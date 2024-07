“Me gusta este clima, me gusta esta temperatura así que no puedo quejarme demasiado de nada”, dice el campeón del mundo de contrarreloj

Aunque un accidente pareció deshacer los sueños de Chloé Dygert de obtener una medalla de oro en la contrarreloj femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024, la estadounidense no dio excusas para perder ante la australiana Grace Brown el sábado.

Dygert se mostró amable en la derrota, afirmando que las condiciones peligrosas que vieron a Lotte Kopecky (Bélgica) y Taylor Knibb (EE. UU.) entre los accidentados eran en realidad lo que ella prefería, simplemente admitiendo que se equivocó.

“Simplemente no lo preparé bien. Me deslicé hacia afuera y lo golpeé. Fue mi culpa”, dijo Dygert a los periodistas, entre ellos Noticias de ciclismo en la meta.

“Me gusta este clima. Me gusta esta temperatura, así que no puedo quejarme demasiado de nada. Pero definitivamente me di cuenta de inmediato, me golpeé la pierna contra el cuadro, por lo que me empezaron a dar espasmos y otras molestias en la pierna. Así que, aquí y allá, me di cuenta de que hubo momentos en los que perdí un poco de potencia, pero eso no es excusa para terminar tercero”.

Dygert quedó cinco segundos por detrás de Brown en el primer control de tiempo intermedio, pero se quedó 51 segundos más lenta que las australianas en la T2 y finalmente 1:32 más lenta en la meta. Sin embargo, el accidente hizo que terminara en bronce en lugar de plata, cruzando la línea un segundo más lenta que la británica Anna Henderson.

“Las dos chicas que están delante de mí son atletas y ciclistas increíbles y no quisiera quitarles nada hoy”, dijo Dygert. “Además, fue una manera increíble para Grace de terminar su último año compitiendo con una gran actuación. Así que estoy muy contento de estar aquí y, por supuesto, es difícil no estar en ese escalón más alto”.

Si bien la competidora Dygert, por supuesto, estaba decepcionada, estaba satisfecha con el equipo de personas que la ayudaron a regresar de una serie de reveses desde su accidente que amenazó su carrera en el Mundial de Imola en 2020.

“Para ser honesta, para ellos diría que sí, pero para mí, no”, dijo Dygert cuando se le preguntó si estaba feliz considerando dónde estaba hace cuatro años.

“No me presento a una carrera para perder, no voy a ser un mal perdedor, pero todos se presentan para ganar, todos los que no están en ese escalón más alto probablemente dirán lo mismo.

“Queremos ganar, no queremos perder, pero vamos a estar agradecidos y apoyar a todos los corredores. Ya sabes, así es como funciona, el corredor mejora cada día, así es como funciona. Simplemente tengo que mejorar para que la próxima vez que me presente, pueda tener la esperanza de estar en el primer puesto”.

Como ha sucedido en la mayoría de las carreras desde su terrible lesión en la pierna, Dygert apenas pudo cruzar la línea de meta, retorciéndose de dolor mientras la ayudaban a llegar a la zona mixta. Afortunadamente, no descartó su participación en la carrera en ruta del próximo fin de semana o en los próximos eventos de ciclismo en pista.

“Sin duda, me duele la pierna, pero tengo unas manos estupendas que me sostienen en este momento. Así que nos iremos a casa y haremos todo lo posible para asegurarnos de que esté lo mejor cuidado posible para, con suerte, volver a empezar la carrera en ruta y la persecución por equipos”, dijo Dygert.

“Por supuesto, estoy desanimada, pero tengo mucha suerte de estar aquí y estoy lista para la próxima carrera y planear el campeonato mundial. Y sí, en los próximos Juegos Olímpicos lo tenemos todo”.