El esloveno reconoce que “aún queda trabajo por hacer” mientras Ben O'Connor lidera la carrera en la última semana

El legendario entrenador de fútbol Vujadin Boškov solía poner punto final a las polémicas sobre decisiones que perjudicaban a su equipo, la Sampdoria, con una frase y una filosofía sencillas: “Es penalti cuando el árbitro hace sonar el silbato”, decía, argumentando que tales debates eran una distracción de la tarea en cuestión y un costoso desperdicio de energía.

Al parecer, Primož Roglič comparte la misma visión del mundo que el entrenador de fútbol serbio.

Los comisarios de carrera de la UCI le han sancionado con 20 segundos de tiempo por circular detrás de un coche del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe en la 15ª etapa de la Vuelta a España. Sin embargo, el lunes por la mañana, antes de un día de descanso, no le ha parecido que tenía sentido quejarse de la sanción.

“No puedo cambiar la penalización de tiempo que recibí ayer”, dijo Roglič en una videollamada.

“Me ponen 20 segundos más para volver. Como ya he dicho, si estoy de acuerdo o no… Seguro que no me gusta, es mejor con 20 menos, pero, vale, también tengo que ir con 20 segundos más”.

Roglič estaba tratando de volver a alcanzar al grupo de la camiseta roja en ese momento, después de haber cambiado su bicicleta habitual por una de plato único y marcha baja antes de la agotadora subida final a Cuitu Negru.

Aunque Roglič se vio brevemente distanciado por Enric Mas (Movistar) en las duras subidas, se recuperó para llegar junto al español en el quinto lugar de la etapa, ganando 38 segundos al líder de la carrera, Ben O'Connor (Decathlon-AG2R).

Ese esfuerzo inicialmente pareció haber reducido su déficit sobre O'Connor a solo 43 segundos, pero el jurado de la carrera luego le quitó 20 segundos a Roglič, Daniel Martínez y Roger Adria por permanecer demasiado tiempo detrás de un auto del equipo en la aproximación a la larga subida a Cuitu Negru.

La sanción deja a Roglič a 1:03 de O'Connor en el segundo lugar de la general a falta de seis etapas.

Aún así, Roglič pudo restarle importancia a la situación durante su breve conferencia de prensa el lunes por la mañana, riendo cuando se le preguntó si la decisión de cambiar a una moto con marchas más bajas había sido la correcta.

“Mirando hacia atrás, creo que perdemos más de lo que ganamos, ¿no?”, se rio Roglič.

“Pero al menos, digamos que fue todo lo bonito que podía ser en los últimos 3 km, porque tenía marchas más ligeras, podía girar un poco más en las partes empinadas. Pero, mirando atrás, no lo volvería a hacer, porque me costó mucho más de lo que gané”.

Eso no significa que Roglič no considere un cambio similar en el futuro. Utilizó un sistema de plato único para ganar el Giro de Italia en Monte Lussari el año pasado, y el dramático incidente de deslizamiento de la cadena que superó allí no lo disuadió de usar el sistema en Cuitu Negru.

“¿Por qué no? Hay opciones. Hay que probar cosas”, dijo Roglič.

“Cuando uno hace las cosas, a veces salen bien y otras no dan resultados tan positivos. Así fue, hicimos lo que hicimos y ahora tenemos que pensar en los próximos días”.

Enfrentándose a Ben O'Connor, sin sentirse mayor

Roglič pisará un terreno familiar cuando la Vuelta se reanude el lunes, con la carrera con final en cima en Lagos de Covadonga.

Ganó en la subida más emblemática de la Vuelta en 2021, arrebatando el maillot rojo al sorprendente líder Odd Christian Eiking después de un ataque de larga distancia en compañía de Egan Bernal en la anterior Collada Llomena.

Hay límites a los paralelismos con la tarea que afronta Roglič en 2024, sobre todo por el probado calibre del hombre del maillot rojo. Puede que O'Connor haya conseguido el maillot en circunstancias inesperadas en Yunquera en la sexta etapa, pero el australiano tiene un excelente historial en las Grandes Vueltas, quedando cuarto en el Tour de Francia de 2021 y de nuevo en el Giro de Italia de este año.

“Está en muy buena forma, sin duda”, dijo Roglič con respeto.

“Es un gran corredor, ya ha conseguido algunos resultados muy importantes, así que en ese sentido no es una gran sorpresa que esté liderando la carrera. Ganó tiempo con una actuación increíble, simplemente corrió solo, se alejó de todos nosotros y, por el momento, sigue corriendo muy bien”.

Roglič parecía marchar inexorablemente hacia el liderato de la general cuando sacó casi dos minutos de O'Connor en menos de 4 km en las laderas del Puerto de Ancares en la etapa 13, pero esta ha sido una Vuelta de fortunas fluctuantes para todos, incluido el tres veces ganador.

Aunque volvió a recuperar terreno sobre O'Connor en Cuitu Negru, la Vuelta sigue abierta, con el australiano, Mas y Richard Carapaz firmemente en la pelea de cara a la última semana.

“Con todas estas cosas, es bastante difícil predecir”, dijo Roglič, haciéndose eco de la vieja frase de Boškov de que todos los partidos de fútbol son impredecibles porque todos comienzan con el marcador 0-0.

“Es muy difícil señalar en qué aspectos se podría ganar algo de tiempo, porque a veces ocurre lo contrario. A veces se gana más de lo que se pensaba, a veces se pierde más de lo que se pensaba. Todavía estamos un minuto por detrás, definitivamente mejor que hace una semana, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Solo tenemos que dar lo mejor de nosotros desde mañana hasta el domingo”.

Si Roglič gana la Vuelta, igualará el récord de cuatro victorias de Roberto Heras, y también se convertirá en el segundo ganador más veterano de la historia, detrás de Chris Horner, que tenía 41 años cuando consiguió su título más inesperado en 2013.

Roglič, que llegó tarde al ciclismo, cumplirá 35 años a finales del mes próximo, pero educadamente ignoró cualquier discusión sobre cuánto tiempo puede aguantar a este nivel.

—No, no preguntes eso —sonrió.

“Todavía me siento como si tuviera 18 años por dentro. Pero sí, cuando te despiertas, definitivamente no es lo mismo que cuando tienes 20 años. Cuanto más mayor te haces, más cosas empiezan a salir, pero por el momento es un placer seguir compitiendo con esos jóvenes alrededor. Me mantiene joven, mientras pueda estar en este círculo. Espero poder permanecer allí tanto tiempo como sea posible, o mientras lo disfrute y me guste”.