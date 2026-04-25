A pesar de haber regresado a tiempo de una lesión para comenzar la Lieja-Bastogne-Lieja, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) espera “pasar desapercibido” como un outsider durante el Monument Classic, sabiendo muy bien que todavía no ha vuelto a su mejor forma.
Tras llegar ayer a Bélgica tras su regreso a las carreras en el Tour de los Alpes, donde consiguió una victoria de etapa, Pidcock no valora demasiado sus posibilidades frente a los tres grandes favoritos, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).
“Creo que, como cada año, hay un piloto al que todos miran, hay dos que están bastante cerca, y luego creo que no cuento con que mi forma sea tan increíble”, dijo Pidcock en la presentación del equipo en la Place Saint-Lambert de Lieja la víspera de la carrera.
“Voy a tratar de esconderme y ver qué puedo hacer. Todo el mundo quiere intentar estar en la carrera, y la carrera se llevará a cabo muy probablemente en La Redoute; sólo se trata de las piernas de quién seguirá”.
Pidcock terminó entre los 10 primeros en las últimas tres ediciones de La Doyenne y fue segundo detrás de Evenepoel en 2023, pero reiteró el mismo realismo en lo que respecta a sus posibilidades de victoria al pasar por la zona mixta.
Cuando se le preguntó si era el favorito oculto para Lieja esporzaPidcock se rió y dijo: “No, no lo creo”.
“Saqué lo mejor de la situación en los Alpes, eso es seguro. Mañana intentaré pasar desapercibido; con suerte, no me verán, y entonces tal vez obtenga un resultado al final. Pero mañana, creo que todo se mostrará. No me siento realmente en mi mejor forma, pero veré qué puedo hacer”.
El estado de ánimo de Pidcock ha sido positivo, tal vez sabiendo que con su condición actual, apenas un mes después de su horroroso accidente en un barranco en la Volta a Catalunya, no debería esperar demasiado de sí mismo, ni tampoco hay exceso de presión para rendir.
Aún cuando se le pidió que diera un porcentaje de posibilidades de victoria para los 260 km del Clásico de las Ardenas, Pidcock sonrió de nuevo y dijo: “No es muy grande, no apostaría por mí. No me pondría en su equipo de fantasía para mañana”.
Incluso si no se puede alcanzar un podio el domingo, Pidcock ha señalado la importancia de volver a competir después de sufrir una lesión de rodilla en el norte de España, ya que las posibilidades de competir desde ahora hasta su regreso al Tour de Francia se están agotando.
Su mejora fue constante durante todo el Tour de los Alpes, lo cual estaba claro, pero tiene mucho más rendimiento que lograr antes de la Gran Salida en Barcelona, y competir contra los mejores en Lieja debería desempeñar un papel importante para volver a funcionar a toda máquina nuevamente.
“Cada día he mejorado. Fue difícil volver a competir con tanto tiempo fuera de la bicicleta y tan poco tiempo entrenando de nuevo. Puedo ser positivo a diario mañana, no espero ningún fuego artificial, pero espero que no haya explosiones en la parte trasera”, dijo. CiclismoProNet.
Dijo que “no hay ninguna posibilidad”, ha vuelto a su forma previa al accidente antes de Catalunya, “pero creo que es positivo que ya esté en la línea de salida aquí, así que veré qué puedo sacar de la carrera mañana”.
“Este fue el último gran objetivo de la primera parte de la temporada, así que creo que también mentalmente es bueno haber podido mantener (bueno, ha sido un poco interrumpido) pero el mismo calendario. Ahora puedo tener un poco de tiempo libre y reiniciar antes de prepararme para el Tour de Francia. De lo contrario, habría pasado mucho tiempo hasta la próxima carrera”.