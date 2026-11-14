“Es algo muy bonito y me siento muy privilegiado”, dice Del Toro sobre el apoyo de Pogačar


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A Tadej Pogačar no le faltan momentos destacados de sus ocho años como ciclista profesional, pero ha elegido la victoria de un compañero de equipo como “uno de los mejores días de mi carrera”.

En una nueva película del patrocinador de bicicletas del UAE Team Emirates-XRG, Colnago, el segundo documental basado en Pogačar en el espacio de una semana, Pogačar describe la victoria de Isaac del Toro en la etapa 2 del Tour de Francia de este año como un momento destacado de su carrera.

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BARCELONA, ESPAÑA - 5 DE JULIO: (LR) El ganador de la etapa, Isaac Del Toro de México y Tadej Pogacar de Eslovenia y el UAE Team Emirates - XRG - Polka dot Mountain Jersey reaccionan después del 113º Tour de Francia 2026, Etapa 2, una etapa de 168,5 km desde Tarragona a Barcelona 109m / #UCIWT / el 5 de julio de 2026 en Barcelona, ​​España. (Foto de Stephanie Lecocq - Piscina/Getty Images)