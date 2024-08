El francés llega a los Juegos tras ganar en Eslovaquia y Chequia

Julian Alaphilippe siguió un camino diferente al de los otros favoritos para la carrera en ruta masculina en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero el francés se mostró confiado cuando se reunió con la prensa el jueves.

Mientras Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel y Wout van Aert pasaron julio en acción en el Tour de Francia, Alaphilippe se preparaba para sus Juegos Olímpicos de casa con victorias de etapa en el Giro de Eslovaquia y el Giro de la República Checa.

La brillante victoria de etapa de Alaphilippe en el Giro en mayo había provocado especulaciones de que podría ser incluido en el equipo de apoyo de Evenepoel en el Tour, pero el gerente de Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere, confirmó rápidamente que permitiría a su ciclista prepararse para los Juegos Olímpicos como había planeado originalmente.

“Me siento bien y motivado”, dijo Alaphilippe, según El equipo“No me considero favorito, pero para ser honesto, no pienso en eso de todos modos, no pienso en dónde estoy en comparación con los demás. Estoy aquí para dar lo mejor de mí por la selección francesa. Es un objetivo que llevo muy cerca del corazón”.

Alaphilippe estuvo cerca de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016, al quedar en cuarto lugar tras sufrir un accidente en el famoso descenso de Vista Chinesa en la final. Hace tres años, Alaphilippe optó por no competir en los Juegos Olímpicos de Tokio debido al nacimiento de su hijo.

“Los Juegos no pueden ser un objetivo cualquiera”, afirmó Alaphilippe. “Hemos visto a lo largo de los años que los Juegos Olímpicos se han convertido en un objetivo cada vez más importante, con un nivel cada vez más alto.

“Tomé la decisión de renunciar a mi lugar en Tokio para el nacimiento de mi hijo, pero en ese momento dije que ya esperaba estar en París. Lo tenía en mente desde hace tiempo y me he estado preparando para ello”.

Más tarde, en 2021, Alaphilippe ganó su segundo título mundial consecutivo en Lovaina, pero no ha podido alcanzar tales alturas desde entonces. Una fuerte caída en la Lieja-Bastoña-Lieja del año siguiente fue un impedimento importante y tuvo dificultades durante gran parte de 2023 y durante los primeros meses de este año.

Su victoria en el Giro, sin embargo, tuvo la sensación de suponer un punto de inflexión.

“Esta es, digamos, la primera temporada en más de dos años en la que ha tenido un invierno realmente bueno”, dijo su primo y entrenador Franck Alaphilippe. Noticias de ciclismo recientemente.

Alaphilippe estuvo entre los corredores que aprovecharon la oportunidad de reconocer el circuito final en Montmartre el jueves, aunque con un límite en su velocidad, una peculiaridad que convenció a Van der Poel de renunciar a la oportunidad para entrenar fuera de París.

Francia ha disfrutado de unos Juegos Olímpicos notables en una amplia gama de deportes hasta el momento, con Pauline Ferrand-Prévot llevándose el oro en bicicleta de montaña, Léon Marchand brillando en la piscina y Antoine Dupont liderando al equipo de rugby sevens a la victoria. Alaphilippe abriga la esperanza de sumarse a la fiebre del oro.

“Todo el mundo está entusiasmado”, afirmó. “Aunque estemos súper concentrados en nuestra carrera, eso no nos impide seguir lo que sucede en los Juegos Olímpicos”.

Aunque los compañeros de equipo franceses de Alaphilippe, Christophe Laporte, Kévin Vauquelin y Valentin Madouas, corrieron el Tour en julio, parece claro que el dos veces campeón del mundo será el líder absoluto del cuarteto de Thomas Voeckler.

“Soy el único corredor del equipo francés que no ha hecho el Tour, es un enfoque diferente al de mis colegas, pero no creo que haya un enfoque mejor o peor”, dijo Alaphilippe.

“He salido bien parado del Tour de Francia. Para mí era importante correr allí para terminar mi preparación. Me siento bien, hice todo lo que estaba en mis manos para prepararme bien y ahora no queda más que salir el sábado y darlo todo.

“El hecho de que me presenten como un outsider es la realidad, hay que saber cuál es el lugar que ocupa. He hecho una buena temporada, mejor que las últimas, pero tampoco ha sido una temporada de bonanza, así que no llego a estos Juegos como favorito”.