“Es algo muy bonito y me siento muy privilegiado”, dice Del Toro sobre el apoyo de Pogačar

A Tadej Pogačar no le faltan momentos destacados de sus ocho años como ciclista profesional, pero ha elegido la victoria de un compañero de equipo como “uno de los mejores días de mi carrera”.

En una nueva película del patrocinador de bicicletas del UAE Team Emirates-XRG, Colnago, el segundo documental basado en Pogačar en el espacio de una semana, Pogačar describe la victoria de Isaac del Toro en la etapa 2 del Tour de Francia de este año como un momento destacado de su carrera.

Pogačar dominó desinteresadamente el último tiro a la meta en el parque de Montjuic en julio, gestionando la escena para que Del Toro cruzara la meta antes que él para conseguir su primera victoria de etapa en el Tour de Francia. Luego procedió a levantar a Del Toro y levantarlo en el aire en escenas de celebración salvaje.

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En la nueva película, titulada 'POG1 – The Making of a Legend' y que se estrenará en YouTube el viernes, Pogačar habla de lo especial que fue ese día.

“Las primeras etapas, nueve, fueron realmente agradables”, dice Pogačar desde una camilla de masaje, presumiblemente después de la novena etapa, mientras habla de que fue “supercaliente” y hace referencia a “tres victorias” obtenidas por el equipo.

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“Creo que cuando ganó Isaac, en Barcelona, ​​también me emocioné mucho, y no me emociono mucho”, dice Pogačar.

“Así que fue uno de los mejores días de mi carrera”, añade.





Los comentarios son breves pero sorprendentes en el contexto de todo lo que Pogačar ha ganado, incluidos cinco títulos del Tour de Francia, 26 etapas propias del Tour de Francia, 13 Monument Classics y dos títulos mundiales.

A pesar de todo lo que se habla de su insaciable apetito por la victoria, aparentemente disfrutaba tanto sacrificando la oportunidad de otro y ayudando a alguien más, que algún día podría llegar a rivalizar con él.

Y no fue sólo ese día en Barcelona; Con una ventaja dominante con el maillot amarillo, Pogačar pasó a trabajar eficazmente como gregario de Del Toro una y otra vez en la segunda mitad del Tour de Francia, especialmente en el final en la cima de la etapa 15 en Plateau de Solaison y en el penúltimo día en Alpe d'Huez, cuando la posición del podio de Del Toro fue criticada por Paul Seixas.

“Intentas ser la mejor versión de ti mismo pero no sabemos cómo nos perciben en tercera persona”, dijo Del Toro en una entrevista reciente con un periódico español. marca en referencia al trato que Pogačar le dio.

“Que él pueda ver algo que tal vez yo no estoy viendo es un halago, pero también bastante. Él quiere ser parte de mi proceso y apoyarme en cada oportunidad. Es algo muy hermoso y me siento muy privilegiado”.