El ciclista británico llega a tiempo para comenzar La Doyenne, pero todavía tiene que encontrar su mejor forma

A pesar de haber regresado a tiempo de una lesión para comenzar la Lieja-Bastogne-Lieja, Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) espera “pasar desapercibido” como un outsider durante el Monument Classic, sabiendo muy bien que todavía no ha vuelto a su mejor forma.

Tras llegar ayer a Bélgica tras su regreso a las carreras en el Tour de los Alpes, donde consiguió una victoria de etapa, Pidcock no valora demasiado sus posibilidades frente a los tres grandes favoritos, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

“Creo que, como cada año, hay un piloto al que todos miran, hay dos que están bastante cerca, y luego creo que no cuento con que mi forma sea tan increíble”, dijo Pidcock en la presentación del equipo en la Place Saint-Lambert de Lieja la víspera de la carrera.

Cuando se le preguntó si era el favorito oculto para Lieja esporzaPidcock se rió y dijo: “No, no lo creo”.

"Cada día he mejorado. Fue difícil volver a competir con tanto tiempo fuera de la bicicleta y tan poco tiempo entrenando de nuevo. Puedo ser positivo a diario mañana, no espero ningún fuego artificial, pero espero que no haya explosiones en la parte trasera", dijo.

“Este fue el último gran objetivo de la primera parte de la temporada, así que creo que también mentalmente es bueno haber podido mantener (bueno, ha sido un poco interrumpido) pero el mismo calendario. Ahora puedo tener un poco de tiempo libre y reiniciar antes de prepararme para el Tour de Francia. De lo contrario, habría pasado mucho tiempo hasta la próxima carrera”.

