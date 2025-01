Jayco-Alula Rider dice que se estrelló en el entrenamiento en el Monte Buffalo en diciembre y volvió a agravar las viejas lesiones

Luke PLAPP (Jayco-Alula) ha sido visto corriendo con una muñeca izquierda fuertemente pegada durante la gira Down Under, diciendo My Bike que se estrelló en diciembre y ha estado dolorido desde entonces.

“Era justo antes de Año Nuevo, solo estaba haciendo algunos esfuerzos y descendiendo mi montaña favorita, Mount Buffalo, y simplemente salí. Pero no me he perdido un día de entrenamiento y creo que no he perdido un ritmo en las carreras , para ser honesto, tampoco “, dijo PLAPP.

Aunque había charlas en línea sugiriendo que la muñeca estaba rota, Plapp dijo que simplemente “volvió a agravar” la misma muñeca que se lastimó en un accidente durante la gira del año pasado en la etapa 3.

“Es solo ligamentos y dolor. ), simplemente ayudó a grabarlo, así que solo lo estoy haciendo de nuevo.

“También tuve problemas con esta muñeca el año pasado desde el recorrido bajo el accidente, por lo que me ha preocupado durante un año más o menos, entonces (la lesión) es exactamente el mismo lugar que el año pasado”.

A pesar de su lesión en la muñeca, PLAPP fue agresivo mientras corría por la victoria en el escenario en Willunga Hill el sábado, atacando numerosas veces en el ascenso final antes de terminar cuarto en el escenario detrás del ganador Jhonatan Narvez (EAU EAU Equip Emirates-XRG). Ese resultado lo llevó al sexto en general.

“Se podía ver cuando estaba atacando, estaba feliz de estar fuera de la silla de montar … así que está bien.

“Estoy muy contento con cómo (australian Road) Nationals fueron con una muñeca dolorida, y estoy bastante contento con cómo las piernas son esta carrera. Por lo tanto, obviamente no me ha afectado demasiado”, el título de la contrarreloj australiano Dijo el ganador y subcampeón de la carrera por carretera. “Ayer, estaba justo allí en la mezcla luchando por el escenario. Muy muy feliz con cómo va todo”.

Mientras que algunos expertos lo han criticado por sentarse en la parte trasera del pelotón, lo que puede ser arriesgado en caso de un choque, PLAPP también fue la etapa final de la gira de la gira.

“Creo que cada carrera que estoy hacia atrás. No creo que esta carrera sea diferente a lo que estaba haciendo todo el año el año pasado. Estoy feliz de que lleguen allí. No creo que me haya costado Esta carrera en absoluto “, concluyó.