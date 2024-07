El ex doble ganador de etapa del Tour de Francia espera mejorar a medida que avance la carrera

El doble ganador de etapa del Tour de Francia, Ion Izagirre (Cofidis), ha revelado que competirá este año Gran Boucle con una costilla rota, pero insiste en que “no le duele nada”.

El vasco de 35 años sufrió la lesión en el Tour de Suiza, según contó COMO periódico, cuando se vio involucrado en un accidente con el ganador de la etapa 1 y líder inicial Yves Lampaert (Soudal-QuickStep) y finalmente abandonó en la etapa 7.

Ganador en Morzine, en los Alpes, en el Tour de Francia de 2016 y de nuevo en una brutal etapa de transición a Belleville-en-Beaujolais en 2023, Izagirre explicó que aunque él y su equipo habían dudado de si podría correr la carrera de este año, finalmente se decidió que lo haría.

“Dos días después de la caída, ya ni siquiera me molestaba”, dijo Izagirre, de 35 años. COMO“pero luego fui al fisio.

“Vieron que estaba roto. Avisé al equipo y empezaron las dudas sobre si podría correr. Decidimos tomárnoslo con calma, probándome. Como todavía no tenía más dolores en los entrenamientos, finalmente aceptamos que podía participar, sabiendo que no estaría al cien por cien en los primeros compases”.

Sin embargo, Izagirre estuvo en la primera gran escapada de la carrera durante unos 120 kilómetros, aunque se quedó atrás a los dos tercios del recorrido. Después de cinco etapas, se encontraba en el puesto 79 de la clasificación general.

“No me duele nada. Tenía dudas porque no pude entrenar bien, pero el primer día que me tocó ese parón, las piernas van bien y espero poder seguir así. Si me hubiera dolido no hubiera venido. Pero con una lesión así, hay que esperar”.

Las lesiones en las costillas son todo menos predecibles, aunque Izagirre contó que en 2014, en su primer Tour de Francia, había sufrido una lesión idéntica “y me dolió mucho”.

“Obviamente, cada uno va resolviendo las cosas y va viendo si merece la pena esperar y prepararse para la Vuelta, pero esto es el Tour, con todo lo que eso implica. Espero ir mejorando a medida que avance la carrera”.