inspección al menos 15 minutos antes de la hora de inicio de la CTT, mientras que Mario Aerts de Lotto Intermarché recibió una penalización de 3.000 CHF por la misma infracción, solo que cometida por menos corredores.

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