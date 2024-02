American resta importancia a la idea de co-liderazgo con Jonas Vingegaard en la Grand Boucle de 2024

Sepp Kuss ha restado importancia a la idea de que será co-líder en el Tour de Francia para Visma-Lease a Bike, diciendo que aunque tiene ambiciones de general, el dos veces ganador y campeón defensor Jonas Vingegaard sigue siendo en gran medida el número del equipo. un contendiente.

En una entrevista en Wielerflits Mucho antes de que comenzara la temporada, se citó a Kuss diciendo: “Estratégicamente hablando, no está de más comenzar con dos líderes. Creo que Jonas y yo también podemos trabajar bien juntos. Tenemos cualidades similares en la montaña. Siempre es bueno para nosotros tener dos corredores en lo más alto de la clasificación”.

Después de su gran victoria en la Vuelta a España el pasado mes de septiembre, Kuss ha planteado con razón sus ambiciones generales. La salida de Primoz Roglic de Visma-Lease A Bike también ha abierto más espacio para que Kuss busque la clasificación general en las Grandes Vueltas.

Sin embargo Kuss tiene el control de su ego y sus ambiciones.

“Todo el mundo quiere ganar el Tour, incluso un velocista”, aclaró Kuss a un pequeño grupo de periodistas, incluido My Bike, en la Volta ao Algarve.

“Sólo quiero hacer lo mejor que pueda. El año pasado me di cuenta de que podía estar entre los mejores sin pensar en absoluto en la general. Ahora bien, si miras a equipos como UAE u otros equipos, tienen muchos líderes y siempre necesitas un segundo jugador que pueda manejar esas múltiples cartas desde un punto de vista estratégico, especialmente en la primera y segunda semana”.

“En la tercera semana solo se trata de las piernas. Nunca está de más pero… no me engaño. Veo titulares que dicen ‘Sepp quiere ganar el Tour’ pero todo el mundo quiere ganar el Tour. Incluso un velocista quiere ganar el Tour, pero no me engaño, pero tampoco soy poco ambicioso”.

Kuss señaló que en lugar de simplemente leer titulares dramáticos sobre sus ambiciones y dejarlo así, era importante que la gente entendiera el contexto.

Ha puesto su listón más alto que hace 12 meses, pero insistió en que eso era todo.

“Todo el mundo tiene que buscar un titular, pero la gente que acaba de leer un titular piensa que estoy siendo… que no tengo la cabeza sobre los hombros”, sugirió.

“Pero si digo que sólo quiero ayudar, la gente dirá que no tengo ambición… pero si digo que quiero intentarlo por mí mismo, entonces la gente dirá que sólo gané la Vuelta por una situación de carrera.

“Eso es cierto, pero yo también tengo que aspirar a algo. Es sólo una cuestión de si eres bueno o no, entonces es menos complicado de lo que parece. Pero no me hago ilusiones sobre las cosas que estoy haciendo. no es capaz de.”

Kuss describió su programa general para 2024, con el Tour de Francia y la Vuelta a España como objetivos primordiales.

Es probable que su próxima carrera sea la Strade Bianche, después de la cual correrá la Volta a Catalunya, compartiendo el liderazgo con el nuevo fichaje Cian Uijtdebroeks, luego pasará a Itzulia-País Vasco, el Criterium du Dauphine y el Tour de Francia.

Como campeón defensor, espera volver a estar en primera línea en la Vuelta a España, donde incluso si Vingegaard regresa, su propio papel de liderazgo será mucho más seguro que en julio.

“Creo que la Vuelta para mí está un poco más definida. Para mí es mejor si Jonas está ahí, por ejemplo, desde el punto de vista de la presión y del ambiente de trabajo, pero es una carrera que encaja más con mi estilo. Es un poco menos agitado que el Tour y tiene algunas subidas empinadas, por lo que se adapta un poco mejor a mí”.

Kuss consiguió un inesperado sexto puesto en la Clásica Jaén el lunes e impresionó después de que el líder del equipo, Wout Van Aert, sufriera un pinchazo.

Sin embargo, insinuó que Jan Tratnik, en lugar de Wout van Aert, bien podría ser el líder de Visma-Lease A Bike en la Volta ao Algarve. Según otras fuentes, parece probable que los objetivos de Van Aert sean más ganar etapas esta semana en Portugal que la clasificación general.

“Definitivamente estoy feliz. Las carreras que he hecho hasta ahora, incluida ésta, no son necesariamente las adecuadas para mí, pero siempre es bueno cuando puedo sentirme bien en diferentes estilos de carrera. También es bastante divertido y hay menos expectativas. Sólo estoy viendo cómo va”.

“Durante esta semana, principalmente voy a ayudar a Jan. Está en buena forma y merece toda la ayuda, y luego tendré una idea de la carrera. Será bueno para mí hacer una contrarreloj y ver cómo me va”.