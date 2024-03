La victoria de Visma-Lease A Bike en Dwars door Vlaanderen se ve ensombrecida por la pérdida del líder de las Clásicas

Tiesj Benoot se detuvo para felicitar al ganador del Dwars Door Vlaanderen, Matteo Jorgenson, cuando cruzó la meta en Waregem, pero su incómodo abrazo contaba su propia historia. Esta fue una victoria extraña para Visma-Lease A Bike. Ganaron el día, pero su mejor corredor perderá el resto de la campaña de Clásicas.

Mientras Jorgenson era conducido hacia el podio, Benoot, que ocupó el cuarto lugar, giró con cautela hacia la zona mixta, con una expresión de preocupación más que de celebración en su rostro. Sabía muy bien que la importancia del triunfo de su equipo aquí quedaba completamente eclipsada por la importancia de la caída de Wout van Aert a falta de 67 kilómetros.

Posteriormente se confirmó que Van Aert había sufrido una fractura de clavícula que le dejaría fuera del Tour de Flandes y la París-Roubaix. Seguramente Benoot ya lo sospechaba cuando se detuvo para hablar con los periodistas durante el día en holandés, francés e inglés. Quizás incluso lo supo cuando sintió un golpe en la rueda trasera después del Berg ten Houte.

De hecho, Benoot se consideró al menos en parte culpable del incidente, en el que cayeron al menos diez corredores mientras el grupo de favoritos avanzaba hacia el pie del Kanarieberg. Benoot había estado siguiendo obedientemente las órdenes, asegurando la posición de Visma al frente del pelotón, cuando Van Aert se golpeó la rueda trasera y cayó pesadamente. En una fracción de segundo, el carácter de la temporada de su líder había cambiado por completo.

“Nuestro plan era subir al Kanarieberg y Tim van Dijke estaba haciendo un gran avance hacia la subida”, explicó Benoot. “Cuando Tim terminó de sacarnos, Wout me gritó que acelerara, lo cual hice. Pero creo que tocó mi rueda trasera cuando me levanté para acelerar. En realidad, me siento muy mal por eso.

“Wout me gritó 'Go Tiesj' y me levanté para acelerar de nuevo hacia esa curva, y creo que golpeó mi rueda trasera allí. Esa fue la sensación que tuve. Sucedió tan rápido que no estoy del todo seguro”.

La relación de Benoot con Van Aert va mucho más allá de la de un simple colega, y habían pasado la mayor parte de los últimos dos meses enclaustrados juntos mientras seguían un enfoque novedoso para los clásicos adoquinados. Corrieron lado a lado en la Volta ao Algarve y el fin de semana inaugural, y luego entrenaron hombro con hombro durante tres semanas en las áridas laderas del Teide.

La decisión de Van Aert de evitar Tirreno-Adriático y Milán-San Remo en favor de un campamento en altitud había sido objeto de mucha intriga, pero todo era parte de un gran diseño para apuntar al Tour de Flandes y París-Roubaix. Se esperaba que su exhibición en Dwars Door Vlaanderen ofreciera una evaluación de ese enfoque, pero esa prueba (y, como resultó después, toda su campaña en las Clásicas) se vio truncada cuando golpeó la rueda trasera de su compañero de entrenamiento.

“Estuvimos juntos durante las últimas siete semanas, compartí habitación con él en Tenerife durante tres semanas…” dijo Benoot, con la voz apagada. “Es un buen amigo, lo siento mucho por él. Estaba pensando en él después del accidente. Tuve a Wout en mente durante el resto de la carrera”.

Y, sin embargo, la carrera continuó, y Benoot también. No tenía otra opción. Se mantuvo en el reducido grupo de favoritos junto a Jorgenson, y a instancias del estadounidense se optó por seguir con el plan inicial de forzar el ritmo en la ascensión al Kanarieberg.

“Me sentí un poco confundido después, pero Matteo siguió subiendo”, dijo Benoot. “Al final, fue una buena decisión”.

Benoot y Jorgenson se encontraron al frente como parte de un grupo de seis hombres en la final y se combinaron sin problemas para asegurar la segunda victoria consecutiva de su equipo en esta carrera. Cuando Jorgenson presionó a falta de 7 km para el final, Benoot vigiló con destreza al grupo perseguidor y finalmente logró llegar al cuarto lugar, 29 segundos menos que su compañero de equipo.

“Creo que ambos tenemos bastante experiencia y creo que demostramos que somos capaces de trabajar bien juntos”, dijo Benoot. “Creo que hoy tenía mejores piernas que yo, así que intenté prepararlo para un ataque, y lo hizo”.

En circunstancias normales, la victoria del Visma aquí se habría interpretado como una respuesta a la mala suerte que ha arruinado su unidad de Clásicos durante las últimas dos semanas. En cambio, ofreció sólo un consuelo pasajero ante el golpe más duro hasta el momento.

Christophe Laporte ya ha sido descartado de la Ronda por enfermedad, y la participación de Dylan van Baarle y Jan Tratnik también está en duda, ya que el esloveno abandonó a primera hora del miércoles.

Benoot, por su parte, abandonó el E3 Saxo Classic tras una caída el viernes y todavía sufría sus efectos en Gent-Wevelgem. Su actuación en el camino a Waregem ofreció cierta tranquilidad sobre su propia condición, pero era lo más alejado de su mente mientras avanzaba por la zona mixta.

“Personalmente, estoy contento con mis sensaciones después de la dura caída del viernes, ya son mucho mejores que en Gent-Wevelgem”, dijo Benoot. “Pero estoy realmente decepcionado por lo que le pasó a Wout”.