En el podcast de WEDU, Wiggins ofrece una visión sincera de su situación financiera y su supervisión financiera durante su carrera como piloto.

Bradley Wiggins ha ofrecido la visión más detallada hasta el momento sobre los problemas financieros que llevaron a una declaración de quiebra, sugiriendo que los problemas se afianzaron durante su carrera como piloto cuando admite haber asumido que el dinero “iba a estar allí para siempre”.

Hablando en WEDŪ El delantero con Lance Armstrong En un podcast en el que participó como comentarista invitado durante la cobertura del Tour de Francia de WEDŪ, Wiggins dijo: “Una de las cosas de las que me arrepiento es de no haber prestado atención a mis asuntos financieros cuando estaba compitiendo.

“Es una de las cosas que les pasa a los deportistas: ganas mucho dinero y, si no lo tienes en cuenta, la gente se aprovecha”.

Wiggins afirma que ahora reconoce que su descuido como ciclista influyó en su presunta situación financiera desesperada. “Pero ahora me doy cuenta de la importancia… Debería haberle prestado más atención”, dijo. “Porque llegas al punto en el que me encuentro ahora, pero debido al caos que se ha creado y a que esto lleva ya varios años, esto no ha sucedido de la noche a la mañana”.

En concreto, Wiggins sugirió que la estructura financiera a través de la cual se construyeron sus negocios lo hacía responsable de pérdidas que escapaban a su conocimiento.

Estructura de la empresa y deudas

“Me declararon en quiebra a través de una empresa”, explicó Wiggins.

“Tenía tres empresas: mi empresa de derechos de imagen, que maneja todos mis derechos de imagen y acuerdos de patrocinio.

“Así que, en conexión con eso, me uní a XIX Entertainment, Simon Fuller, en 2014. Y crearon varias empresas conjuntas con varios clubes y empresas, proveedores de bebidas, todo tipo de cosas, cualquier tipo de patrocinios.

“A partir de ahí, la tercera empresa era un equipo de ciclismo llamado New Cycling Limited, que era Team Wiggins, un equipo que se creó para facilitar el programa nacional de pista, que era persecución por equipos, mi último objetivo de carrera ciclista en Río. Ese equipo nunca debería haber tenido pérdidas, nunca debería haber obtenido ganancias, era puramente para pagar a los ciclistas del equipo, sus salarios y manejar el presupuesto.

“Ahora bien, como podemos ver a través de los abogados, eso se hizo a propósito, de modo que la empresa líder siempre fuera la que pagara el precio si había algún problema con las demás.

“Deberían haber sido empresas separadas”.

Según Companies House, Wiggins ha sido director de cuatro empresas: New Cycling Limited, WIGGINS RIGHTS LIMITED, WSW Cycling Limited y TWOFOLD FIRST SERVICES LLP. Esta última es una sociedad de asesoría fiscal de la que Wiggins dimitió en 2013, mientras que WSW Cycling Limited se disolvió en 2013.

Wiggins afirma que el equipo Wiggins gastó más de lo previsto en el presupuesto de 650.000 libras. “En el primer año, para seis corredores, se gastó un millón, así que tuve que apuntalar al equipo con mi propio dinero, procedente de Wiggins Rights”, explicó el ganador del Tour de Francia.

“Había mucho dinero que salía de la empresa líder para apuntalar estas empresas que no estaban generando ganancias”, dijo, al tiempo que señaló los costos de gestión como una fuente de pérdidas financieras.

“La empresa más importante sufrió los mayores golpes cuando acumuló una deuda de casi un millón y medio de dólares, que me fue concedida como préstamo de director. Pero yo no era el director en ese momento y tuvieron que nombrarme director para poder pedir el préstamo sin mi conocimiento. En ese momento todavía iba en bicicleta. Así que es un completo desastre y no me di cuenta de ello hasta que ya estaba muy jubilado”.

Empleo en Sky y la intrusión de los tabloides

Además del impacto de las pérdidas financieras que sufrieron las subsidiarias, Wiggins reveló detalles de un caso laboral que lo reclasificó como empleado.

“Cuando dejé (el equipo) Sky, como era residente británico, nunca viví en el extranjero: las leyes fiscales cambiaron”, dijo Wiggins.

“Y cuando empecé en Team Sky, como la mayoría de los ciclistas, trabajaba por cuenta propia en una empresa de derechos de imagen. Hacia el final de mi mandato en Team Sky, estuvieron involucrados en un caso de dos años con HMRC para que todos los que trabajaban en Sky lucharan por si se les consideraba empleados de Sky.

“Yo estaba actuando como testigo para Sky en ese caso contra HMRC y gasté una enorme cantidad de dinero en honorarios legales porque… si me consideraban empleado, habría tenido que pagar impuestos atrasados ​​y seguridad social, etc.”

Desafortunadamente para Wiggins, él afirma que el caso determinó que él era un empleado. “Al final, me consideraron empleado, así que tuve que retroceder cinco años y pagar todos los impuestos y todos los detalles. Y Sky sabía que eso estaba sucediendo desde el día que firmé con ellos”.

Aunque la obligación tributaria y la estructura de la empresa no expliquen por completo la situación financiera de Wiggins, él sostiene que todo saldrá a la luz: “Todo esto saldrá a la luz durante el debido proceso en los próximos años. Será un dolor de cabeza terrible hacerlo bien”.

En los últimos meses han surgido innumerables historias que detallan la aparente indigencia de Wiggins, y algunos afirman que “había estado durmiendo en el sofá de alguien”. Wiggins se apresuró a desmentir esas afirmaciones.

“Ahí es donde viene el sensacionalismo”, dijo.

El campeón olímpico continuó criticando el papel de los tabloides en lo que describió como “acoso a cada miembro de mi familia y tratar de desenterrar suciedad e historias y cosas así solo para agregar peso al hecho de que piensan que estás acabado y empolvado”.

Detalló que se había prestado una atención intensa a su caída, junto con una sugerencia de que los periodistas tenían conocimiento interno de sus asuntos financieros. “Estaban al tanto de ello incluso antes de que se incluyera en el registro de insolvencia, lo que demuestra que debe haber habido alguien dentro que lo filtró a la prensa”.

Wiggins creía que su situación llegaría a una resolución positiva a pesar de la prensa negativa que había recibido.

“Todo irá bien”, dijo. “Pero es la primera vez que comento algo al respecto desde que ocurrió”.